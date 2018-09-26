Авиабилеты на внутренних рейсах могут подешеветь в 2019 году - МИР РК
Tengrinews.kz
В 2019 году в Казахстане могут подешеветь авиабилеты. Об этом сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Тимур Токтабаев в мажилисе в ходе правительственного часа по вопросу развития туристской отрасли, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото pixabay.com
Обсуждая данную тему, депутаты поинтересовались, когда в республике авиабилеты станут доступными для всего населения.
"Цены на внутренние рейсы Казахстана очень высокие. Многие казахстанцы не имеют возможности их приобретать. К примеру, из Алматы в Астану стоимость авиабилета составляет 20-80 тысяч тенге. 20 тысяч - если билет приобретается за несколько месяцев, он не подлежит возврату. В такой ситуации вопрос семейного туризма очень сложный. (…) Формирование доступных цен на авиабилеты, как будет решаться такой вопрос?" - обратился к членам правительства депутат Утемисов.
"Вопрос по авиабилетам существенный. Министерством проводится соответствующая работа. У нас утверждены правила перевозки пассажиров, предусматривающие льготы для детей, инвалидов, пенсионеров, молодежи - они уже действуют. Остается вопрос по стоимости, которая не снижается теми темпами, которыми мы хотели бы. Сейчас совместно с Министерством энергетики проводится план работ в части обеспечения авиационным керосином нашего парка самолетов. В следующем году планируется полностью отечественным авиакеросином", - отметил вице-министр по инвестициям и развитию Тимур Токтабаев.
По словам вице-министра, сейчас в стране наблюдается рост количества регулярных рейсов авиакомпаний. На сегодня эта цифра составила 15 процентов.
"Это все способствует тому, что стоимость билетов будет падать. Поэтому в данном направлении министерством работа проводится, я думаю, что в следующем году уже ощутимые результаты будут", - ответил Токтабаев.
"С какого периода и на сколько ожидать снижение цен?" - переспросили депутаты.
"Я думаю, что именно с учетом общей экономической ситуации и цен на авиатопливо в следующем году мы ожидаем, что цены будут более приемлемые", - резюмировал Тимур Токтабаев.
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