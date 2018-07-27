Погода в Костанайской области будет теплой, но с сюрпризами в виде дождей и гроз

В ближайшие дни синоптическая ситуация на территории Костанайской области будет определяться влиянием антициклона, господствующего в нижних слоях атмосферы, что обеспечит теплую погоду. В то же время на больших высотах располагается тыловая часть циклона, который будет периодически вторгаться в нижние слои атмосферы и приносить кратковременные осадки.

Фото Татьяны Назарук

- В воскресенье, 29 июля, ночью будет тепло — 15-20, лишь местами 13 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем температура повысится до 27-32, местами 35 градусов. 30 июля, в понедельник, ночная температура начнет понижаться и составит 12-17 градусов, день также будет немного прохладнее, чем в воскресенье: 20-25, местами 28 градусов. Во вторник, 31 июля, ночь будет еще прохладнее - всего 10-15 градусов, днем температура будет такой же, как в понедельник. Ночью в среду термометры покажут те же 10-15 градусов, а днем воздух прогреется до 23-28, местами до 31 градуса. Все эти дни будут отмечены дождями и грозами. Кроме того, в понедельник и вторник возможны град и шквал.

Ветер синоптики прогнозируют северо-восточный, скоростью 9-14 м/с, но при грозе порывы его будут усиливаться до 15-20 м/с.