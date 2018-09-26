Форум
bgb
Что так сердце растревожено...
Даже если назначить популярное холтеровское исследование, при котором работа сердца мониторится целые сутки, можно получить нормальную кардиограмму, которая вовсе не будет означать, что человек...
26.09.18 01:33
Menden1968
Жители Затобольска празднуют маленькую победу - пруд-испаритель перенесут
...Затобольска празднуют маленькую победу - пруд-испаритель перенесут Объяснить кто может что такое пруд-испаритель? рядом с домами ... ведь из этого пруда вонь будет идти...ноу хау по Затобольски.У...
26.09.18 01:30
Серый волк
Пропавшую в Костанае 16-летнюю девушку нашли
Vital: Родители , могу дать на сутки в аренду хороший кожаный ремень. Фирма. Качественный. Могу дать в аренду хороший, качественный источник знаний. Алисе, как прекрасной представительнице...
26.09.18 00:49
drakon
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Sniper: Гони штраф 40 тысяч теньге. И разбежимся!!! Источник:www.ng.kz Так сказал сержант ДПС и забрал деньги из бардачка машины Доктора Бакчана... :lol:
25.09.18 22:40
drakon
Дороги в Узунколе отремонтирует снег?
Дождь,снег и морозы - вот главные строители дорог... :lol:
25.09.18 22:37
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

8 инвестпроектов в Костанайской области реализуются с антикоррупционным сопровождением

Галина КАТКОВА

24 сентября 2018, 18:55 |  Государство

Общая стоимость восьми инвестиционных проектов – около 120 млрд тенге. Об этом сообщил сегодня, 24 сентября, на совещании в Костанае руководитель аппарата Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Саян АХМЕТЖАНОВ.

Он напомнил суть такого сопровождения, которое впервые стало осуществляться в 2018 году.

- Мы исходим из принципа: лучше предупредить, чем бороться с последствиями, - сказал Ахметжанов, - сотрудники агентства и его Нацбюро вместе с предпринимателями проходят все стадии реализации проекта – от оформления пакета документов до ввода в эксплуатацию. Сейчас в Костанайской области с нашим сопровождением реализуются 8 проектов.

В их числе - строительство мясоперерабатывающего комплекса в Аркалыке, которое завершается в этом году, завода по производству гречневой крупы в Карабалыкском районе, трех заводов по выпуску силикатного кирпича и изделий из железобетона, сборочное тракторное производство. Самым дорогим является проект создания хаба по глубокой переработке зерновых и масличных, его реализует ТОО «Kazmeal», сумма инвестиций – около 108 млрд тенге.

В половине перечисленных проектов заявлены иностранные инвестиции – из Китая, РФ.

По словам Саяна Ахметжанова, 5 проектов на 52 млрд тенге, которые сопровождала антикоррупционная служба, в области уже завершены.
Всего в Казахстане сейчас в таком режиме реализуются более 130 проектов на сумму более 5 трлн тенге.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
25.09.18 20:27 Свидетелю грозит срок - на процессе по обвинению в организации заказного убийства прокуратура выдвинула новое ходатайство
25.09.18 17:19 Журналистку убили в Астане
25.09.18 17:05 Жители Затобольска празднуют маленькую победу - пруд-испаритель перенесут
25.09.18 16:56 Пропавшую в Костанае 16-летнюю девушку нашли
25.09.18 16:22 Свидетельство о рождении теперь можно заказать через телеграм-бот
25.09.18 16:20 16-летняя девушка пропала в Костанае
25.09.18 15:57 Драка возле клуба West: по делу в отношении главного фигуранта возобновили следствие
25.09.18 15:38 О льготах пенсионерам в День пожилого человека рассказали в акимате Костаная
25.09.18 15:35 Узнать сумму налога и оплатить ее в Костанае и Рудном можно, не появляясь в органах госдоходов
25.09.18 13:37 Прогноз на бой Головкина и Альвареса от букмекеров

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ 211
Re: 8 инвестпроектов в Костанайской области реализуются с...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Область развивается и не смотря на некоторые мелкие проблемы, актюбинский аким в целом молодец, не дает нам тут усохнуть..
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 100
Пользователей: 0
Всего: 100

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх