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elektron
По делу о гибели рабочего под грунтовым завалом судят директора строительной фирмы в Костанае
Парня конечно жаль, соболезнования родным и близким. Но всё же виновник а не организатор должен сидеть.
26.07.18 23:17
elektron
По делу о гибели рабочего под грунтовым завалом судят директора строительной фирмы в Костанае
А заодно и фирму отожмём! Как всё обыденно. Хуже чем в 90-ые
26.07.18 23:14
elektron
По делу о гибели рабочего под грунтовым завалом судят директора строительной фирмы в Костанае
Ну опять нашли "козла отпущения" По идее допускающий к работам ИТР персонал ответственен. Как там интересно? все чьи то родственники наверное? Так правильно, давайте сразу...
26.07.18 23:12
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Гол-красавец и курьезный мяч принесли "Тоболу" победу в матче Лиги Европы

Vesti.kz

26 июля 2018, 22:55 |  Спорт

Футболисты "Тобола" обыграли армянский "Пюник" в домашнем матче второго отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 26 июля, в Костанае и завершилась со счетом 2:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь

Счет на 49-й минуте открыл 22-летний полузащитник "Тобола" Максим Федин. Молодой казахстанец отправил мяч в ворота красивым ударом внешней стороны стопы. 

Увеличить счет "Тобол" смог на 80-й минуте, а гол получился очень курьезным Капитан костанайцев Азат Нургалиев удачно пошел прессинговать вратаря "Пюника" Евгения Кобзева, а занервничавший россиянин неудачно вынес мяч, попав в соперника. 

Удержать "сухой" счет "Тобол" не смог, пропустив на 90-й минуте от нападающего сборной Армении Руслана Коряна, воспользовавшегося ошибкой защитников. 

Ответный матч между "Тоболом" и "Пюником" пройдет 31 июля в Ереване и начнется в 22:00 по времени Астаны. 

Болельщики "Тобола" отмечают победу своей команды

Напомним, что в первом раунде "Тобол" дважды победил грузинскую "Самтредию" (1:0, 2:0), а "Пюник" сенсационно выбил македонский "Вардрар" (1:0, 2:0), который в прошлом году играл в группе ЛЕ.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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§ bgb
Re: Гол-красавец и курьезный мяч принесли "Тоболу"...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3891
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 27.07.18 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я про эти все клубы никогда не слыхал...
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