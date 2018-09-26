Как казахстанцам копить деньги на депозитах по новой системе
По решению Нацбанка для отдельных сберегательных вкладов сумма гарантирования вырастет до 15 миллионов тенге. Только вот требования к таким сбережениям - одни из самых жестких, передает Tengrinews.kz.
Фото с сайта Tengrinews.kz.
С 1 октября 2018 года меняются условия по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в национальной валюте. Теперь вклады физических лиц будут классифицироваться как срочные, несрочные и сберегательные.
Все классификации с одной оговоркой - все условия только для вкладов в национальной валюте. Теперь депозиты будут делиться по срокам: в соответствии с длительностью хранения денег будет расти и ставка вознаграждения. Самый удобный или, как говорят экономисты, ликвидный - это несрочный депозит. Его можно пополнить или, напротив, снять деньги в любое время, но вознаграждение не превысит 10,5 процента. Менее гибкие условия по срочным сбережениям, но за это прибыль на сумму будет больше.
"Срочные вклады будут теперь менее ликвидными, в частности, нужно будет уведомить банк за 7 дней до предполагаемой даты досрочного изъятия вклада. Ставки по этим вкладам будут выше, чем по несрочным. Будут также начинаться от 10,5 процента и далее до 12,5 процента. Ставка по этим вкладам будет полностью зависеть от срока вклада и от права пополнения этого вклада. Право пополнения уменьшает ставку", - объясняет специалист АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" Елизавета Чикильдина.
Совершенно новое предложение для казахстанцев - это условия сберегательного депозита. Хранить на нем деньги нужно не меньше 2 лет, при этом не пополнять счет. Только в этом случае прибыль составит 13,5 процента. Бонус к такому вкладу - гарантия от государственного фонда гарантирования депозитов. В случае ликвидации банка вкладчику вернут до 15 миллионов тенге.
"Не допускается частичное снятие досрочно, то есть вкладчики могут снять только полную сумму вклада и ставка вознаграждения по вкладу будет пересчитана. Будет применяться ставка вознаграждения по вкладам до востребования - не более 0,1 процента", - говорит Чикильдина. Между тем казахстанцы уже накопили в банках больше 8,5 триллиона тенге. Ровно половина из них, по статистике регулятора, - в иностранной валюте. Между тем экономисты советуют хранить и копить деньги с помощью разных финансовых инструментов.
"На самом деле там ставки не сильно повысились от текущих, на 2 процента, по-моему. 13-13,5 процента годовых - это только депозит в такой долгосрочный период, не пополнения и не снятия. Я не знаю, будет ли спрос со стороны населения для размещения депозитов на такой большой срок. Не забывайте, что разница в ставках в тенге и в долларах - она существенная, 1 процент в долларах и около 11-12 процентов в тенге. То есть разница вот в эти 10 процентов за год, если доллар расслабит вот на эти 10 процентов, вы на то и выйдете суммарно в тенге", - рассуждает финансовый аналитик Серик Козыбаев.
Регулятор гарантирует казахстанцам сохранность вкладов. До 5 миллионов - на долларовые депозиты, до 10 миллионов - по существующим, до 15 миллионов - по новым сберегательным вкладам. На сегодня 27 банков второго уровня участвуют в системе фонда гарантирования депозитов, который уже выплатил вкладчикам 18,5 миллиарда тенге по обязательствам 4 финансовых институтов.
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