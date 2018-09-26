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О льготах пенсионерам в День пожилого человека рассказали в акимате Костаная

Татьяна НАЗАРУК

25 сентября 2018, 15:38 |  Общество

Как сообщили в пресс-службе акима Костаная, ко Дню пожилого человека, который в Казахстане отмечают 1 октября, в областном центре для пенсионеров будут действовать скидки на услуги бань и парикмахерских.

Кроме этого, проезд в общественном транспорте в этот день для всех пожилых будет бесплатным.

- 1 октября в 11.00 в ДК "Мирас" пройдет торжественное мероприятие ко Дню пожилого человека, - отметили в пресс-службе акима Костаная. - Гостям покажут праздничный концерт.

Три поликлиники Костаная - №№ 1, 2 и 3 - и медцентр "Жемчужина" в честь праздника проведут день открытых дверей. В установленное время можно будет получить консультации специалистов, сдать анализы и пройти некоторые обследования.

График работы городских бань в День пожилых

п/п

Наименование

Адрес

Режим работы

Примечание

1

Баня № 6

Ул. Гагарина, 78

Весь день

200 тенге

2

Баня «Олимп Плюс» КСК

Ул. Каирбекова, 379 "А"

Весь день

50%

3

Баня Костанай-2

мкр. Костанай -2

Весь день

200 тенге

4

Баня «Олимп»

Ул. Баймагамбетова, 6 "Б"

Весь день

200 тенге

5

Баня № 4 Ленинградская

Ул. Ленинградская, 3 "Б"

Весь день

200 тенге

6

Городская Баня№ 1

Ул. Байтурсынова, 89/5

До - 15/00

50%

 График работы парикмахерских и салонов красоты в День пожилых

п/п

Наименование

Адрес

Режим работы

Примечание

1

«Взгляд»

Пр. Аль-Фараби, 93

Весь день

20 %

2

«Еnigma»

Ул. Каирбекова, 395

Весь день

50%

3

«ИВА»

8 мкр. дом 12

Весь день

50%

5

«Орхидея»

Ул. Баймагамбетова, 8

Весь день

30%

6

«Руслана»

Ул. Баймагамбетова, 170

Весь день

50%

7

«Инь-Янь»

Ул. Воинов- Интернационалистов, 2

Весь день

20%

8

«София»

Ул. Каирбекова, 65

Весь день

10%

9

«Релакс»

Ул. Бородина, 144

Весь день

10%

11

«Эден»

Пр. Аль-Фараби, 91

Весь день

80%

12

«Фасон»

Пр. Абая, 12

Весь день

30%

13

«Гювен»

Ул.Тауельсиздик, 113

Весь день

50%

14

«Весна»

Ул. Мауленова, 22

Весь день

30%

15

«ЛЮКС»

Ул. Чкалова, 10

Весь день

30%

16

«SUN»

ПР. Аль-Фараби, 123

Весь день

40%

17

«Лора»

Пр. Аль-Фараби, 32

Весь день

30%

18

«Студия Т»

Ул. Баймагамбетова, 193

Весь день

40%

19

«Ювента»

Ул. Воинов-Интернациалистов, 12

Весь день

50%

20

«Айма»

Ул. Баймагамбетова, 166 "А"

Весь день

20%

21

«Ledi-Boss»

Ул. Чехова, 100

Весь день

40%

22

«Шарм»

Ул. Чкалова, 7

Весь день

30%

23

«Натали»

Ул. Кобланды Батыра, 30

Весь день

20%

24

«Аягоз»

Ул. Чернышевского, 57

Весь день

30%

25

«Дана»

мкр. Наурыз, дом 3

Весь день

20%

26

«ДК Строитель»

Ул. Бородина, 128

Весь день

10%

27

«Каскад»

Ул. Каирбекова, 407

Весь день

20%

28

«Стиль»

Ул. Текстильщиков, 23

Весь день

20%

 День открытых дверей в поликлиниках Костаная

№ п/п

Наименование

Мероприятие

Дата и время проведения

1

«Жемчужина» (ул Наримановская, 54)

  1. Контроль артериального давления

  2. Антропометрические измерения

  3. Определение уровня холестерина и сахара в крови

  4. ЭКГ

01.10.2018 г.

с 9-00 до 14-00

2

Поликлиника №1

  1. Контроль артериального давления

  2. Определение уровня холестерина и сахара в крови

3.ЭКГ

4.Измерение глазного давления

5.Прием врачей общей практики и терапевтов.

6.Флюорография

7.Общий анализ крови

8.Общий анализ мочи

29.09.2018 г.

с 9-00 до 14-00

3

Поликлиника №2

  1. Контроль артериального давления

2.ЭКГ

3.Измерение глазного давления

4.Прием врачей общей практики и терапевтов.

5.Флюорография

6.Общий анализ крови

7. Консультация врача терапевта, психолога

27.09.2018 г.

с 9-00 до 14-00 каб.106

4

Поликлиника №3

  1. Контроль артериального давления

  2. Определение уровня холестерина и сахара в крови

3.ЭКГ

28.09.2018

с 9-00 до 14-00



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§ Sniper
Re: О льготах пенсионерам в День пожилого человека рассказали в...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 550
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 25.09.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
проезд в общественном транспорте в этот день для всех пожилых будет бесплатным.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32403
В Астане, это целый год. Без показывания пенсионной книжки. С предоставлением любого места в салоне автобуса. Уже 3 года подаю 100 теньге за оплату проезда. Никто и глазом не моргнет, когда возвращают сдачу 20 теньге вместо 30 теньге. Про себя приговариваю, это тебе водитель Милостыня от меня 10 теньге!!!! :lol: ;-) :-( :-)
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