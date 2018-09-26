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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper: вылечил??? ))) Вирус "ЛЮБОВЬ" - не лечится... :lol:
26.09.18 13:36
211
Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам военной безопасности и обороны
olegggon: так вперед, начинай рыть противотанковый ров от Рудного до Костаная, противогаз не забудь одеть. 😄 Источник:www.ng.kz За страну, да хоть сейчас..
26.09.18 13:36
Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: каким то вирусом. вылечил??? )))
26.09.18 13:33
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Танюха!!! Первая моя Любовь,одноклассница. Затем - Библиотекарь,Тарановской ЦРБ. Видать - заразила ты меня, каким то вирусом. До сих пор - Люблю тебя... :oops:
26.09.18 13:18
Sniper
Журналистку убили в Астане
Sniper: Пик приездов пришелся на 60 годы. Еще в 70 годы приезжали по поздней разнарядке )))) Источник:www.ng.kz Люди приезжали каждый год, но количество населения в поселке не увеличивалось....
26.09.18 13:08
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Казахстанцы останутся без счетов в банках через 5 дней, если не уплатят налоги

26 сентября 2018, 11:28 |  Государство

С 1 октября лица, не уплатившие налог на собственность, не смогут получить банковские услуги, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Управления государственных доходов по Медеускому району Алматы.

Фото с сайта tengrinews.kz

В ведомстве напомнили, что 1 октября 2018 года истекает срок уплаты налога на собственность физических лиц: налога на имущество и земельного налога.

Соответственно, те, кто не уплатил налог, не смогут получить банковские услуги, в том числе открыть банковские счета, производить переводы, оформить технику в рассрочку в торговых домах, оформить кредит и так далее.

Такие меры стали возможны благодаря внесенным изменениям и дополнениям в Налоговый кодекс 1 июля 2018 года, в соответствии с которыми банки второго уровня обязаны отказать в предоставлении отдельных банковских услуг налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам.

Кроме того, за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства по уплате налогов в бюджет, начиная со дня, следующего за днем срока уплаты налога в бюджет, начисляется пеня в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком РК.
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Комментарии к новости
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* Sniper
Re: Казахстанцы останутся без счетов в банках через 5 дней, если...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 568
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.09.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора!!! Может кто увидит 7-значную цифру налога. Задумается, зачем я гроблю землю?
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