Сагинтаев о работе полиции: Осталось проблемы на воров и преступников списать
Tengrinews.kz
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев высказался о работе полиции в Актюбинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Турар Казангапов ©
Начальник Департамента внутренних дел Актюбинской области Махамбет Абисатов отчитался о проводимой работе. По его словам, в 2018 году снизилась уличная преступность, хулиганство в общественных местах снизилось на 8 процентов, улучшилась статистика по рецидивной и бытовой преступность, в шесть раз меньше совершено убийств в бытовой сфере, на 20 процентов снизилась преступность в состоянии алкогольного опьянения.
"Возросло раскрытие преступлений патрульной службой на 11 процентов. Местной полицейской службой пресечено более 120 тысяч преступлений из них 45 тысяч напрямую влияющих на криминогенную обстановку в городе. Местными исполнительными органами созданы все условия для полицейской службы, никаких вопросов по материально-техническому оснащению не возникает (...)", - сказал Махамбет Абисатов на заседании правительства.
Бакытжан Сагинтаев указал, что в области растет количество тяжких преступлений.
"Махамбет Хайржанович, я вас перебью, я вам задал конкретные вопросы, вы отчет продолжаете читать, все в радужном виде, акимат помогает, все делает. В то же время у вас идет рост по особо тяжким преступлениям на 48 процентов в области. Если акимат создает вам все условия, то почему вы не ловите преступников?", - поинтересовался премьер-министр.
Начальник ДВД Актюбинской области ответил, что в регионе имеют факты завышения квалификации дел.
"Воровство, грабежи, наверное, не завышение квалификации. Людей беспокоит именно это. У вас работа не связана с погодными условиями, один год хорошие погодные условия и урожай хороший, нет - урожай плохой. Не от этого ваша работа зависит, если вы смогли в один год снизить уровень преступности на один год, надо было дальше так и продолжать. Полицейские пункты тоже существуют везде, но в других регионах таких показателей нет. Осталось только все проблемы на воров и преступников списать, мол, они много работают, а мы не можем за ними успеть. Бердыбек Машбекович (Сапарбаев - аким Актюбинской области), что скажете по этому поводу?", - высказался премьер-министр.
Глава региона пообещал учесть все замечания и разрешить ситуацию.
"Мы признаем данные проблемы и будем ставить их в нужное русло, бороться с ростом преступности. Ваши замечания не останутся без внимания", - ответил Сапарбаев.
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