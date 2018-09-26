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Драка возле клуба West: по делу в отношении главного фигуранта возобновили следствие

Ольга ЛИХОГРАЙ

25 сентября 2018, 15:57 |  Криминал

Заседание апелляционной коллегии областного суда по делу Дамира Есымгалиева, признанного виновным в том, что в феврале 2018 года во время драки возле ночного клуба West он вытащил из кармана Жаслана Рамазанова $5 500, прошло сегодня, 25 сентября.

Фото из архива "НГ"

Суд вынес постановление о возобновлении следствия по обстоятельствам этого дела.

- Мы ходатайствовали о том, чтобы допросили новых свидетелей по делу о драке, которые не были допрошены в суде первой инстанции, - сообщила «НГ» адвокат Есымгалиева Снежанна КИМ. - И, возможно, их показания полностью изменят представления об этом деле. Суд удовлетворил наше ходатайство и свидетели будут допрошены в апелляции.

Ким также отметила, что суд № 2 Костаная не препятствовал заключению процессуального соглашения между Жасланом Рамазановым и бывшим сержантом специализированной службы МВД РК Сериком Кинебаевым, который тоже участвовал в драке. Благодаря процессуальному соглашению Кинебаев получил 5 лет условно, а Есымгалиева приговорили к 5 годам реального срока.

- Дело в том, что прокуратура Костанайской области отозвала процессуальное соглашение, а судья Кабенов его не отдал и вынес приговор о том, что он не против заключения процессуального соглашения, - отмечает адвокат. - В итоге процессуальное соглашение заключили, но я считаю, что это незаконно. Кроме того, Кинебаев возместил все, что заявлял в своем иске Рамазанов, но суд требует еще и возврата этих средств с Есымгалиева. Это же абсурд!

Заседание коллегии судей по этому делу пройдет 1 октября в Костанайском областном суде.

Драка возле ночного клуба Костаная West произошла в феврале 2018 года. В ней участвовали Дамир Есымгалиев вместе с теперь уже бывшими полицейскими Романом Ротовым и Сериком Кинебаевым с одной стороны и Жаслан Рамазанов с другой. Рамазанов был признан потерпевшим. По словам Рамазанова, во время драки Есымгалиев вытащил у него из кармана $5 500. А когда он потребовал отдать деньги, Есымгалиев просто ушел из клуба. Тогда Жаслан вызвал по телефону родного брата, действующего сотрудника УБОП Руслана Рамазанова. Он, по словам Есымгалиева, избивал его битой, возя по городу в черном "лексусе". Но в итоге именно Есымгалиев стал подсудимым, а Руслан Рамазанов не проходил по делу даже в качестве свидетеля.

В августе 2018 года «НГ» стало известно, что уголовное дело в отношении сотрудника УБОП Руслана Рамазанова расследует Генеральная прокуратура РК. Руслан Рамазанов также является зятем бывшего заместителя прокурора Костанайской области Адилхана Ерекешева, который уволился с должности, как только дело попало в суд. По официальной версии - в связи с выходом на пенсию.
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§ 211
Re: Драка возле клуба West: по делу в отношении главного...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Беспредельщики..
Наша полиция что дышло..
Вот кто после этого поверит словам Самого, что типа какие то очередные реформы помогут..
Не поможет уже ничего, пока мы будем находиться на дне из фекалий от развитых стран в экономическом плане..
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