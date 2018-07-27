В число лучших товаров Костанайской области в этом году вошли хлеб, машины и ювелирные изделия

В областном центре сегодня, 27 июля, прошел региональный этап конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана». Из 31 участника было выбрано 9 победителей. Вручая им дипломы, аким области Архимед МУХАМБЕТОВ сказал, что на подобных конкурсах проигравших не бывает.

- Многие успешные костанайские компании прошли через этот конкурс, который проводится в четвертый раз, - отметил глава региона. - С его помощью они шире заявили о себе, стали узнаваемыми.

О пользе рекламы на этом мероприятии, общаясь с корреспондентами «НГ», говорили все участники. И о ярмарочном интересе не забывали: все съестное, что было представлено, можно было попробовать и купить.

Производители продовольственных товаров среди участников конкурса были в большинстве - 16 заявок от них поступило. На выставочных стендах свою продукцию разместили производители хлебобулочных изделий, печенья, колбас, воды и прохладительных напитков, круп, меда, а также национальных казахских продуктов - кумыса, шубата, каймака, курта.

Один из самых аппетитных столов, уставленный упаковками с разными молочными продуктами, был у Бибигуль ШИТИНБАЕВОЙ из Костанайского района. Ее жент, предложенный для дегустации, разошелся мгновенно.

- Я предприниматель начинающий. В выставке участвую, чтобы о моих продуктах больше народа узнало, - призналась она. - В хозяйстве держим 20 коров, поначалу все делала сама, сейчас доярку взяла, но готовлю я. Трудно, конечно, надеюсь, что затраты себя оправдают. Рассчитываю, что покупатели оценят качество моих продуктов.

Рядом расположился стенд хозяина верблюжьей фермы, индивидуального предпринимателя из Тарановского района Алмата НУРМАХАНОВА. Он в конкурсе участвовал не только с бутилированным шубатом, но и с изделиями из верблюжьей шерсти. Получая грант на устройство верблюжьей фермы, Нурмаханов обещал, что будет производить не только продукты, но и шерсть на продажу. Говорит, что заказы нее уже есть.

Если у этих двух индивидуальных предпринимателей стаж в бизнесе пока небольшой, то ТОО «Каменскуральск» из Мендыкаринского района производством кумыса занимается уже 12 лет. И не только кумыса. ТОО имеет молочно-товарную племенную ферму лошадей кушумской породы. Продает жеребчиков на разведение, на мясо. Ну а производство кумыса имеет здесь уже все признаки промышленного. Напиток выпускают с разными сроками хранения, разливают не только в пластиковую тару, но и в стеклянную. Прямо готовый товар на экспорт, хотя представители предприятия говорили, что от отсутствия спроса и на внутреннем рынке не страдают. Ниша еще не до конца заполнена.

Каменскуральского кумыса попробовал, посещая выставку, аким области. Потом каждый предприниматель норовил его угостить - печеньем, колбасой, жентом, но акиму удавалось уклониться.

Глава КХ «Искра» из Денисовского района Кудайберген БИСИМБАЕВ пытался напоить главу региона целебным картофельным соком с медом. Картошка у него действительно особенная - фиолетовая на разрезе, с низким содержанием крахмала, что делает ее ценной для диабетиков, и с высоким содержанием антиоксидантов, что полезно, говорил Бисимбаев, при склонности к новообразованиям. Автор сорта - костанайский ученый-селекционер Андрей Удовицкий, а товарное овощеводческое хозяйство, давно сотрудничая с ним, взялось ее размножать.

- Рассчитываем получить патент, весь пакет разрешительных документов и экспортировать этот картофель, - рассказывал Бисимбаев.

Еще на выставке были представлены продукция комбикормового завода, премиксы, ювелирные изделия, носки местного производства, одежда, туалетная бумага.

Среди участников было и ТОО «СарыаркаАвтопром», правда, машины на этой выставке не демонстрировались.

Но в число победителей конкурса ТОО вошло. Кроме него, в номинации «Лучшие товары производственного назначения» - еще два предприятия: рудненское ТОО «МедиДез», производитель дезинфицирующих средств, и ТОО «Гермес-4» из Костаная, которое выпускает комбикорма.

Победители в номинации «Лучшие товары для населения» - ИП Домбаева из Костаная, которая занимается пошивом одежды, ТОО «Triera KZ» из Костанайскогог района с производством премиксов и костанайское ТОО «Содалит», которое занимается производством ювелирных изделий, используя при этом 3D-моделирование.

В номинации «Лучшие продовольственные товары» победили ТОО "Фирма "ПИК" из Мендыкариского района с производством мясопродуктов, рудненский индивидуальный предприниматель Любовь Карагулина, предприятие которой много лет занимается производством хлеба и хлебобулочных изделий, костанайское ТОО "Аква Арасан" – производитель безалкогольных напитков.

Победители регионального тура будут участвовать в республиканском.