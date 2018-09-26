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Прогноз на бой Головкина и Альвареса от букмекеров

25 сентября 2018, 13:37 |  Реклама

Фаворит поединка Головкина и Альвареса по версии экспертов и букмекерской конторы 1хСтавка

Возьмет ли Головкин реванш у Альвареса?

16 сентября 2018 года состоялся повторный поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, по итогам которого казахстанский боксер потерпел первое поражение в профессиональной карьере и лишился чемпионских титулов по версиям  WBA, WBC, IBO и The Ring. Разбираемся с причинами неудачного результата и определяем фаворита потенциального третьего поединка.

Итоги первого боя

Перед сентябрьским поединком годичной давности фаворитом боя Головкин – Альварес букмекерская компания 1хСтавка считала казахстанского чемпиона. Бой выдался равным: Геннадий Головкин большую часть поединка действовал первым номером и выбросил большее количество ударов (703 против 505 у мексиканца), на что Канело отвечал эффективными контратаками и не уступил чемпиону по количеству силовых ударов (114:110). В оценке результатов боя мнения судей разошлись, в итоге был зафиксирован ничейный исход. Команда Головкина осталась крайне недовольна результатами судейских записок: в частности, Аделаида Берд увидела колоссальное преимущество Альвареса (118:110).

Итоги второго боя

Повторная встреча боксеров состоялась ровно через год, сценарий боя повторился. Оба спортсмена не рисковали в начале поединка, атаковали простыми комбинациями, основное внимание уделяя защите. В четвертом раунде инициативой завладел «Трипл Джи» и несколько раз успешно пробивал в корпус Альвареса. Мексиканец отвечал жесткими контратаками и в поздних раундах регулярно пробивал защиту Геннадия. В 10-м и 11-м раундах Головкин жестко попадал с правой, однако Канело устоял в обоих случаях. Как и в первом бою, по количеству джебов казахстанский боксер превзошел соперника (118:59), по силовым ударам преимущество у мексиканца – 143:116. После финального гонга один из судей объявил ничью, двое остальных отдали минимальное преимущество Альваресу.

Ожидания от третьего боя

Команда мексиканца объявила, что следующий бой Канело проведет в декабре (Альваресу нужно провести обязательную защиту титула), имя соперника на данный момент не известно. Боксерская организация IBO подтвердила, что предоставит Геннадию Головкину возможность вернуть чемпионский пояс в первом же поединке – букмекеры уже оценили вероятность повторной встречи принципиальных соперников. Тут можно узнать о букмекере 1хСтавка, его приветственном бонусе и многочисленных преимуществах. В отличие от двух первых боев Головкин – Альварес, на этот раз эксперты отдают преимущество мексиканцу. Даже учитывая, что оба боксера являются топ-панчерами и за карьеру собрали по 34 нокаута, наиболее вероятно, что бой и в третий раз завершится решением судей.
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§ 211
Re: Прогноз на бой Головкина и Альвареса от букмекеров
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Прогноз..
Там где решают ставки и букмекерские конторы, прогноз попросту невозможен, ибо это прежде всего бизнес и ничего лишнего..
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