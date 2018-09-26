«Когда-то же должна восторжествовать справедливость, если она есть!» - экс-аким Костаная вновь попросил суд заменить неотбытый срок на штраф

Заседание апелляционного суда Костанайской области по жалобе адвоката экс-акима Костаная Ахмедбека АХМЕТЖАНОВА прошло сегодня, 24 сентября.

Адвокат Константин ГЕРАЩЕНКО в суде апелляционной инстанции пытался доказать, что приговор суда № 2 Костаная от 26 июля 2018 года, согласно которому Ахметжанову отказали в замене срока на штраф, был неправильным.

Ахмедбек Ахметжанов лично участвовал в процессе и высказал свою позицию по этому делу.

На процессе также присутствовали сотрудники учреждения УК-161/11 (местная колония-поселение).

- Какой неотбытый срок остался у осужденного Ахметжанова и какую характеристику вы ему дадите? - спросил судья Клышпай САЛЬМУХАМЕТОВ.

- Отбыл 2 года 9 месяцев, неотбытым остался срок 3 года 1 месяц и 13 дней, - сообщил начальник отряда УК 161/11 Олжас БЕКМАГАМБЕТОВ. – Прибыл он в колонию-поселение 18 июня 2018 года с положительной характеристикой. За время отбытия в нашей колонии получал благодарности за хорошее поведение, нарушений режима не допускает, трудоустроен, участвует в общественной жизни.

Константин Геращенко заявил, то постановление суда № 2 является необоснованным.

- В постановлении суд сослался на кратковременность содержания Ахметжанова в колонии-поселении, - отметил адвокат. – Однако есть постановление Верховного суда, в котором четко сказано, что кратковременность содержания не является основанием для отказа о назначении более мягкого наказания. У суда нет ни единого довода, чтобы отказать в замене срока на штраф.

Сам Ахмедбек Ахметжанов сообщил суду, что был приговорен 11 апреля 2016 года к 13 годам лишения свободы в колонии строго режима. Один год отсидел в колонии Караганды, там имел положительную характеристику, после смягчения срока был переведен в колонию Усть-Каменогорска, где тоже имел сплошные поощрения.

- Это уже шестое заседания суда и прокуратура постоянно подает протесты, - сказал он. – Постоянно ссылаются на то, что я мало отбыл, что мое поведение мало изучено. Я не мало отбыл, я отбыл, как положено. И все время находился в системе КУИС, я же не из Китая сюда прибыл, а переезжаю из колонии в колонию. Если у меня в одной колонии поощрения, в другой – поощрения, сколько еще нужно времени, чтобы изучить мое поведение? Во всех колониях дают положительную характеристику, участвую в трудовой деятельности, общественной жизни. Все иски я погасил. Но прокуратура все время против. Когда-то же должна восторжествовать справедливость, если она есть! Я прошу заменить неотбытую часть наказания на штраф, но, если это по каким-то причинам невозможно, то назначить ограничение свободы.

Ахметжанов отметил, что ему пока не присвоили степень поведения, то есть, она у него нулевая. Причем, когда переводился из колонии строгого режима из Караганды в колонию общего режима в Усть-Каменогорске, ему оставили первую степень поведения, а в костанайской колонии-поселении она стала нулевой. Представители колонии-поселения объяснили, что степень при переводе теряется.

Участвовавший в деле прокурор АЛТАЕВ подтвердил, что во всех колониях Ахметжанов характеризовался положительно, везде у него имели поощрения, он участвовал в спортивно-массовых мероприятиях. Но заявил - в связи с кратковременным содержанием в колонии-поселении оценить позитивные изменения в поведении невозможно, для исправления осужденного нужно время.

- Степень поведения в колонии-поселении ему до сих пор не присвоена, что не может характеризовать его с положительной стороны, - сказал прокурор.

После небольшого перерыва апелляционная коллегия суда Костанайской области отказала в просьбе заменить Ахмедбеку Ахметжанову срок в колонии-поселении на штраф. Судья оставил постановление суда № 2 Костаная без изменения, а жалобу адвоката Геращенко на это постановление – без удовлетворения.

В июле, во время заседания суда первой инстанции, Константин Геращенко заявил, что сумму по приговору суда в размере 67 млн тенге Ахметжанов погасил добровольно. Причем эту сумму должны были взыскать солидарно с Ахметжанова, Васильева и Бектибаева (предприниматели Леонид Васильев и Сергей Бектибаев были осуждены на 14 и 9 лет соответственно в рамках «большого акиматовского дела» - "НГ").

Согласно обвинительному заключению, Ахметжанов в сговоре с Васильевым и Биктибаевым и при посредничестве заместителя акима Костаная Максута Калиева с июня по сентябрь 2014 года получил несколько крупных взяток. Первые 8 млн были переданы при посредничестве Калиева и Васильева от директора ТОО «АиФ» Аркадия Воловского за общее покровительство и обеспечение выигрыша в тендере на строительство двух ниток водовода стоимостью 940 млн тенге. Биктибаев и Васильев потом уже лично для себя путем вымогательства заставили директора ТОО «АиФ» перечислить на счет ТОО «Стройметсервис-2007» 62 млн тенге. Из них 38 млн тенге - за помощь в тендере по двум ниткам водовода, 24 млн тенге - за помощь в выигрыше тендера на строительство индустриальной зоны в Житикаре.

Затем Ахметжанов при пособничестве Ержана Абдулина, Биктибаева и Васильева с целью извлечения выгод и преимуществ для ТОО «Стройметсервис-2007» воспрепятствовал законной предпринимательской деятельности ТОО «Улан», которое выиграло тендер по строительству детского садика по ул. Каирбекова в Костанае. За это Ахметжанов в декабре 2014 года получил от Биктибаева и Васильева 3,4 млн тенге.

В августе 2014 года Ахметжанов незаконно признал победителем конкурса по строительству спецЦОНа стоимостью 826 млн тенге директора ТОО «Сыл» Гагика Овнаняна. За это получил от Овнаняна при посредничестве Калиева самую крупную взятку «в несколько эпизодов с 14 апреля по 2 июля 2015 года на общую сумму 74 млн тенге».

Уже перед прениями сторона обвинения сообщила, что общая сумма взятки - не 74 млн тенге, а 87 млн тенге. При передаче последней части взятки в сумме 13 млн тенге Калиев был задержан с поличным сотрудниками антикоррупционной службы.

Прокуроры просили назначить Ахметжанову 15 лет лишения свободы, Васильеву - 12 лет лишения свободы, Биктибаеву - 11 лет лишения свободы, Овнаняну - 10 лет лишения свободы. Всем четверым - в колонии строгого режима с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать руководящие должности. Калиеву просили назначить 4 года лишения свободы в колонии общего режима и пожизненно лишить права занимать госдолжности.

В итоге судья Ерлик Сералин назначил Ахмедбеку Ахметжанову 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, взять под стражу в зале суда, Максуту Калиеву - 4 года лишения свободы в колонии общего режима, Леониду Васильеву - 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Сергею Биктибаеву - 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Гагику Овнаняну - 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Согласно приговору, экс-чиновники лишены права пожизненно занимать госдолжности, а предприниматели - права занимать руководящие должности в финансовой сфере.

20 июня 2017 года Верховный суд РК снизил срока отбывания наказания Ахметжанову - с 13 лет лишения свободы до 5 лет и 8 месяцев, а также изменение условий содержания в заключении.

- Нам удалось убрать обвинение по самой тяжелой статье - 366 ч. 4 УК РК (получение взятки в особо крупном размере), - комментировал «НГ» 22 июня 2017 года адвокат Константин ГЕРАЩЕНКО. - Эту статью добавили Ахметжанову уже в ходе следствия. Хотя изначально при вынесении в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста обвинение было предъявлено по двум статьям: 365 ч. 3 (воспрепятствование предпринимательской деятельности) и 307 ч. 3, 4 (злоупотребление должностными полномочиями).

Статья 366 появилась в деле экс-акима Костаная после показаний его заместителя Максута Калиева. Тогда же самому Калиеву статью по обвинению в получении взятки в крупном размере заменили на статью о посредничестве во взятке.

- Верховный суд поставил показания Калиева под сомнение и счел обвинение Ахметжанова по ст. 366 ч. 4 недоказанным, - отметил Геращенко. - Теперь наша задача - добиться отмены обвинения и по другим статьям, которые появились на основе обвинений Калиева.

Если бы Ахметжанова изначально судили по двум статьям УК РК: 365 ч. 3 (воспрепятствование предпринимательской деятельности) и 307 ч. 3, 4 (злоупотребление должностными полномочиями), то он бы не попал в колонию строгого режима.

Форто Николая СОЛОВЬЕВА