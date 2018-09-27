Евгений ШИБАРШИН: Пропагандистский скачок

14 сентября в рамках Программы развития ООН опубликовали Отчет о развитии человечества, составленный по оценочным данным 2017 года. Казахстан в списке стран по индексу человеческого развития (ИЧР) оказался на 58 месте из 186-ти. В предыдущем аналогичном документе, по данным 2015 года, нашей стране отводили 84 позицию. Этот скачок позволил перейти из категории государств со средним уровнем развития в группу с высоким ИЧР.

До Норвегии, Австралии и Швейцарии, возглавляющих список стран с «очень высоким ИЧР», нам еще далеко, но и от государств со средним и низким уровнем мы, по данным ООН, уже оторвались.

Новость приятная. Если б не одно но - ИЧР является комбинированным показателем, включающим такие критерии, как ожидаемая продолжительность жизни, образованность и уровень жизни населения. Мало того, что они сами по себе далеки от совершенства, чтобы адекватно отражать основные направления развития человеческого капитала, так еще и рассчитываются на основе данных официальной статистики стран, которые зачастую вызывают сомнения.

Например, индекс образования по методике Программы ООН измеряется средней продолжительностью обучения детей школьного возраста и средней продолжительностью образования взрослого населения. Казахстанцы учатся в среднем 11,8 лет, занимая по этому показателю 36 место в мире. Обучать можно и дольше. Будет ли от этого толк в развитии человеческого капитала, если не учитывать еще и качество обучения? По этой части систему образования в Казахстане в последнее время критикуют очень часто. Во всяком случае поток способной молодежи, желающей получить высшее образование за рубежом, не уменьшается.

Оценка динамики уровня жизни казахстанцев местными аналитиками тоже почему-то не вписывается в благостную картину, нарисованную их коллегами из ООН. Казахстанские эксперты отмечают, что при внешне благополучной динамике роста средней зарплаты, отраженной в официальной статистике, покупательная способность населения Казахстана за последние 2-3 года упала.

По обеспеченности работой Казахстан, согласно данным государственной статистики, занимает 31 место в мире. Результат, выведенный экспертами ООН, опирается на официальный показатель безработицы в нашей стране – 4,9%. Но в Казахстане есть около 2 млн «самозанятых», большую часть которых правильнее отнести к безработным. Если и есть у этих людей какие-то доходы, они настолько малы, что лишают надежды на обеспеченную старость и нормальное медицинское обслуживание при переходе к страховой медицине.

Есть вопросы и по ожидаемой продолжительности жизни. По идее этот показатель должен отражать улучшение качества жизни населения. Однако в Казахстане его рост в основном обеспечен применением новых технологий в лечении отдельных заболеваний и касается небольших групп населения.

Все эти факторы учитывать сложно, а сравнивать ход человеческого развития в разных государствах нужно. Ну и пусть. Проблема только в том, что некоторые политики такого рода рейтинговые данные широко используют в пропагандистских целях. Поэтому вполне возможно, что при таком подходе мы скоро услышим: Казахстан уже вошел в 30 самых развитых стран мира.