Гол-красавец и курьезный мяч принесли "Тоболу" победу в матче Лиги Европы
Vesti.kz
Футболисты "Тобола" обыграли армянский "Пюник" в домашнем матче второго отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 26 июля, в Костанае и завершилась со счетом 2:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.
Счет на 49-й минуте открыл 22-летний полузащитник "Тобола" Максим Федин. Молодой казахстанец отправил мяч в ворота красивым ударом внешней стороны стопы.
Увеличить счет "Тобол" смог на 80-й минуте, а гол получился очень курьезным Капитан костанайцев Азат Нургалиев удачно пошел прессинговать вратаря "Пюника" Евгения Кобзева, а занервничавший россиянин неудачно вынес мяч, попав в соперника.
Удержать "сухой" счет "Тобол" не смог, пропустив на 90-й минуте от нападающего сборной Армении Руслана Коряна, воспользовавшегося ошибкой защитников.
Ответный матч между "Тоболом" и "Пюником" пройдет 31 июля в Ереване и начнется в 22:00 по времени Астаны.
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Напомним, что в первом раунде "Тобол" дважды победил грузинскую "Самтредию" (1:0, 2:0), а "Пюник" сенсационно выбил македонский "Вардрар" (1:0, 2:0), который в прошлом году играл в группе ЛЕ.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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