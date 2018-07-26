Сроки отключения горячей воды в связи с опрессовкой назвали в ГКП "КТЭК"

В этом году вторая опрессовка пройдет с 13 по 27 августа. Как сообщают в пресс-службе ГПК "КТЭК", в это время будет проведен ремонт оборудования и пройдет испытание тепловых сетей для подготовки к отопительному сезону.

Иллюстративное фото rostovgazeta.ru

Испытание тепловых сетей пройдет поэтапно:

14, 15 августа — подключенных от ТЭЦ (центральная часть города);

16 августа — подключенных от котельной №2 (северная часть города);

17 августа — подключенных от котельной №3 (южная часть города).

В пресс-службе напоминают, что во время проведения испытаний, вода в трубах будет находиться на повышенном давлении, поэтому горожанам лучше не приближаться к надземным теплотрассам.