Жители Затобольска празднуют маленькую победу - пруд-испаритель перенесут
Артём МАРУСИЧ
В понедельник 24 сентября, в отделе ЖКХ акимата Костанайского района, состоялась встреча инициативной группы местных жителей с представителями властей, на которой решался вопрос о переносе пруда-испарителя.
На прошлой неделе жители поселка Затобольск, недовольные проектным решением реконструкции улицы Ленина, организовали собрание. Основной его темой стала проблема стоков ливневой канализации, которые планировалось сливать в нескольких метрах от их дворов, для чего подрядная организация уже вырыла яму.
Запрошенный 17 сентября местными жителями оригинал протокола общественных слушаний на очередную встречу так и не принесли. Обсуждение шло чуть менее часа. Инициативная группа предлагала перенести испаритель чуть ли не на 200 м в сторону, но подрядчик обратил внимание на то, что для ливневой канализации необходим уклон, высоты для которого может не хватить.
- Вода не должна стоять. Я сейчас не помню цифру, но, по моим подсчетам, на 10 м должен быть уклон 10 см, - рассказал “НГ” заместитель генерального директора ТОО «Ван» Ашот АБРАМЯН. - А на 100 м? Один метр. Воду не выведет туда просто. Здесь можно разобрать немножко, уклон переделать чуть-чуть. Но это опять лишние затраты, лишние деньги. Есть там запас небольшой, я думаю, сантиметров 5-7 - не больше.
Чтобы посмотреть на проблему, группа отправилась на предполагаемое месторасположение будущего объекта. Вырытый ранее котлован уже засыпали песком. А вот насчет нового места расположения, с учетом оставшегося запаса высот, сомнения возникли даже у местных жителей.
- Договорились до того, что завтра сделаем топосъемку за собственный счет, - рассказал “НГ” представитель общественности, инженер-эколог Евгений ГРЕБЕНЮК. - Делают они, согласно проекту, до одного расстояния, а дальше мы кидаем свою трубу. Заранее нужно сделать топосъемку и посмотреть, чтобы вода точно туда побежала. Пока непонятно, я визуально не могу определить. Если так все сделаем, то нормально - от домов мы хорошо отступим, там метров сто точно есть.
По словам Евгения, встреча была конструктивной, но из-за ограниченных финансов остается мало вариантов для размещения испарителя. На 1,9 млн тенге, заложенные на данный объект, насосную станцию и фильтры не поставить.
- В принципе решили проблему - пришли к единому мнению, - резюмировал итоги встречи заместитель акима Костанайского района Ануарбек КАСИМОВ. - Решили сделать, согласно ПСД и по инициативе жителей, чуть дальше (от домов - “НГ”) - пойдем навстречу, конечно.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Пользователей: 0
Всего: 104
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Что так сердце растревожено...
Даже если назначить популярное холтеровское исследование, при котором работа сердца мониторится целые сутки, можно получить нормальную кардиограмму, которая вовсе не будет означать, что человек...
Жители Затобольска празднуют маленькую победу - пруд-испаритель перенесут
...Затобольска празднуют маленькую победу - пруд-испаритель перенесут Объяснить кто может что такое пруд-испаритель? рядом с домами ... ведь из этого пруда вонь будет идти...ноу хау по Затобольски.У...
Пропавшую в Костанае 16-летнюю девушку нашли
Vital: Родители , могу дать на сутки в аренду хороший кожаный ремень. Фирма. Качественный. Могу дать в аренду хороший, качественный источник знаний. Алисе, как прекрасной представительнице...
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Sniper: Гони штраф 40 тысяч теньге. И разбежимся!!! Источник:www.ng.kz Так сказал сержант ДПС и забрал деньги из бардачка машины Доктора Бакчана... :lol:
Дороги в Узунколе отремонтирует снег?
Дождь,снег и морозы - вот главные строители дорог... :lol: