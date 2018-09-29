Аркадий ДЕНИСОВ: Вовсе не пустяк

С приходом зимы, а она у нас длится полгода, костанайцы сталкиваются с одним и тем же явлением - просыпаются сами и будят детей, когда за окном кромешная тьма. Люди испытывают дискомфорт, раздражаются по мелочам, дети придумывают недомогания, чтобы не вставать в такую рань. И мало кто задумывается, почему это происходит. Медики же дают однозначный ответ - мы живем в чужом часовом поясе. И это далеко не безобидный факт.

Организм человека живет по определенному ритму, заданному природой, и все физиологические процессы привязаны к этому ритму. Его еще называют внутренними биологическими часами, которые подсознательно контролируют распорядок жизни человека. Механизм действия биочасов регулируется центральной нервной системой. Если биочасы противоречат режиму жизни человека, то происходит сбой, на который организм реагирует болезненно. Днем ощущается сонливость, слабость, заторможенность, потеря аппетита, ночью - бессонница, активность нервных центров, отвечающих за мыслительные процессы, двигательную активность.

В результате этой лабуды организм начинает работать невпопад, человек чувствует себя не в своей тарелке и становится уязвимым для многих болезней. Особенно от сбоя биоритма страдают дети, приученные к жесткому распорядку дня, и люди с хроническими заболеваниями. А дискомфорт испытывают практически все.

Но народ у нас довольно инертный, приученный не высовываться. Поэтому массовых требований вернуться в свой часовой пояс пока не наблюдается. Хотя еще в марте 2017 за нас и кызылординцев вступился сенатор Марат Бахтиярулы, пославший запрос в правительство. Южане подкрепили запрос соответствущими обращениями и у них стрелки перевели на час назад. У нас такую активность руководство области не проявило, ссылаясь на отсутствие интереса у населения к данной теме. И это неправда. Два года назад на отчетной встрече с акимом области я задавал этот вопрос и получил ответ, что в результате опроса мнения жителей разделись 50/50. Осталось неясным, кто, когда и где проводил опрос. Допускаю, что его провели, не выходя из стен акимата. Тема обсуждалась на страницах «НГ».

Кто-то из великих заметил, что вежливость ничего не стоит, но очень дорого ценится. В нашем вопросе сходная ситуация. Возвращение в свой часовой пояс не потребует абсолютно никаких финансовых расходов, никаких бытовых неудобств. Это вам не переименования улиц и поселков, влекущие за собой бессмысленную трату средств и возникновение абсолютно ненужного и ничем не оправданного напряжения среди населения. Просто все мы, согласно распоряжению, переведем стрелки своих часов на час назад, станем просыпаться на час позже и, к удивлению своему, вдруг обнаружим, что мы стали меньше нервничать по пустякам, что наши дети с энтузиазмом бегут в школу и у них повысилось внимание и успеваемость, что мы стали смотреть телепрограммы в более комфортное время (особенно это относится к спортивным телетрансляциям), что соседи как-то незаметно стали более приветливыми и разговорчивыми. И вы с удовлетворением скажете друг другу, как в известном анекдоте: «А оказывается, жизнь-то налаживается!».