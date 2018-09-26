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Жители Затобольска празднуют маленькую победу - пруд-испаритель перенесут
...Затобольска празднуют маленькую победу - пруд-испаритель перенесут Объяснить кто может что такое пруд-испаритель? рядом с домами ... ведь из этого пруда вонь будет идти...ноу хау по Затобольски.У...
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Жители Затобольска празднуют маленькую победу - пруд-испаритель перенесут

Артём МАРУСИЧ

25 сентября 2018, 17:05 |  ЖКХ

В понедельник 24 сентября, в отделе ЖКХ акимата Костанайского района, состоялась встреча инициативной группы местных жителей с представителями властей, на которой решался вопрос о переносе пруда-испарителя.


На прошлой неделе жители поселка Затобольск, недовольные проектным решением реконструкции улицы Ленина, организовали собрание. Основной его темой стала проблема стоков ливневой канализации, которые планировалось сливать в нескольких метрах от их дворов, для чего подрядная организация уже вырыла яму.

Запрошенный 17 сентября местными жителями оригинал протокола общественных слушаний на очередную встречу так и не принесли. Обсуждение шло чуть менее часа. Инициативная группа предлагала перенести испаритель чуть ли не на 200 м в сторону, но подрядчик обратил внимание на то, что для ливневой канализации необходим уклон, высоты для которого может не хватить.

- Вода не должна стоять. Я сейчас не помню цифру, но, по моим подсчетам, на 10 м должен быть уклон 10 см, - рассказал “НГ” заместитель генерального директора ТОО «Ван» Ашот АБРАМЯН. - А на 100 м? Один метр. Воду не выведет туда просто. Здесь можно разобрать немножко, уклон переделать чуть-чуть. Но это опять лишние затраты, лишние деньги. Есть там запас небольшой, я думаю, сантиметров 5-7 - не больше.

Чтобы посмотреть на проблему, группа отправилась на предполагаемое месторасположение будущего объекта. Вырытый ранее котлован уже засыпали песком. А вот насчет нового места расположения, с учетом оставшегося запаса высот, сомнения возникли даже у местных жителей.

- Договорились до того, что завтра сделаем топосъемку за собственный счет, - рассказал “НГ” представитель общественности, инженер-эколог Евгений ГРЕБЕНЮК. - Делают они, согласно проекту, до одного расстояния, а дальше мы кидаем свою трубу. Заранее нужно сделать топосъемку и посмотреть, чтобы вода точно туда побежала. Пока непонятно, я визуально не могу определить. Если так все сделаем, то нормально - от домов мы хорошо отступим, там метров сто точно есть.

По словам Евгения, встреча была конструктивной, но из-за ограниченных финансов остается мало вариантов для размещения испарителя. На 1,9 млн тенге, заложенные на данный объект, насосную станцию и фильтры не поставить.


- В принципе решили проблему - пришли к единому мнению, - резюмировал итоги встречи заместитель акима Костанайского района Ануарбек КАСИМОВ. - Решили сделать, согласно ПСД и по инициативе жителей, чуть дальше (от домов - “НГ”) - пойдем навстречу, конечно.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Жители Затобольска празднуют маленькую победу -...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы..
Даже нечего сказать..
У этих людей есть твердая гражданская позиция..
Жаль что ее нет у сегодняшних форумчан тут..
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§ Menden1968
Re: Жители Затобольска празднуют маленькую победу -...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.09.18 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
..........Затобольска празднуют маленькую победу - пруд-испаритель перенесут

Объяснить кто может что такое пруд-испаритель? рядом с домами ... ведь из этого пруда вонь будет идти.....ноу хау по Затобольски.У нас нету таких прудов почему то сразу идёт в очисные сооружения.
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