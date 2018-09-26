О льготах пенсионерам в День пожилого человека рассказали в акимате Костаная

Как сообщили в пресс-службе акима Костаная, ко Дню пожилого человека, который в Казахстане отмечают 1 октября, в областном центре для пенсионеров будут действовать скидки на услуги бань и парикмахерских.

Кроме этого, проезд в общественном транспорте в этот день для всех пожилых будет бесплатным.

- 1 октября в 11.00 в ДК "Мирас" пройдет торжественное мероприятие ко Дню пожилого человека, - отметили в пресс-службе акима Костаная. - Гостям покажут праздничный концерт.

Три поликлиники Костаная - №№ 1, 2 и 3 - и медцентр "Жемчужина" в честь праздника проведут день открытых дверей. В установленное время можно будет получить консультации специалистов, сдать анализы и пройти некоторые обследования.

График работы городских бань в День пожилых

№ п/п Наименование Адрес Режим работы Примечание 1 Баня № 6 Ул. Гагарина, 78 Весь день 200 тенге 2 Баня «Олимп Плюс» КСК Ул. Каирбекова, 379 "А" Весь день 50% 3 Баня Костанай-2 мкр. Костанай -2 Весь день 200 тенге 4 Баня «Олимп» Ул. Баймагамбетова, 6 "Б" Весь день 200 тенге 5 Баня № 4 Ленинградская Ул. Ленинградская, 3 "Б" Весь день 200 тенге 6 Городская Баня№ 1 Ул. Байтурсынова, 89/5 До - 15/00 50%

График работы парикмахерских и салонов красоты в День пожилых

№ п/п Наименование Адрес Режим работы Примечание 1 «Взгляд» Пр. Аль-Фараби, 93 Весь день 20 % 2 «Еnigma» Ул. Каирбекова, 395 Весь день 50% 3 «ИВА» 8 мкр. дом 12 Весь день 50% 5 «Орхидея» Ул. Баймагамбетова, 8 Весь день 30% 6 «Руслана» Ул. Баймагамбетова, 170 Весь день 50% 7 «Инь-Янь» Ул. Воинов- Интернационалистов, 2 Весь день 20% 8 «София» Ул. Каирбекова, 65 Весь день 10% 9 «Релакс» Ул. Бородина, 144 Весь день 10% 11 «Эден» Пр. Аль-Фараби, 91 Весь день 80% 12 «Фасон» Пр. Абая, 12 Весь день 30% 13 «Гювен» Ул.Тауельсиздик, 113 Весь день 50% 14 «Весна» Ул. Мауленова, 22 Весь день 30% 15 «ЛЮКС» Ул. Чкалова, 10 Весь день 30% 16 «SUN» ПР. Аль-Фараби, 123 Весь день 40% 17 «Лора» Пр. Аль-Фараби, 32 Весь день 30% 18 «Студия Т» Ул. Баймагамбетова, 193 Весь день 40% 19 «Ювента» Ул. Воинов-Интернациалистов, 12 Весь день 50% 20 «Айма» Ул. Баймагамбетова, 166 "А" Весь день 20% 21 «Ledi-Boss» Ул. Чехова, 100 Весь день 40% 22 «Шарм» Ул. Чкалова, 7 Весь день 30% 23 «Натали» Ул. Кобланды Батыра, 30 Весь день 20% 24 «Аягоз» Ул. Чернышевского, 57 Весь день 30% 25 «Дана» мкр. Наурыз, дом 3 Весь день 20% 26 «ДК Строитель» Ул. Бородина, 128 Весь день 10% 27 «Каскад» Ул. Каирбекова, 407 Весь день 20% 28 «Стиль» Ул. Текстильщиков, 23 Весь день 20%

День открытых дверей в поликлиниках Костаная