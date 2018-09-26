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Сахар по 196, яйца по 190 - рекомендованные цены на ярмарке назвали в акимате Костаная
Артём МАРУСИЧ
24 сентября 2018, 13:40 | Общество
Ярмарка сельхозпродукции пройдет в Костанае в субботу, 29 сентября. Для распродажи выделены три площадки: Сити-центр (район почтамта, пересечение ул. Алтынсарина-Тарана-Гоголя), КСК - ул. Текстильщиков-Кобыланды батыра (напротив центрального входа на бульвар Жастар), 8-9 микрорайон (пересечение ул. Воинов Интернационалистов, ул. Арыстанбекова и Чкалова).
Фото из архива "НГ"
Отдел сельского хозяйства акимата города Костаная предоставил “НГ” рекомендованные цены:
|Наименование продукции
|Ед.измерения
|
Средние рекомендуемые цены, тенге
|говядина
|кг
|1350-1400
|свинина
|кг
|1150
|баранина
|кг
|1300-1400
|конина
|кг
|1500-1600
|мясо птицы (куры)
|кг
|700-900
|колбаса вареная
|кг
|850
|колбаса полукопченая
|кг
|1100
|молоко 1,5-2,5%
|литр
|170-190
|масло сливочное
|кг
|950-1200
|масло СПРЭД
|кг
|500
|яйцо С-1
|за десяток
|170-190
|макаронные изделия
|кг
|140
|мука высший сорт
|кг
|100
|мука первый сорт
|кг
|80
|хлеб
|кг
|68
|сахар
|кг
|196
|мед
|кг
|1500
|рис
|кг
|200
|крупа гречневая
|кг
|120
|масло растительное
|кг
|380
|картофель
|кг
|60-65
|морковь
|кг
|60-80
|лук
|кг
|60-65
|капуста
|кг
|50-65
|свекла
|кг
|60-80
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