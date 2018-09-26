Свидетельство о рождении теперь можно заказать через телеграм-бот

Еще на две услуги расширен перечень доступных через телеграм-бот EgovKzBot государственных услуг, сообщила сегодня, 25 сентября, пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".

Раньше посредством бота, запущенного АО "Национальные информационные технологии" было доступно 13 государственных услуг и сервисов: 7 видов наиболее популярных справок, проверка социального статуса и получение информации о размере базовой пенсионной выплаты, прикрепление к поликлинике, запись на прием к врачу и вызов врача на дом, а также бронирование очереди в ЦОН.

Теперь через бот можно узнать о ближайшем от вас ЦОНе и получить проактивные услуги по рождению ребенка. То есть, заказать свидетельство о рождении, оформить пособия по рождению ребенка и поставить его в очередь в детский сад стало еще проще.

Для получения госуслуг через телеграм-бот необходимо зарегистрироваться в «Базе мобильных граждан», то есть привязать свой номер телефона в Личном кабинете портала eGov.kz и осуществить запуск бота в мессенджере Telegram на своем гаджете.

Далее, с помощью отправки заранее определённых команд и подтверждения через SMS-код, можно запрашивать справки и информацию сервисов с возможностью их перенаправления на электронную почту пользователя.

С момента запуска с мая 2018 года через телеграм-бот портала eGov.kz казахстанцы получили почти 14 тыс. государственных услуг.