Кубок РК по паратанцам прошел в Затобольске
Артём МАРУСИЧ
Турнир на Кубок Казахстана по танцам на колясках проходил 26 июля в спорткомплексе “Астана”. Участие в нем приняли танцоры из Костаная, Рудного, Алматы, Уральска, Павлодара, Экибастуза и Капшагая.
Организаторами выступили Комитет по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК, Ассоциация федераций спортивного танца РК, женский клуб “Алма-Ата” и костанайское ОО “Умит-Надежда”.
- Наша цель - поднять во всех регионах это движение, развитие паратанцев в Казахстане, - рассказала “НГ” председатель попечительского совета АФСТ РК Бент-Анат БЕЙСЕМБАЕВА. - Танцы - это реабилитация, танцы - это общение, танцы - это возможность увидеть мир. Социализация спорта очень важна сейчас.
Бент-Анат также является председателем женского клуба “Алма-Ата”.
- В Костанае Аруна Жаксагулова и Дуйсенгали Оспанов являются основоположниками паратанцев в Казахстане, - отметила она. - Очень знаково, что именно здесь наша ассоциация впервые проводит Кубок Казахстана. Я поняла, что все стопорится на финансировании. Мы хотим объединить всех предпринимателей Казахстана, чтобы они активировались и помогали этому виду спорта.
Аруна Жаксагулова заняла первые места в наминациях дуэт латино и дуэт евро
На соревнованиях по паратанцам спортсменов делят по степени инвалидности на 1-й и 2-й классы, причем 1-й класс - более тяжелая степень инвалидности. В каждом из классов танцоры выступают в нескольких категориях. В категориях - несколько программ, за победу в которых можно получить медаль.
Категория “комби” - танцует танцор на коляске и танцор который не имеет инвалидности, выполняют латиноамериканскую и европейскую программы. Когда танцуют два колясочника, категория называется “дуо”, “дуэт” - у них тоже есть и латиноамериканская, и европейская программы. В категории “сингл” (отдельно для мужчин и женщин) - танцор на коляске выполняет общую программу, которая включает в себя латиноамериканские и европейские танцы. В отдельную категорию выделены “юниоры”. Во всех категориях есть программа “фристайл”.
- Недавно АФСТ РК получила республиканскую аккредитацию, - рассказал “НГ” председатель комитета по паратанцам АФСТ РК Ярослав КВАШНИН. - На данный момент это единственная аккредитованная организация, имеющая право проводить подобные мероприятия. Уже в октябре в Алматы будет проходить чемпионат Казахстана по танцам на колясках. Он позволит отобрать две лучших пары или двух сингл-танцоров на чемпионаты Азии и мира. Нужна поддержка - как финансовая так и общественная. Когда проходят чемпионаты Казахстана, это мало анонсируется. Люди просто не могут прийти ознакомиться с этим.
Как отметил Ярослав, у Казахстана в паратанцах есть достижения - наши танцоры выигрывали чемпионаты Азии, наши пары попадали в финалы и полуфиналы чемпионата мира. Немалую роль в достижениях Казахстана играют и костанайские спортсмены.
- В мае поехали на открытый кубок Германии, - рассказал “НГ” тренер костанайского клуба инвалидов Андрей НУЖНЫЙ. - Владислав Сахно и Мухтарова Малика танцевали в четырех категориях и в трех категориях заняли первое место. По-моему, 15 стран-участниц было - серьезная конкуренция и уровень очень хороший. Мы привезли 3 место с чемпионата мира. В этом году проходил чемпионат Казахстана - у нас 4 первых места.
Многие приехавшие на кубок спортсмены и тренеры отмечали выступления костанайских танцоров. В частности - Малики Мухтаровой. Не удивительно, что она заняла 4 первых места: в комби - латино и фристайл, а также в сингле - общая программа и фристайл.
- Малика 6 лет уже танцует, - рассказала “НГ” бабушка спортсменки Олбуган АЯГАНОВА. - 12 лет ей было, когда начала танцевать. Первый раз она вышла танцевать в "Ак-Шаныраке". Училась в общеобразовательной школе, прямо со школы уезжала на тренировку во Дворец пионеров. С первого дня, как она стала танцевать с ней занимается тренер - Андрей Нужный. Иной раз в 8-9 часов Малика приезжает домой. Тренировки три раза в неделю - она ни одну тренировку не пропустила. В чемпионате мира она участвовала в Бельгии, на чемпионат Азии ездила. Ни один конкурс старалась не пропускать - вот так живем.
В паратанцах, кроме тренировки спортсмена, внимание нужно уделять и спортивному инвентарю - коляскам. Облегченная версия, сделанная на заказ под размер, может стоить более миллиона тенге. Хотя регламент позволяет участвовать и на обычных колясках. Более того, и на них можно занимать призовые места.
Михаил БЫЧКОВСКИЙ выступал с двумя партнершами и занял первые места сразу в трех категориях: сингл общая, комби евро и дуэт фристайл.
- Приехал из Алматы, - рассказал Михаил. - Моя коляска потяжелее, есть коляски лучше, легче, маневреннее. Танцами на колясках занимаюсь 3 месяца. До этого плаванием занимался, мастер спорта. Дуо с Даной Ли танцуем, а комби - с Сабиной Касымовой. У вас мне очень понравилось. Организаторы, судьи, участники - все молодцы.
Уровень организации отметила и тренер из Уральска Айдана Хамзина. Организаторы оплатили дорогу и проживание всем пятерым ее воспитанникам и сопровождающим, что по словам тренера, случается не всегда.
Призеры Кубка РК по паратанцам
|1 класс
|Номинация
|1 место
|2 место
|3 место
|Комби (латино)
1 класс
|Богдашин Сергей
Хлебнова Эвелина
|-
|-
|Комби (фристайл)
1 класс
|Богдашин Сергей
Хлебнова Эвелина
|-
|-
|Сингл, женщины
(общая программа)
1 класс
|Лим Оксана
|Малгаждарова Дана
|Жангалиева Гульмира
|Сингл, женщины
(фристайл)
1 класс
|Жангалиева Гульмира
|Лим Оксана
|Малгаждарова Дана
|2 класс
|Номинация
|1 место
|2 место
|3 место
|Комби (латино)
|Сахно Владислав
Мухтарова Малика
|Бычковский Михаил
Ли Дана
|Нугманов Кайрат
Булатова Аружан
|Дуэт (латино)
|Чащин Александр
Жаксагулова Аруна
|Нугманов Кайрат
Байтуменова
|-
|Сингл, мужчины
(общая программа)
|Бычковский Михаил
|Чащин Александр
|Нугманов Кайрат
|Сингл женщины
(общая программа)
|Мухтарова Малика
|Нуртазина Айдана
|Жаксагулова Аруна
|Комби (евро)
|Бычковский Михаил
Ли Дана
|Литвинов Роман
Калинина Юлия
|Нугманов Кайрат
Булатова Аружан
|Дуэт (евро)
|Чащин Александр
Жаксагулова Аруна
|Нугманов Кайрат
Байтуменова Назгуль
|-
|Комби (фристайл)
|Сахно Владислав
Мухтарова Малика
|Литвинов Роман
Калинина Юлия
|Нугманов Кайрат
Булатова Аружан
|Дуэт (фристайл)
|Бычковский Михаил
Касымова Сабина
|Шиллер Игорь
Петухова Алина
|Нугманов Кайрат
Байтуменова Назгуль
|Сингл, мужчины
(фристайл)
|Чащин Александр
Нугманов Кайрат
|-
|-
|Сингл, женщины
(фристайл)
|Мухтарова Малика
|Жаксагулова Аруна
|Калинина Юлия
|Малые группы
(фристайл)
|Уральск
|-
|-
|Юниоры
(фристайл)
|Акжаркенова Акнур
|-
|-
Фото Артема МАРУСИЧА
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 1
Всего: 125
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: и дождь - весь день прогноз неправильный у тебя. в полдень - 30 градусов. капать начнет после четырех часов после обеда. и то под вопросом. 50/50
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
И сегодня многие спикеры, как отмечает автор по сути говорят о своем опыте изменения сознания. Плохой он или хороший, конечно можно оценить, но по сути они говорят о том, что для них важно. Об этом...
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
Хорошая пространная статья, только вещи о которых говорит автор больше относятся к экономике. Мне однажды пришлось выслушать весьма интересную точку зрения по этому поводу. Известный юрист,...
Моя Деревенька и её окрестности.
Завтра по пргнозу в Гамбурге - гроза и дождь - весь день.Посмотрим... :lol:
Моя Деревенька и её окрестности.
похоже Виктор лежит как мой кот Матрос. кверху лапами Матрос лежит. когда жарко. но сейчас не лежит , хотя 31. дождь у нас прошел.. точнее дождик. в Гамбурге 33. в Кемере 30. Сиде 31. Римини 29. ...