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Trueman4400
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
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27.07.18 20:10
drakon
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27.07.18 20:10
alex_60
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Кубок РК по паратанцам прошел в Затобольске

Артём МАРУСИЧ

27 июля 2018, 18:44 |  Спорт

Турнир на Кубок Казахстана по танцам на колясках проходил 26 июля в спорткомплексе “Астана”. Участие в нем приняли танцоры из Костаная, Рудного, Алматы, Уральска, Павлодара, Экибастуза и Капшагая.

Организаторами выступили Комитет по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК, Ассоциация федераций спортивного танца РК, женский клуб “Алма-Ата” и костанайское ОО “Умит-Надежда”.

- Наша цель - поднять во всех регионах это движение, развитие паратанцев в Казахстане, - рассказала “НГ” председатель попечительского совета АФСТ РК Бент-Анат БЕЙСЕМБАЕВА. - Танцы - это реабилитация, танцы - это общение, танцы - это возможность увидеть мир. Социализация спорта очень важна сейчас.


Бент-Анат также является председателем женского клуба “Алма-Ата”.

- В Костанае Аруна Жаксагулова и Дуйсенгали Оспанов являются основоположниками паратанцев в Казахстане, - отметила она. - Очень знаково, что именно здесь наша ассоциация впервые проводит Кубок Казахстана. Я поняла, что все стопорится на финансировании. Мы хотим объединить всех предпринимателей Казахстана, чтобы они активировались и помогали этому виду спорта.

Аруна Жаксагулова заняла первые места в наминациях дуэт латино и дуэт евро

На соревнованиях по паратанцам спортсменов делят по степени инвалидности на 1-й и 2-й классы, причем 1-й класс - более тяжелая степень инвалидности. В каждом из классов танцоры выступают в нескольких категориях. В категориях - несколько программ, за победу в которых можно получить медаль.

Категория “комби” - танцует танцор на коляске и танцор который не имеет инвалидности, выполняют латиноамериканскую и европейскую программы. Когда танцуют два колясочника, категория называется “дуо”, “дуэт” - у них тоже есть и латиноамериканская, и европейская программы. В категории “сингл” (отдельно для мужчин и женщин) - танцор на коляске выполняет общую программу, которая включает в себя латиноамериканские и европейские танцы. В отдельную категорию выделены “юниоры”. Во всех категориях есть программа “фристайл”.

- Недавно АФСТ РК получила республиканскую аккредитацию, - рассказал “НГ” председатель комитета по паратанцам АФСТ РК Ярослав КВАШНИН. - На данный момент это единственная аккредитованная организация, имеющая право проводить подобные мероприятия. Уже в октябре в Алматы будет проходить чемпионат Казахстана по танцам на колясках. Он позволит отобрать две лучших пары или двух сингл-танцоров на чемпионаты Азии и мира. Нужна поддержка - как финансовая так и общественная. Когда проходят чемпионаты Казахстана, это мало анонсируется. Люди просто не могут прийти ознакомиться с этим.


Как отметил Ярослав, у Казахстана в паратанцах есть достижения - наши танцоры выигрывали чемпионаты Азии, наши пары попадали в финалы и полуфиналы чемпионата мира. Немалую роль в достижениях Казахстана играют и костанайские спортсмены.

- В мае поехали на открытый кубок Германии, - рассказал “НГ” тренер костанайского клуба инвалидов Андрей НУЖНЫЙ. - Владислав Сахно и Мухтарова Малика танцевали в четырех категориях и в трех категориях заняли первое место. По-моему, 15 стран-участниц было - серьезная конкуренция и уровень очень хороший. Мы привезли 3 место с чемпионата мира. В этом году проходил чемпионат Казахстана - у нас 4 первых места.

Многие приехавшие на кубок спортсмены и тренеры отмечали выступления костанайских танцоров. В частности - Малики Мухтаровой. Не удивительно, что она заняла 4 первых места: в комби - латино и фристайл, а также в сингле - общая программа и фристайл.

- Малика 6 лет уже танцует, - рассказала “НГ” бабушка спортсменки Олбуган АЯГАНОВА. - 12 лет ей было, когда начала танцевать. Первый раз она вышла танцевать в "Ак-Шаныраке". Училась в общеобразовательной школе, прямо со школы уезжала на тренировку во Дворец пионеров. С первого дня, как она стала танцевать с ней занимается тренер - Андрей Нужный. Иной раз в 8-9 часов Малика приезжает домой. Тренировки три раза в неделю - она ни одну тренировку не пропустила. В чемпионате мира она участвовала в Бельгии, на чемпионат Азии ездила. Ни один конкурс старалась не пропускать - вот так живем.


В паратанцах, кроме тренировки спортсмена, внимание нужно уделять и спортивному инвентарю - коляскам. Облегченная версия, сделанная на заказ под размер, может стоить более миллиона тенге. Хотя регламент позволяет участвовать и на обычных колясках. Более того, и на них можно занимать призовые места.


Михаил БЫЧКОВСКИЙ выступал с двумя партнершами и занял первые места сразу в трех категориях: сингл общая, комби евро и дуэт фристайл.


- Приехал из Алматы, - рассказал Михаил. - Моя коляска потяжелее, есть коляски лучше, легче, маневреннее. Танцами на колясках занимаюсь 3 месяца. До этого плаванием занимался, мастер спорта. Дуо с Даной Ли танцуем, а комби - с Сабиной Касымовой. У вас мне очень понравилось. Организаторы, судьи, участники - все молодцы.

Уровень организации отметила и тренер из Уральска Айдана Хамзина. Организаторы оплатили дорогу и проживание всем пятерым ее воспитанникам и сопровождающим, что по словам тренера, случается не всегда.


Призеры Кубка РК по паратанцам

1 класс
Номинация 1 место 2 место 3 место
Комби (латино)
1 класс		 Богдашин Сергей
Хлебнова Эвелина		 - -
Комби (фристайл)
1 класс		 Богдашин Сергей
Хлебнова Эвелина		 - -
Сингл, женщины
(общая программа)
1 класс		 Лим Оксана Малгаждарова Дана Жангалиева Гульмира
Сингл, женщины
(фристайл)
1 класс		 Жангалиева Гульмира Лим Оксана Малгаждарова Дана
2 класс
Номинация 1 место 2 место 3 место
Комби (латино) Сахно Владислав
Мухтарова Малика		 Бычковский Михаил
Ли Дана		 Нугманов Кайрат
Булатова Аружан
Дуэт (латино) Чащин Александр
Жаксагулова Аруна		 Нугманов Кайрат
Байтуменова		 -
Сингл, мужчины
(общая программа)		 Бычковский Михаил Чащин Александр Нугманов Кайрат
Сингл женщины
(общая программа)		 Мухтарова Малика Нуртазина Айдана Жаксагулова Аруна
Комби (евро) Бычковский Михаил
Ли Дана		 Литвинов Роман
Калинина Юлия		 Нугманов Кайрат
Булатова Аружан
Дуэт (евро) Чащин Александр
Жаксагулова Аруна		 Нугманов Кайрат
Байтуменова Назгуль		 -
Комби (фристайл) Сахно Владислав
Мухтарова Малика		 Литвинов Роман
Калинина Юлия		 Нугманов Кайрат
Булатова Аружан
Дуэт (фристайл) Бычковский Михаил
Касымова Сабина		 Шиллер Игорь
Петухова Алина		 Нугманов Кайрат
Байтуменова Назгуль
Сингл, мужчины
(фристайл)		 Чащин Александр
Нугманов Кайрат		 - -
Сингл, женщины
(фристайл)		 Мухтарова Малика Жаксагулова Аруна Калинина Юлия
Малые группы
(фристайл)		 Уральск - -
Юниоры
(фристайл)		 Акжаркенова Акнур - -

Фото Артема МАРУСИЧА
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Кубок РК по паратанцам прошел в Затобольске
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3315
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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