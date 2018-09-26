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Сахар по 196, яйца по 190 - рекомендованные цены на ярмарке назвали в акимате Костаная

Артём МАРУСИЧ

24 сентября 2018, 13:40 |  Общество

Ярмарка сельхозпродукции пройдет в Костанае в субботу, 29 сентября. Для распродажи выделены три площадки: Сити-центр (район почтамта, пересечение ул. Алтынсарина-Тарана-Гоголя), КСК - ул. Текстильщиков-Кобыланды батыра (напротив центрального входа на бульвар Жастар), 8-9 микрорайон (пересечение ул. Воинов Интернационалистов, ул. Арыстанбекова и Чкалова).

Фото из архива "НГ"

Отдел сельского хозяйства акимата города Костаная предоставил “НГ” рекомендованные цены:

Наименование продукции Ед.измерения
Средние рекомендуемые цены, тенге
говядина кг 1350-1400
свинина кг 1150
баранина кг 1300-1400
конина кг 1500-1600
мясо птицы (куры) кг 700-900
колбаса вареная кг 850
колбаса полукопченая кг 1100
молоко 1,5-2,5% литр 170-190
масло сливочное кг 950-1200
масло СПРЭД кг 500
яйцо С-1 за десяток 170-190
макаронные изделия кг 140
мука высший сорт кг 100
мука первый сорт кг 80
хлеб кг 68
сахар кг 196
мед кг 1500
рис кг 200
крупа гречневая кг 120
масло растительное кг 380
картофель кг 60-65
морковь кг 60-80
лук кг 60-65
капуста кг 50-65
свекла кг 60-80



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Комментарии к новости
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§ Kot_Anubis
Re: Сахар по 196, яйца по 190 - рекомендованные цены на ярмарке...
Kot_Anubis


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.09.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ул. Алтынсарина-Тарана-Гоголя - Тарана вроде уже давно нет
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§ 211
Re: Сахар по 196, яйца по 190 - рекомендованные цены на ярмарке...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рекомендуемая цена, это только на зоне в пресс хате..
Тут же нужно конкретно и ясно сказать, за сколько граммов столько то денег..
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