В назначенный день акимат Костаная не смог демонтировать киоски на пр. Аль-Фараби, в районе магазина «Нур»

Власти города ликвидируют киоски, размещенных на непредназначенных для этого земельных участках. По данным акимата, с начала года выявлено 15 таких, 7 уже демонтировано, из них 4 убрали сами владельцы. Но в районе «Нура» разгорелся скандал.

Демонтажу в этом районе подлежат, по меньшей мере, 5 киосков. Самостоятельно торговый объект не убрал никто. К принудительной ликвидации они тоже не были готовы - либо там шла торговля, либо лежал товар.

Представители отделов архитектуры и земельных отношений акимата Костаная говорили о том, что все хозяева торговых точек были извещены о необходимости убрать киоски. Вторая сторона настаивала, что это не так.

Самой активной была владелица двух киосков Лариса КРУХМАЛЕВА, которая заявляла, что на руках никаких уведомлений «с печатями и подписями» не имеет.

- У меня должны быть от вас две бумаги - что я не имею права стоять на этой земле и предписание, в какой срок я должна убрать свои объекты, - сказала она представителям акимата. - Будут бумаги, я под ними подпишусь и демонтирую без вашей помощи. У меня в папке подшиты все предписания от акимата - приберите территорию вокруг киоска, покрасьте. А про демонтаж - нет.

- Печатей сейчас нет. Везде ЭЦП. Электронный документооборот. 7 июня нас известила земельная инспекция - вот я вам показываю их ответ за подписью заместителя руководителя - что у ИП Крухмалевой выявлено нарушение статьи 136 Земельного кодекса, наложен штраф, вынесено предписание, - ответила и. о. руководителя отдела архитектуры акимата Костаная Роза КЕНЕКБАЕВА.

Предприниматель повторила, что предписания в глаза не видела.

Противостояние затянулось более чем на 2 часа. В конце концов, после приезда на место событий заместителя акима Костаная Айдара ХУСАИНОВА, пришли к компромиссу. Ларисе Крухмалевой вручили уведомление о необходимости демонтажа, на котором расписались она сама и Роза Кенекбаева.

Владельцы киосков в районе «Нура» получили несколько дней для демонтажа своих временных торговых объектов - до следующей пятницы.

- То, что они здесь стоять не должны, это однозначно, - прокомментировала ситуацию и.о. руководителя отдела архитектуры. - Обочина проезжей части, земли общего пользования, киоскам здесь не место. Земля под ними и не оформлена. Именно эти сведения подтверждает земельная инспекция. Они, кстати, открытые. Их можно посмотреть в информационной системе земельного кадастра. Некоторые хозяева киосков сейчас подали документы на оформление участков, но их в таких местах невозможно оформить по закону. Хочу обратить внимание на то, что сейчас в областном центре земля, там где возможно, будет выделяться на эти цели в порядке аукционов. Началась реализация программы «1 000 торговых мест» для упорядочивания уличной торговли. Например, первые 15 мест определены на набережной «Шагала» и на набережной по улице Гашека. Заявки уже СПК «Тобол» принимает.

Что касается демонтажа незаконно расположенных киосков, то заместитель акима сообщил, что на сайте акимата опубликован график. Кого это интересует, может посмотреть, что где и когда будет подлежать ликвидации. Работа, сказал он, будет продолжаться до тех пор, пока все киоски, размещенные незаконно, не будут снесены.