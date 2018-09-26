Фейком оказалось аудиосообщение о подозрительной женщине, которая якобы подходила к школьницам в Затобольске
Татьяна НАЗАРУК
Два дня в мессенджере WhatsApp распространяется аудиосообщение с описанием странной ситуации: незнакомая женщина подошла к школьницам и попросила ее сфотографировать. При этом, как сообщает автор записи, незнакомка пыталась отвести девочек в кусты. Рядом стояла открытая машина и поджидала их.
Иллюстративное фото
Название конкретной школы и дату этого события автор сообщения не указывает. Но люди, которые делали рассылку этой информации, писали, что это якобы произошло у школы-гимназии № 3 в Затобольске.
По факту распространения этого аудиосообщения полицейские Затобольска провели проверку и выяснили, что эти данные - фейк.
Об этом сообщили сегодня, 26 сентября, в ДВД Костанайской области.
- Данный факт был проверен сотрудниками Костанайского районного отдела внутренних дел с выездом полицейских в школу, - отметили в пресс-службе. - По итогам проверки информация, озвученная в аудиосообщении, не подтвердилась.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
Пользователей: 3
Всего: 122
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper: вылечил??? ))) Вирус "ЛЮБОВЬ" - не лечится... :lol:
Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам военной безопасности и обороны
olegggon: так вперед, начинай рыть противотанковый ров от Рудного до Костаная, противогаз не забудь одеть. 😄 Источник:www.ng.kz За страну, да хоть сейчас..
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: каким то вирусом. вылечил??? )))
Моя Деревенька и её окрестности.
Танюха!!! Первая моя Любовь,одноклассница. Затем - Библиотекарь,Тарановской ЦРБ. Видать - заразила ты меня, каким то вирусом. До сих пор - Люблю тебя... :oops:
Журналистку убили в Астане
Sniper: Пик приездов пришелся на 60 годы. Еще в 70 годы приезжали по поздней разнарядке )))) Источник:www.ng.kz Люди приезжали каждый год, но количество населения в поселке не увеличивалось....