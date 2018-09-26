О льготах пенсионерам в День пожилого человека рассказали в акимате Костаная
Татьяна НАЗАРУК
Как сообщили в пресс-службе акима Костаная, ко Дню пожилого человека, который в Казахстане отмечают 1 октября, в областном центре для пенсионеров будут действовать скидки на услуги бань и парикмахерских.
Кроме этого, проезд в общественном транспорте в этот день для всех пожилых будет бесплатным.
- 1 октября в 11.00 в ДК "Мирас" пройдет торжественное мероприятие ко Дню пожилого человека, - отметили в пресс-службе акима Костаная. - Гостям покажут праздничный концерт.
Три поликлиники Костаная - №№ 1, 2 и 3 - и медцентр "Жемчужина" в честь праздника проведут день открытых дверей. В установленное время можно будет получить консультации специалистов, сдать анализы и пройти некоторые обследования.
График работы городских бань в День пожилых
|
№
п/п
|
Наименование
|
Адрес
|
Режим работы
|
Примечание
|
1
|
Баня № 6
|
Ул. Гагарина, 78
|
Весь день
|
200 тенге
|
2
|
Баня «Олимп Плюс» КСК
|
Ул. Каирбекова, 379 "А"
|
Весь день
|
50%
|
3
|
Баня Костанай-2
|
мкр. Костанай -2
|
Весь день
|
200 тенге
|
4
|
Баня «Олимп»
|
Ул. Баймагамбетова, 6 "Б"
|
Весь день
|
200 тенге
|
5
|
Баня № 4 Ленинградская
|
Ул. Ленинградская, 3 "Б"
|
Весь день
|
200 тенге
|
6
|
Городская Баня№ 1
|
Ул. Байтурсынова, 89/5
|
До - 15/00
|
50%
График работы парикмахерских и салонов красоты в День пожилых
|
№
п/п
|
Наименование
|
Адрес
|
Режим работы
|
Примечание
|
1
|
«Взгляд»
|
Пр. Аль-Фараби, 93
|
Весь день
|
20 %
|
2
|
«Еnigma»
|
Ул. Каирбекова, 395
|
Весь день
|
50%
|
3
|
«ИВА»
|
8 мкр. дом 12
|
Весь день
|
50%
|
5
|
«Орхидея»
|
Ул. Баймагамбетова, 8
|
Весь день
|
30%
|
6
|
«Руслана»
|
Ул. Баймагамбетова, 170
|
Весь день
|
50%
|
7
|
«Инь-Янь»
|
Ул. Воинов- Интернационалистов, 2
|
Весь день
|
20%
|
8
|
«София»
|
Ул. Каирбекова, 65
|
Весь день
|
10%
|
9
|
«Релакс»
|
Ул. Бородина, 144
|
Весь день
|
10%
|
11
|
«Эден»
|
Пр. Аль-Фараби, 91
|
Весь день
|
80%
|
12
|
«Фасон»
|
Пр. Абая, 12
|
Весь день
|
30%
|
13
|
«Гювен»
|
Ул.Тауельсиздик, 113
|
Весь день
|
50%
|
14
|
«Весна»
|
Ул. Мауленова, 22
|
Весь день
|
30%
|
15
|
«ЛЮКС»
|
Ул. Чкалова, 10
|
Весь день
|
30%
|
16
|
«SUN»
|
ПР. Аль-Фараби, 123
|
Весь день
|
40%
|
17
|
«Лора»
|
Пр. Аль-Фараби, 32
|
Весь день
|
30%
|
18
|
«Студия Т»
|
Ул. Баймагамбетова, 193
|
Весь день
|
40%
|
19
|
«Ювента»
|
Ул. Воинов-Интернациалистов, 12
|
Весь день
|
50%
|
20
|
«Айма»
|
Ул. Баймагамбетова, 166 "А"
|
Весь день
|
20%
|
21
|
«Ledi-Boss»
|
Ул. Чехова, 100
|
Весь день
|
40%
|
22
|
«Шарм»
|
Ул. Чкалова, 7
|
Весь день
|
30%
|
23
|
«Натали»
|
Ул. Кобланды Батыра, 30
|
Весь день
|
20%
|
24
|
«Аягоз»
|
Ул. Чернышевского, 57
|
Весь день
|
30%
|
25
|
«Дана»
|
мкр. Наурыз, дом 3
|
Весь день
|
20%
|
26
|
«ДК Строитель»
|
Ул. Бородина, 128
|
Весь день
|
10%
|
27
|
«Каскад»
|
Ул. Каирбекова, 407
|
Весь день
|
20%
|
28
|
«Стиль»
|
Ул. Текстильщиков, 23
|
Весь день
|
20%
День открытых дверей в поликлиниках Костаная
|
№ п/п
|
Наименование
|
Мероприятие
|
Дата и время проведения
|
1
|
«Жемчужина» (ул Наримановская, 54)
|
|
01.10.2018 г.
с 9-00 до 14-00
|
2
|
Поликлиника №1
|
3.ЭКГ
4.Измерение глазного давления
5.Прием врачей общей практики и терапевтов.
6.Флюорография
7.Общий анализ крови
8.Общий анализ мочи
|
29.09.2018 г.
с 9-00 до 14-00
|
3
|
Поликлиника №2
|
2.ЭКГ
3.Измерение глазного давления
4.Прием врачей общей практики и терапевтов.
5.Флюорография
6.Общий анализ крови
7. Консультация врача терапевта, психолога
|
27.09.2018 г.
с 9-00 до 14-00 каб.106
|
4
|
Поликлиника №3
|
3.ЭКГ
|
28.09.2018
с 9-00 до 14-00
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