«Счёт 2:0 нас устраивал, но ситуация обострилась», - тренер "Тобола" о матче с "Пюником"

Первый матч второго отборочного тура Лиги Европы по футболу между "Тоболом" и "Пюником" (Армения) прошел поздно вечером 26 июля на стадионе "Центральный" в Костанае и закончился победой хозяев поля - 2:1. До 90-й минуты "Тобол" выигрывал со счетом 2:0, но гол, пропущенных из-за ошибки защитника на 90-й минуте, может осложнить задачу костанайцам в ответном матче, который состоится в Ереване 31 июля.

- В первом раунде вы прошли македонскую команду достаточно уверенно. Что помешало так же сыграть с "Тоболом"? - спросил на послематчевой пресс-конференции тренера гостей корреспондент "НГ".

- Помешал, прежде всего, "Тобол" - очень хорошая, организованная команда, - ответил главный тренер "Пюника" Андрей ТАЛАЛАЕВ. - Мы понимали, куда мы едем, мы видели игры "Тобола". Я возглавил команду совсем недавно, это восьмая игра. Могу вам сказать, что неприятно впервые ощущать счёт 0:2. Что помешало? Здесь много факторов. Есть объективные - это качество исполнения действий на поле, а есть субъективные - это происходящие трудности, вопросы, как мы готовились, как мы преодолевали трудности, высота травы на стадионе, время начала матча. Самое главное - что мы ожидали такой игры от вашей команды и немного неправильно играли начало второго тайма. Очень обидно, что вмешались индивидуальные ошибки. В принципе, особых опасностей... Да, фланговые вхождения у вас очень хорошие, но за первый тайм всего было два момента, когда подавали и били с острого угла, стопроцентных моментов вспомнить очень сложно. В принципе, мы были удовлетворены тем, что происходит, но у нас не получалась игра в атаке. Чтобы её изменить, мы сделали три замены. Как видите, они сработали в конце концов.

- Есть ли у вас принципиальные замечания к каким-либо участникам своей команды по реализации?

- Да. Мы пока полшага сделали, нам ещё идти, дорога-то, надеюсь, длинная в Лиге Европы. Замечания будут, но они будут внутри команды. Я поблагодарил ребят за терпение и сказал, что нам необходимо готовиться ко второму матчу.

- Как изменится ваша игра дома, в Ереване?

- Так же будем стоять сзади и бить вперёд.

- Соперник показал неплохую организацию, хорошее движение, дисциплину, - отметил главный тренер "Тобола" Владимир НИКИТЕНКО. - Наша игра - то, что мы планировали, - выполнялась: забить и не пропустить. Голы забили. Могли бы ещё забивать. Но этот гол во втором тайме, который мы пропустили, осложнил нам ситуацию в ответном матче.

- В том обидном голе, который был пропущен во конце второго тайма, товарищи по команде обвинили Дмитренко в ошибке. Уместно ли было такое обвинение?

- Я сейчас не могу сказать. Была передача из глубины, кто ошибся - я ещё не знаю, но мы все ошибаемся, мы все люди. Конечно, этот гол не нужен был, счёт 2:0 нас устраивал, но ситуация обострилась. Обвинять одного человека нельзя, выигрывает команда, проигрывают все вместе. За отношение к команде мы можем... Но за моменты - мы все ошибаемся.

- Каково состояние травмированного легионера Йонуца Ларие?

- Его госпитализировали на операцию, от 10-ти до 20 дней, через какое то время он начнёт тренироваться.

Немного о матче.

Гул болельщиков был слышен уже за километр от "Центрального". Первый этап Лиги Европы "Тобола" завершил более чем хорошо, забив 3 гола в ворота грузинской "Самтредии" и сохранив свои ворота "сухими". Но с армянской командой такого не вышло.

Вместе с "Пюником" приехала активная группа поддержки, с флагом и речёвками. Перед началом игры сотрудники СОБРа вывели одного из фанатов "Тобола", доступно объяснили нормы поведения на матче и отпустили.

"Тобол" подошёл к очередной игре в Лиге Европы серьёзно, и это заметно - множество моментов было создано у ворот "Пюника". Но в первом тайме открыть счет не удалось.

На 49-й минуте Максим Федин забивает нереальный гол, закрутив мяч. Еще один игрок "Тобола" организовал отвлекающий манёвр по флангу, что и помогло открыть счет. Гол Федина можно назвать одним из лучших в начавшемся еврокубковом турнире, поскольку такие голы в стиле Куажерма неоднократно признавались лучшими. Болельщики "Тобола" ликовали.

Армянские футболисты провели второй тайм довольно агрессивно, много фолили, но на 80-й минуте второй гол для Тобола добыл капитан команды Азат Нургалиев, отбив вынос вратаря гостей в створ ворот. Счёт 2:0, болельщиков "Пюника" не слышно.

Вновь вызывают восхищение защитные действия и активность на протяжении всей игры одного из самых дорогих легионеров "Тобола" Джабы Канкава. Сколько его не пытались «срубить» дровосеки в команде гостей, попытки сломать Канкаву были тщетны.

Казалось, счёт уже понятен, но на 90-й минуте гол забил вышедший на замену нападающий "Пюника" Руслан Корян, воспользовавшись ошибкой защитников "Тобола". Болельщики Пюника вновь воспряли духом и начали кричать речёвки.

2:1 - победа "Тобола", которая обещает очень нервный ответный матч.