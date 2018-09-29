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Sniper
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
А в чем тогда Виктор? Когда я ребенком приехал на целину. Наш гостеприймный дом посещало много гостей. Были среди них и русские. Все свободно общались на кахахском. Потом прибыл на целину Хрущ...
29.09.18 16:00
Sniper
Пенсии в Казахстане в январе 2019 года повысят на уровень инфляции плюс 2%
Ну ка хлопчики зацените мою пенсию казахстанскую. 103 тысячи теньге в месяц. Много это или мало? Только без оскорблений!!!
29.09.18 15:45
Victor Yang
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
pro100tak: А насчет переименований в РФ писал я уже Источник:www.ng.kz Так там ВОЗВРАЩАЮТ первоначальные названия. По этой логике на Айет, а Викторовка должна быть. pro100tak: возродить...
29.09.18 15:44
alex_60
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Сергей_я: казахи закапывают свой язык еще глубже с введением латиницы./quote] может это диверсанты или хакеры вражеские такое придумали?
29.09.18 15:15
alex_60
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
короче говоря, переименовывать, не мешки ворочать. при полном присутствии в акиматах, налоговых, полицейских. это не экономику поднимать. это неважно. главная цель- вокзал, чемодан. для половины...
29.09.18 15:13
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Аркадий ДЕНИСОВ: Вовсе не пустяк

"Возвращение в свой часовой пояс не потребует абсолютно никаких финансовых расходов"
29 сентября 2018, 12:02 |  Мнения

С приходом зимы, а она у нас длится полгода, костанайцы сталкиваются с одним и тем же явлением - просыпаются сами и будят детей, когда за окном кромешная тьма. Люди испытывают дискомфорт, раздражаются по мелочам, дети придумывают недомогания, чтобы не вставать в такую рань. И мало кто задумывается, почему это происходит. Медики же дают однозначный ответ - мы живем в чужом часовом поясе. И это далеко не безобидный факт.

Организм человека живет по определенному ритму, заданному природой, и все физиологические процессы привязаны к этому ритму. Его еще называют внутренними биологическими часами, которые подсознательно контролируют распорядок жизни человека. Механизм действия биочасов регулируется центральной нервной системой. Если биочасы противоречат режиму жизни человека, то происходит сбой, на который организм реагирует болезненно. Днем ощущается сонливость, слабость, заторможенность, потеря аппетита, ночью - бессонница, активность нервных центров, отвечающих за мыслительные процессы, двигательную активность.

В результате этой лабуды организм начинает работать невпопад, человек чувствует себя не в своей тарелке и становится уязвимым для многих болезней. Особенно от сбоя биоритма страдают дети, приученные к жесткому распорядку дня, и люди с хроническими заболеваниями. А дискомфорт испытывают практически все.

Но народ у нас довольно инертный, приученный не высовываться. Поэтому массовых требований вернуться в свой часовой пояс пока не наблюдается. Хотя еще в марте 2017 за нас и кызылординцев вступился сенатор Марат Бахтиярулы, пославший запрос в правительство. Южане подкрепили запрос соответствущими обращениями и у них стрелки перевели на час назад. У нас такую активность руководство области не проявило, ссылаясь на отсутствие интереса у населения к данной теме. И это неправда. Два года назад на отчетной встрече с акимом области я задавал этот вопрос и получил ответ, что в результате опроса мнения жителей разделись 50/50. Осталось неясным, кто, когда и где проводил опрос. Допускаю, что его провели, не выходя из стен акимата. Тема обсуждалась на страницах «НГ».

Кто-то из великих заметил, что вежливость ничего не стоит, но очень дорого ценится. В нашем вопросе сходная ситуация. Возвращение в свой часовой пояс не потребует абсолютно никаких финансовых расходов, никаких бытовых неудобств. Это вам не переименования улиц и поселков, влекущие за собой бессмысленную трату средств и возникновение абсолютно ненужного и ничем не оправданного напряжения среди населения. Просто все мы, согласно распоряжению, переведем стрелки своих часов на час назад, станем просыпаться на час позже и, к удивлению своему, вдруг обнаружим, что мы стали меньше нервничать по пустякам, что наши дети с энтузиазмом бегут в школу и у них повысилось внимание и успеваемость, что мы стали смотреть телепрограммы в более комфортное время (особенно это относится к спортивным телетрансляциям), что соседи как-то незаметно стали более приветливыми и разговорчивыми. И вы с удовлетворением скажете друг другу, как в известном анекдоте: «А оказывается, жизнь-то налаживается!».
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Комментарии к новости
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§ Сергей_я
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вовсе не пустяк
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2594
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.09.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да по-моему 1 час ничего не решает. Сила привычки, пару тройку дней и все.
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§ pensioner
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вовсе не пустяк
pensioner


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 29.09.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь Денисов прав.
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§ drakon
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вовсе не пустяк
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14676
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.09.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pensioner:
А ведь Денисов прав.

Денисов всегда - прав... :lol: :oops:
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вовсе не пустяк
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4786
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.09.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дискомфорт испытывают практически все.

Товарищ Денисов, ну говорить неправду с трибун Нашей Газеты как то в мягкоймере непродуктивно..
Осень моя любимая пора очей очарованье.
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§ elektron
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вовсе не пустяк
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2006
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Ну да человек не собака, ко всему привыкает! :lol:
Тут ведь как! Ономасты они везде!
Тогда лет 40 или около того назад они придумали стрелки часов во весне и осени туда сюда крутить, для вего мира! :-o ужас. Сегодня приходит понимание, что лишнее это. У нас тоже хотят отменить "зимнее" и "летнее" время. Вот на каком остановятся, пока не знаю.
Но для Снипера, я в инете проголосовал за отмену перевода стрелок! :lol:
А какое время то или не то, кто его теперь знает. Международные ономасты они такие. Сначала навредят, а потом всем миром думают как исправить... 8-)
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вовсе не пустяк
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4786
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.09.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что в результате опроса мнения жителей разделись 50/50. Осталось неясным, кто, когда и где проводил опрос. 

Осень..
Действительно зачем пенять на кого то, ну проведи тов. Денисов опрос сам, глядя гражданам в глаза и не отрывая взгляда, это сложно как то?
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