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Свидетельство о рождении теперь можно заказать через телеграм-бот

25 сентября 2018, 16:22 |  Государство

Еще на две услуги расширен перечень доступных через телеграм-бот EgovKzBot государственных услуг, сообщила сегодня, 25 сентября, пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".

Раньше посредством бота, запущенного АО "Национальные информационные технологии" было доступно 13 государственных услуг и сервисов: 7 видов наиболее популярных справок, проверка социального статуса и получение информации о размере базовой пенсионной выплаты, прикрепление к поликлинике, запись на прием к врачу и вызов врача на дом, а также бронирование очереди в ЦОН.

Теперь через бот можно узнать о ближайшем от вас ЦОНе и получить проактивные услуги по рождению ребенка. То есть, заказать свидетельство о рождении, оформить пособия по рождению ребенка и поставить его в очередь в детский сад стало еще проще.

Для получения госуслуг через телеграм-бот необходимо зарегистрироваться в «Базе мобильных граждан», то есть привязать свой номер телефона в Личном кабинете портала eGov.kz и осуществить запуск бота в мессенджере Telegram на своем гаджете.

Далее, с помощью отправки заранее определённых команд и подтверждения через SMS-код, можно запрашивать справки и информацию сервисов с возможностью их перенаправления на электронную почту пользователя.

С момента запуска с мая 2018 года через телеграм-бот портала eGov.kz казахстанцы получили почти 14 тыс. государственных услуг.
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§ 211
Re: Свидетельство о рождении теперь можно заказать через...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В России по моему Телеграм запрещенная организация..
У нас смотрю вовсю она действует..
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