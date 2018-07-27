В суде назвали имя третьего подозреваемого по делу об убийстве Дениса Тена
Суд избрал меру пресечения в отношении третьего подозреваемого в рамках расследования уголовного дела по факту причинения смерти Денису Тену, передает Informburo.kz.
Фото ©REUTERS
Третьим подозреваемым в деле об убийстве фигуриста Дениса Тена стала Жанар Толыбаева.
"В Алмалинский районный суд города Алматы поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении Жанар Толыбаевой, подозреваемой в совершении преступления по статьями 434 – "Недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном особо тяжком преступлении", 188, часть 2, пункт 1 – "Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору" УК РК", – сообщили Informburo.kz в Администраторе судов Алматы.
Постановлением Алмалинского районного суда в отношении Жанар Толыбаевой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Ранее заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов в Службе центральных коммуникаций заявил, что по делу об убийстве Дениса Тена арестован третий подозреваемый.
Денис Тен скончался 19 июля 2018 года в результате ножевого ранения, которое ему нанесли злоумышленники, пытавшиеся похитить зеркала с его машины. Больше двух часов за жизнь Дениса боролись врачи, но спасти его не удалось. Он потерял слишком много крови и поступил в больницу в состоянии клинической смерти.
Первых двух подозреваемых задержали и взяли под стражу на два месяца. Подозреваемый Арман Кудайбергенов во время проверки показаний показал место, где было спрятано орудие убийства – нож, который впоследствии изъяли и приобщили к материалам уголовного дела.
В полиции сообщили, что на очной ставке подозреваемый Нуралы Киясов признался, что именно он наносил ножевые ранения Денису Тену.
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