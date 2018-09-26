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Узнать сумму налога и оплатить ее в Костанае и Рудном можно, не появляясь в органах госдоходов

Галина КАТКОВА

25 сентября 2018, 15:35 |  Государство

1 октября истекает срок уплаты налога на имущество и земельного налога физическими лицами. Чтобы избежать очередей, специалисты службы госдоходов рекомендуют воспользоваться интернет-сервисом.

Для получения информации о сумме налогов нужно на сайте kst.kgd.gov.kz перейти в раздел «Все сервисы», размещенный в верхней правой части главной страницы. Далее выбрать пункт «Сведения по налогу на имущество, земельному налогу физических лиц». Ввести свой ИИН, активировать поиск. На появившейся табличке «Результаты поиска» есть колонка «Подробности», кликаете на нее и получаете искомое.

- Заплатить налоги можно не только традиционным способом, придя в управление госдоходов, - пояснила "НГ" главный специалист УГД по Костанаю Аягоз БАЙГОНОВА, - сегодня это можно сделать без комиссии в отделениях Казпочты. Можно заплатить через банки, воспользоваться терминалами, kaspi-кошельком, другими подобными сервисами, возможностей много.

Специалист советует обратить внимание на то, есть ли у вас задолженность и пени. Если да, то нельзя при оплате все суммировать, пеня должна оплачиваться отдельно.
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