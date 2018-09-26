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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper: вылечил??? ))) Вирус "ЛЮБОВЬ" - не лечится... :lol:
26.09.18 13:36
211
Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам военной безопасности и обороны
olegggon: так вперед, начинай рыть противотанковый ров от Рудного до Костаная, противогаз не забудь одеть. 😄 Источник:www.ng.kz За страну, да хоть сейчас..
26.09.18 13:36
Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: каким то вирусом. вылечил??? )))
26.09.18 13:33
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Танюха!!! Первая моя Любовь,одноклассница. Затем - Библиотекарь,Тарановской ЦРБ. Видать - заразила ты меня, каким то вирусом. До сих пор - Люблю тебя... :oops:
26.09.18 13:18
Sniper
Журналистку убили в Астане
Sniper: Пик приездов пришелся на 60 годы. Еще в 70 годы приезжали по поздней разнарядке )))) Источник:www.ng.kz Люди приезжали каждый год, но количество населения в поселке не увеличивалось....
26.09.18 13:08
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Казахстанским школьницам могут запретить мини-юбки

26 сентября 2018, 10:50 |  Государство

Казахстанским школьницам могут запретить носить мини-юбки, декольте и дорогие украшения, передает Тengrinews.kz. Такое заявление сделал вице-министр общественного развития Арын Берик.

Фото с сайта tengrinews.kz

По его словам, многие родители возмущены, что ученицам запрещают хиджабы и при этом позволяют ходить в совсем откровенных нарядах. Жалобы уже дошли до Министерства образования. Там всерьез намерены рассмотреть этот вопрос.

"Очень много было критики относительно того, что в школах запретили религиозные атрибуты и не обращают внимание на мини-юбки, облегающую одежду. По этому поводу наше министерство дало предложение Министерству образования и науки. И они планировали внести соответствующие поправки", - сказал Арын Берик.
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Комментарии к новости
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§ antonK
Re: Казахстанским школьницам могут запретить мини-юбки
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 26.09.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если ребенок не выполнит требования "моды". Какое наказание влечет ребенка/родителей?

Это штраф родителям или "запрет" (не пустили на уроки) на получение образования ?
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§ Букет счастья
Казахстанским школьницам могут запретить мини-юбки
Букет счастья


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 26.09.18 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за нарушение дресс кода в школе предусмотрено сначала предупреждение, а затем штраф 5 МРП, уплачивать будут родители
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§ maxsaf
Re: Казахстанским школьницам могут запретить мини-юбки
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.09.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Там всерьез намерены рассмотреть этот вопрос.

Будут рассматривать вопрос запрещения юбок, или разрешения хиджабов? Просто там в одном предложении два вопроса как бы, фраза получилась двусмысленная
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§ antonK
Re: Казахстанским школьницам могут запретить мини-юбки
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 26.09.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Буквально на днях попалась статья про школьницу из соседнего государства. Девчонку не пустили в школу из за розовых волос. И суд победил директора гимназии.

Интересно , у нас такое возможно ? ))

пруф на picabu
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§ Сергей_я
Казахстанским школьницам могут запретить мини-юбки
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2586
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 26.09.18 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
Это штраф родителям или "запрет" (не пустили на уроки) на получение образования ?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780027&topic_id=35648&forumid=1#780027

я думаю просто будут мозги компасировать, сначала учителя, потом классные руководители, потом зауч и т.д. Фактически запретить не ходить/ не пускать в школу не имеют права
Согласен с тем, что форма нужна. Но нужен выбор, а не всех под одну гребенку.
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* 211
Re: Казахстанским школьницам могут запретить мини-юбки
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4735
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.09.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Школьница в миниюбке это что то..
Наверно скорее всего запретить нужно, у пасанов то там гормоны играют, да и не только там..
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