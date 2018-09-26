Казахстанцы останутся без счетов в банках через 5 дней, если не уплатят налоги
С 1 октября лица, не уплатившие налог на собственность, не смогут получить банковские услуги, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Управления государственных доходов по Медеускому району Алматы.
Фото с сайта tengrinews.kz
В ведомстве напомнили, что 1 октября 2018 года истекает срок уплаты налога на собственность физических лиц: налога на имущество и земельного налога.
Соответственно, те, кто не уплатил налог, не смогут получить банковские услуги, в том числе открыть банковские счета, производить переводы, оформить технику в рассрочку в торговых домах, оформить кредит и так далее.
Такие меры стали возможны благодаря внесенным изменениям и дополнениям в Налоговый кодекс 1 июля 2018 года, в соответствии с которыми банки второго уровня обязаны отказать в предоставлении отдельных банковских услуг налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам.
Кроме того, за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства по уплате налогов в бюджет, начиная со дня, следующего за днем срока уплаты налога в бюджет, начисляется пеня в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком РК.
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