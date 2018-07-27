Мужчина выпал с балкона пятого этажа в Костанае

Обстоятельства несчастного случая пока неизвестны. Об этом сегодня, 27 июля, сообщила пресс-служба ДЧС.

Иллюстративное фото из общедоступных источников

Мужчина 1964 года рождения вчера в 19.30 выпал с балкона 5-го этажа жилого дома, расположенного по адресу 8 мкрн, д. 12.

В результате падения мужчина скончался. Тело направлено на судмедэкспертизу.