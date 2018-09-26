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elektron
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Добринцофф
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elektron
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Въезд в Астану планируют сделать платным

26 сентября 2018, 16:02 |  Государство

В целях снижения нагрузки на дорожную сеть города на стадии проработки находится проект платного въезда в Астану, передает корреспондент Тengrinews.kz. Об этом сообщил первый заместитель акима столицы Сергей Хорошун на очередной сессии городского маслихата.

Фото с сайта tengrinews.kz

"Проведенные исследования и комплексный анализ влияния въезжающего транспорта в столицу в часы пик показали, что внедрение платности въезда с 7 до 9 утра в зависимости от категории транспорта позволяет увеличить среднюю скорость потока движения транспортных средств на 15-20 процентов. Реализацию данного проекта запланировано провести в рамках ГЧП", - пояснил замакима.

Он подчеркнул, что платный въезд планируется организовать только в утренний час пик, в межпиковый период проезд для любого вида транспорта будет полностью бесплатный.

На сегодняшний день, по его словам, в город ежедневно въезжают / выезжают из города в среднем 82 000 транспортных средств по шести въездным магистралям: (Астана - Караганда, Астана - Костанай, Астана - Павлодар, Астана - Косшы, Астана - Коргалжын, Астана - Кокшетау). Основная нагрузка приходится в утренние часы пик с 07.00 до 10.00 - 13 500 автомобилей (около 17 процентов).
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§ Vital
Re: Въезд в Астану планируют сделать платным
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6192
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.09.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забавно:))) как это платный вьезд поможет увеличить скорость потока машин? :lol: Отжигают чиновники
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§ Sniper
Въезд в Астану планируют сделать платным
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 578
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.09.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае тоже можно сделать пяток улиц платными и сверх дорогими, что бы не лезли туда как бараны. И не создавали пробки. Все улицы имеют параллельных двойников. Едь по ним, не показывай крутизну. Все спасибо скажут.
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§ 211
Въезд в Астану планируют сделать платным
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4744
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.09.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно перенять у них этот опыт и запретить бесплатно астанинцам приезжать в Костанай..
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§ Menden1968
Re: Въезд в Астану планируют сделать платным
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.09.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Въезд в Астану планируют сделать платным

Мудрейшее решение.....создаём пробки в утренние часы и ухудшаем экологическую обстановку в регионе.Уже подсчитали восколько обойдётся оборудывание и как скоро оно окупится.У меня в городе по утрам тоже пробки в городе пойду к бюргомайстеру своему и подскажу идейку ,как это в Казахстане хотят вводить а в нас в цивиллизованной уеропе нету.....может вас оперидим.
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