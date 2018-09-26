Прогноз на бой Головкина и Альвареса от букмекеров
Фаворит поединка Головкина и Альвареса по версии экспертов и букмекерской конторы 1хСтавка
Возьмет ли Головкин реванш у Альвареса?
16 сентября 2018 года состоялся повторный поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, по итогам которого казахстанский боксер потерпел первое поражение в профессиональной карьере и лишился чемпионских титулов по версиям WBA, WBC, IBO и The Ring. Разбираемся с причинами неудачного результата и определяем фаворита потенциального третьего поединка.
Итоги первого боя
Перед сентябрьским поединком годичной давности фаворитом боя Головкин – Альварес букмекерская компания 1хСтавка считала казахстанского чемпиона. Бой выдался равным: Геннадий Головкин большую часть поединка действовал первым номером и выбросил большее количество ударов (703 против 505 у мексиканца), на что Канело отвечал эффективными контратаками и не уступил чемпиону по количеству силовых ударов (114:110). В оценке результатов боя мнения судей разошлись, в итоге был зафиксирован ничейный исход. Команда Головкина осталась крайне недовольна результатами судейских записок: в частности, Аделаида Берд увидела колоссальное преимущество Альвареса (118:110).
Итоги второго боя
Повторная встреча боксеров состоялась ровно через год, сценарий боя повторился. Оба спортсмена не рисковали в начале поединка, атаковали простыми комбинациями, основное внимание уделяя защите. В четвертом раунде инициативой завладел «Трипл Джи» и несколько раз успешно пробивал в корпус Альвареса. Мексиканец отвечал жесткими контратаками и в поздних раундах регулярно пробивал защиту Геннадия. В 10-м и 11-м раундах Головкин жестко попадал с правой, однако Канело устоял в обоих случаях. Как и в первом бою, по количеству джебов казахстанский боксер превзошел соперника (118:59), по силовым ударам преимущество у мексиканца – 143:116. После финального гонга один из судей объявил ничью, двое остальных отдали минимальное преимущество Альваресу.
Ожидания от третьего боя
Команда мексиканца объявила, что следующий бой Канело проведет в декабре (Альваресу нужно провести обязательную защиту титула), имя соперника на данный момент не известно. Боксерская организация IBO подтвердила, что предоставит Геннадию Головкину возможность вернуть чемпионский пояс в первом же поединке – букмекеры уже оценили вероятность повторной встречи принципиальных соперников. Тут можно узнать о букмекере 1хСтавка, его приветственном бонусе и многочисленных преимуществах. В отличие от двух первых боев Головкин – Альварес, на этот раз эксперты отдают преимущество мексиканцу. Даже учитывая, что оба боксера являются топ-панчерами и за карьеру собрали по 34 нокаута, наиболее вероятно, что бой и в третий раз завершится решением судей.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 0
Всего: 101
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Что так сердце растревожено...
Даже если назначить популярное холтеровское исследование, при котором работа сердца мониторится целые сутки, можно получить нормальную кардиограмму, которая вовсе не будет означать, что человек...
Жители Затобольска празднуют маленькую победу - пруд-испаритель перенесут
...Затобольска празднуют маленькую победу - пруд-испаритель перенесут Объяснить кто может что такое пруд-испаритель? рядом с домами ... ведь из этого пруда вонь будет идти...ноу хау по Затобольски.У...
Пропавшую в Костанае 16-летнюю девушку нашли
Vital: Родители , могу дать на сутки в аренду хороший кожаный ремень. Фирма. Качественный. Могу дать в аренду хороший, качественный источник знаний. Алисе, как прекрасной представительнице...
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Sniper: Гони штраф 40 тысяч теньге. И разбежимся!!! Источник:www.ng.kz Так сказал сержант ДПС и забрал деньги из бардачка машины Доктора Бакчана... :lol:
Дороги в Узунколе отремонтирует снег?
Дождь,снег и морозы - вот главные строители дорог... :lol: