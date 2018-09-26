Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам военной безопасности и обороны

Новым помощником акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова стал 42-летний Азамат Габбасов. Он был назначен сегодня, 26 сентября, и стал вторым помощником главы региона.

- Согласно регламенту у акима области может быть три помощника, - пояснили «НГ» в пресс-службе областного акимата. - До этого у акима был один помощник по общим вопросам - Даурен Ниязбаев. Сегодня назначили второго - по вопросам военной безопасности и обороны. В октябре, возможно, будет назначен третий помощник - по режиму.

В акимате области пояснили, что появление должностей помощников по военной безопасности и обороны и по режиму - новшества Агентства по делам госслужбы. В Казахстане подобные должности появились только в этом году. В департаменте по делам госслужбы пояснили, что помощник по вопросам военной безопасности и обороны будет курировать вопросы по мобилизации, гражданской и территориальной обороне, а помощник по режиму будет отвечать за сохранение секретной информации. В частности, тесно сотрудничать с КНБ. К примеру, он будет первым знать о приезде президента в область и других высокопоставленных лиц.

Как указано в персональной справке, предоставленной акиматом Костанайской области, Азамат Габбасов родился в 1976 году. Окончил военную академию Вооруженных сил РК. С 1998 года является военнослужащим. В разные годы работал командиром воинских частей в Алматы и Талдыкоргане, был начальником отдела по делам обороны Кербулакского района Алматинской области. С июля 2016 года до нового назначения работал заместителем начальника департамента по делам обороны Костанайской области в должности начальника отдела воспитательной и идеологической работы. Награждён медалями «Мінсіз қызметі үшін» III, II, I степени.