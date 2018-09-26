Казахстанским школьницам могут запретить мини-юбки

Казахстанским школьницам могут запретить носить мини-юбки, декольте и дорогие украшения, передает Тengrinews.kz. Такое заявление сделал вице-министр общественного развития Арын Берик.

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По его словам, многие родители возмущены, что ученицам запрещают хиджабы и при этом позволяют ходить в совсем откровенных нарядах. Жалобы уже дошли до Министерства образования. Там всерьез намерены рассмотреть этот вопрос.

"Очень много было критики относительно того, что в школах запретили религиозные атрибуты и не обращают внимание на мини-юбки, облегающую одежду. По этому поводу наше министерство дало предложение Министерству образования и науки. И они планировали внести соответствующие поправки", - сказал Арын Берик.