Въезд в Астану планируют сделать платным

В целях снижения нагрузки на дорожную сеть города на стадии проработки находится проект платного въезда в Астану, передает корреспондент Тengrinews.kz. Об этом сообщил первый заместитель акима столицы Сергей Хорошун на очередной сессии городского маслихата.

Фото с сайта tengrinews.kz

"Проведенные исследования и комплексный анализ влияния въезжающего транспорта в столицу в часы пик показали, что внедрение платности въезда с 7 до 9 утра в зависимости от категории транспорта позволяет увеличить среднюю скорость потока движения транспортных средств на 15-20 процентов. Реализацию данного проекта запланировано провести в рамках ГЧП", - пояснил замакима.

Он подчеркнул, что платный въезд планируется организовать только в утренний час пик, в межпиковый период проезд для любого вида транспорта будет полностью бесплатный.

На сегодняшний день, по его словам, в город ежедневно въезжают / выезжают из города в среднем 82 000 транспортных средств по шести въездным магистралям: (Астана - Караганда, Астана - Костанай, Астана - Павлодар, Астана - Косшы, Астана - Коргалжын, Астана - Кокшетау). Основная нагрузка приходится в утренние часы пик с 07.00 до 10.00 - 13 500 автомобилей (около 17 процентов).