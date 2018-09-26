8 инвестпроектов в Костанайской области реализуются с антикоррупционным сопровождением
Галина КАТКОВА
Общая стоимость восьми инвестиционных проектов – около 120 млрд тенге. Об этом сообщил сегодня, 24 сентября, на совещании в Костанае руководитель аппарата Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Саян АХМЕТЖАНОВ.
Он напомнил суть такого сопровождения, которое впервые стало осуществляться в 2018 году.
- Мы исходим из принципа: лучше предупредить, чем бороться с последствиями, - сказал Ахметжанов, - сотрудники агентства и его Нацбюро вместе с предпринимателями проходят все стадии реализации проекта – от оформления пакета документов до ввода в эксплуатацию. Сейчас в Костанайской области с нашим сопровождением реализуются 8 проектов.
В их числе - строительство мясоперерабатывающего комплекса в Аркалыке, которое завершается в этом году, завода по производству гречневой крупы в Карабалыкском районе, трех заводов по выпуску силикатного кирпича и изделий из железобетона, сборочное тракторное производство. Самым дорогим является проект создания хаба по глубокой переработке зерновых и масличных, его реализует ТОО «Kazmeal», сумма инвестиций – около 108 млрд тенге.
В половине перечисленных проектов заявлены иностранные инвестиции – из Китая, РФ.
По словам Саяна Ахметжанова, 5 проектов на 52 млрд тенге, которые сопровождала антикоррупционная служба, в области уже завершены.
Всего в Казахстане сейчас в таком режиме реализуются более 130 проектов на сумму более 5 трлн тенге.
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