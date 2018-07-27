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Мужчина выпал с балкона пятого этажа в Костанае
27 июля 2018, 11:00 | Происшествия
Обстоятельства несчастного случая пока неизвестны. Об этом сегодня, 27 июля, сообщила пресс-служба ДЧС.
Иллюстративное фото из общедоступных источников
Мужчина 1964 года рождения вчера в 19.30 выпал с балкона 5-го этажа жилого дома, расположенного по адресу 8 мкрн, д. 12.
В результате падения мужчина скончался. Тело направлено на судмедэкспертизу.
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