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Сагинтаев о работе полиции: Осталось проблемы на воров и преступников списать

Tengrinews.kz

25 сентября 2018, 12:22 |  Государство

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев высказался о работе полиции в Актюбинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турар Казангапов ©

Начальник Департамента внутренних дел Актюбинской области Махамбет Абисатов отчитался о проводимой работе. По его словам, в 2018 году снизилась уличная преступность, хулиганство в общественных местах снизилось на 8 процентов, улучшилась статистика по рецидивной и бытовой преступность, в шесть раз меньше совершено убийств в бытовой сфере, на 20 процентов снизилась преступность в состоянии алкогольного опьянения.

"Возросло раскрытие преступлений патрульной службой на 11 процентов. Местной полицейской службой пресечено более 120 тысяч преступлений из них 45 тысяч напрямую влияющих на криминогенную обстановку в городе. Местными исполнительными органами созданы все условия для полицейской службы, никаких вопросов по материально-техническому оснащению не возникает (...)", - сказал Махамбет Абисатов на заседании правительства.

Бакытжан Сагинтаев указал, что в области растет количество тяжких преступлений.

"Махамбет Хайржанович, я вас перебью, я вам задал конкретные вопросы, вы отчет продолжаете читать, все в радужном виде, акимат помогает, все делает. В то же время у вас идет рост по особо тяжким преступлениям на 48 процентов в области. Если акимат создает вам все условия, то почему вы не ловите преступников?", - поинтересовался премьер-министр.

Начальник ДВД Актюбинской области ответил, что в регионе имеют факты завышения квалификации дел.

"Воровство, грабежи, наверное, не завышение квалификации. Людей беспокоит именно это. У вас работа не связана с погодными условиями, один год хорошие погодные условия и урожай хороший, нет - урожай плохой. Не от этого ваша работа зависит, если вы смогли в один год снизить уровень преступности на один год, надо было дальше так и продолжать. Полицейские пункты тоже существуют везде, но в других регионах таких показателей нет. Осталось только все проблемы на воров и преступников списать, мол, они много работают, а мы не можем за ними успеть. Бердыбек Машбекович (Сапарбаев - аким Актюбинской области), что скажете по этому поводу?", - высказался премьер-министр.

Глава региона пообещал учесть все замечания и разрешить ситуацию.

"Мы признаем данные проблемы и будем ставить их в нужное русло, бороться с ростом преступности. Ваши замечания не останутся без внимания", - ответил Сапарбаев.
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: Сагинтаев о работе полиции: Осталось проблемы на воров и...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14635
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.09.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Преступность, последние 48 лет - снижается,
снижается ежегодно на 10 - 20%.
А в Затобольске опять тётка пропала,
уже 2 недели как, с 10 сентября... :-o
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§ Sniper
Re: Сагинтаев о работе полиции: Осталось проблемы на воров и...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 550
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 25.09.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А в Затобольске опять тётка пропала,
уже 2 недели как, с 10 сентября.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32400

может еще не пропала, а наслаждается свободной жизнью....кто она тебе?
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§ drakon
Сагинтаев о работе полиции: Осталось проблемы на воров и преступников списать
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14635
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.09.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
.кто она тебе?

Мне - никто.
Она просто - гражданка Казахстана... :-o
Как и тётка - в Мичурино,
Как Даша из Затобольска... 8-)
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§ Vital
Сагинтаев о работе полиции: Осталось проблемы на воров и преступников списать
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6181
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.09.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Еще Полина 16 лет. Пропала. Пишут во всех сми местных
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§ 211
Re: Сагинтаев о работе полиции: Осталось проблемы на воров и...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что уш говорить о периферийных городишках, если в Алматы убивают средь бела дня, да и сегодня убили журналистку в Астане, открыто и свободно..
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