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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper: вылечил??? ))) Вирус "ЛЮБОВЬ" - не лечится... :lol:
26.09.18 13:36
211
Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам военной безопасности и обороны
olegggon: так вперед, начинай рыть противотанковый ров от Рудного до Костаная, противогаз не забудь одеть. 😄 Источник:www.ng.kz За страну, да хоть сейчас..
26.09.18 13:36
Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: каким то вирусом. вылечил??? )))
26.09.18 13:33
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Танюха!!! Первая моя Любовь,одноклассница. Затем - Библиотекарь,Тарановской ЦРБ. Видать - заразила ты меня, каким то вирусом. До сих пор - Люблю тебя... :oops:
26.09.18 13:18
Sniper
Журналистку убили в Астане
Sniper: Пик приездов пришелся на 60 годы. Еще в 70 годы приезжали по поздней разнарядке )))) Источник:www.ng.kz Люди приезжали каждый год, но количество населения в поселке не увеличивалось....
26.09.18 13:08
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Фейком оказалось аудиосообщение о подозрительной женщине, которая якобы подходила к школьницам в Затобольске

Татьяна НАЗАРУК

26 сентября 2018, 11:20 |  Происшествия

Два дня в мессенджере WhatsApp распространяется аудиосообщение с описанием странной ситуации: незнакомая женщина подошла к школьницам и попросила ее сфотографировать. При этом, как сообщает автор записи, незнакомка пыталась отвести девочек в кусты. Рядом стояла открытая машина и поджидала их.

Иллюстративное фото

Название конкретной школы и дату этого события автор сообщения не указывает. Но люди, которые делали рассылку этой информации, писали, что это якобы произошло у школы-гимназии № 3 в Затобольске.

По факту распространения этого аудиосообщения полицейские Затобольска провели проверку и выяснили, что эти данные - фейк.

Об этом сообщили сегодня, 26 сентября, в ДВД Костанайской области.

- Данный факт был проверен сотрудниками Костанайского районного отдела внутренних дел с выездом полицейских в школу, - отметили в пресс-службе. - По итогам проверки информация, озвученная в аудиосообщении, не подтвердилась.
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Комментарии к новости
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§ Сергей_я
Re: Фейком оказалось аудиосообщение о подозрительной женщине,...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2586
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 26.09.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один вопрос. Зачем? Какой и кому интерес вот так панику наводить?
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§ Vital
Re: Фейком оказалось аудиосообщение о подозрительной женщине,...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6184
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.09.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Да какая там проверка Серега. Приехал участковый местный, зашел в школу , спросил у завуча : вы че нибудь про подозрительную машину слышали у школы? Нет ответила завуч. Все! Проверка завершена . Отчет отправлен на верх
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* 211
Re: Фейком оказалось аудиосообщение о подозрительной женщине,...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4735
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.09.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взрослые играют, бывает..
Главно не звонят что здание заминировано..
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