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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper: вылечил??? ))) Вирус "ЛЮБОВЬ" - не лечится... :lol:
26.09.18 13:36
211
Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам военной безопасности и обороны
olegggon: так вперед, начинай рыть противотанковый ров от Рудного до Костаная, противогаз не забудь одеть. 😄 Источник:www.ng.kz За страну, да хоть сейчас..
26.09.18 13:36
Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: каким то вирусом. вылечил??? )))
26.09.18 13:33
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Танюха!!! Первая моя Любовь,одноклассница. Затем - Библиотекарь,Тарановской ЦРБ. Видать - заразила ты меня, каким то вирусом. До сих пор - Люблю тебя... :oops:
26.09.18 13:18
Sniper
Журналистку убили в Астане
Sniper: Пик приездов пришелся на 60 годы. Еще в 70 годы приезжали по поздней разнарядке )))) Источник:www.ng.kz Люди приезжали каждый год, но количество населения в поселке не увеличивалось....
26.09.18 13:08
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Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам военной безопасности и обороны

26 сентября 2018, 11:46 |  Государство

Новым помощником акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова стал 42-летний Азамат Габбасов. Он был назначен сегодня, 26 сентября, и стал вторым помощником главы региона.

- Согласно регламенту у акима области может быть три помощника, - пояснили «НГ» в пресс-службе областного акимата. - До этого у акима был один помощник по общим вопросам - Даурен Ниязбаев. Сегодня назначили второго - по вопросам военной безопасности и обороны. В октябре, возможно, будет назначен третий помощник - по режиму.

В акимате области пояснили, что появление должностей помощников по военной безопасности и обороны и по режиму - новшества Агентства по делам госслужбы. В Казахстане подобные должности появились только в этом году. В департаменте по делам госслужбы пояснили, что помощник по вопросам военной безопасности и обороны будет курировать вопросы по мобилизации, гражданской и территориальной обороне, а помощник по режиму будет отвечать за сохранение секретной информации. В частности, тесно сотрудничать с КНБ. К примеру, он будет первым знать о приезде президента в область и других высокопоставленных лиц.

Как указано в персональной справке, предоставленной акиматом Костанайской области, Азамат Габбасов родился в 1976 году. Окончил военную академию Вооруженных сил РК. С 1998 года является военнослужащим. В разные годы работал командиром воинских частей в Алматы и Талдыкоргане, был начальником отдела по делам обороны Кербулакского района Алматинской области. С июля 2016 года до нового назначения работал заместителем начальника департамента по делам обороны Костанайской области в должности начальника отдела воспитательной и идеологической работы. Награждён медалями «Мінсіз қызметі үшін» III, II, I степени.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.09.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Помощник по военной безопасности и обороне" - уже пугает. А по "режиму" - вообще боюсь представить
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* 211
Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам военной безопасности и обороны
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4735
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.09.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Границы с северным соседом и не только, кто там граничит с Афганом то, давно нужно привести в соответствии с мировыми стандартами..
Вот и назначили..

[Исправлено: 211, 26.09.2018 - 12:09]
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* 211
Re: Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4735
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.09.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже давно пора население приручать не только к вою сирен, а и быстро копать противотанковые рвы, бомбоубежища и стрелять на поражение..
Чтобы были готовы к труду и обороне, а не мямлили и доверяли всем кому не лень, как наши 40 миллионов братьев в одной братской стране..
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* Sniper
Re: Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 568
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.09.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А по "режиму" - вообще боюсь представить

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32419

а вы не бойтесь. Пусть боятся те, кто таблички казенные уличные на свой лад размалевывает.
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§ olegggon
Re: Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 922
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 26.09.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Уже давно пора население приручать не только к вою сирен, а и быстро копать противотанковые рвы,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32419


Ну так вперед, начинай рыть противотанковый ров от Рудного до Костаная, противогаз не забудь одеть. 😄
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* Sniper
Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам военной безопасности и обороны
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 568
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.09.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
и быстро копать противотанковые рвы, бомбоубежища и стрелять на поражение..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780055&topic_id=35650&forumid=1#780055

-закусывать надо..... :-) :-( ;-) :lol: 8-)
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* Sniper
Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам военной безопасности и обороны
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 568
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.09.18 - 13:36
Комментарий проходит проверку.
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* 211
Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам военной безопасности и обороны
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4735
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.09.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
так вперед, начинай рыть противотанковый ров от Рудного до Костаная, противогаз не забудь одеть. 😄

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780057&topic_id=35650&forumid=1&1537947369

За страну, да хоть сейчас..
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