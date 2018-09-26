Фейком оказалось аудиосообщение о подозрительной женщине, которая якобы подходила к школьницам в Затобольске

Два дня в мессенджере WhatsApp распространяется аудиосообщение с описанием странной ситуации: незнакомая женщина подошла к школьницам и попросила ее сфотографировать. При этом, как сообщает автор записи, незнакомка пыталась отвести девочек в кусты. Рядом стояла открытая машина и поджидала их.

Иллюстративное фото



Название конкретной школы и дату этого события автор сообщения не указывает. Но люди, которые делали рассылку этой информации, писали, что это якобы произошло у школы-гимназии № 3 в Затобольске.



По факту распространения этого аудиосообщения полицейские Затобольска провели проверку и выяснили, что эти данные - фейк.

Об этом сообщили сегодня, 26 сентября, в ДВД Костанайской области.



- Данный факт был проверен сотрудниками Костанайского районного отдела внутренних дел с выездом полицейских в школу, - отметили в пресс-службе. - По итогам проверки информация, озвученная в аудиосообщении, не подтвердилась.