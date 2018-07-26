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211
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Голубая луна всему виной Все в тырнете говорили.. Этой странной любви С нашей чудной Земли Мы ее боготворили... Кстати, завтра наверно подготовлю зеркалку.. Жаль комп где то валяется, с зеркалки не...
26.07.18 21:04
elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
Да кстати? как гости, не спарились? по Гамбургу в такую жару гулять? :lol:
26.07.18 20:58
elektron
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Да и целая (почти может, а может больше) ветка пропала. После стишка Алекса :-x
26.07.18 20:46
elektron
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Ваш земляк: всех обвинять, называя сусликами Так это ещё по детски. кого только уже тут не было? И воробьёв с орлами, и гиен... Теперь вот: 211: пытаясь даже на языке "падонкаф"...
26.07.18 20:43
elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Датчик висит - на улице,в тени. Ну тогды ладно, ;-) Хотя замеры показания тоже могут иметь погрешность. Рекорд был в 2015-ом 40,3 град вроде.www.wetterdienst.de 8-) [Исправлено:...
26.07.18 20:34
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По делу о гибели рабочего под грунтовым завалом судят директора строительной фирмы в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

26 июля 2018, 17:05 |  Происшествия

Во время строительства одного из объектов на территории нового микрорайона «Юбилейный» 17 мая 2018 года грунтом насмерть засыпало рабочего - жителя Затобольска Ельшебая Сесембаева. 21-летний парень работал слесарем-монтажником в строительной фирме ТОО «Достар-09», которая проводила работы в новом микрорайоне.

По материалам дела, около 16.06 в глубокой траншее для газопровода, около которой стоял рабочий, обвалился грунт. Сесембаева полностью засыпало землей. Когда парня достали, он был уже мертв.

Директор ТОО Дмитрий ШУДЕГОВ, который по закону обязан обеспечить для своих работников безопасные условия труда, предстал перед судом сегодня, 26 июля. Дело рассматривается в суде № 2 Костаная.

Шудегову предъявлены обвинения по ст. 156 ч. 3 УК РК (нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Кроме того, он нарушил ст. 24 ч. 2 Конституции РК, согласно которой каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены.

В качестве потерпевшего в этом процессе выступает отец погибшего, его тезка - Ельшебай СЕСЕМБАЕВ. Мужчина защищает свои интересы в суде самостоятельно, без адвоката. Судье Сатыбалды ОРАЗБАЮ он рассказал, что воспитывает двух детей, женат, работает электромонтером.

При всей тяжести утраты гражданский иск на возмещение материального вреда Сесембаев к Шудегову не подавал. С прессой потерпевший общаться не хотел. Только коротко сказал, что претензий к директору ТОО, где работал его сын, не имеет.

- Мы пошли с ним на перемирие, - прокомментировал он «НГ». - Похороны он нам оплатил.

Адвокат Дмитрия Шудегова Аманжол БУХМЕТОВ сразу же заявил о желании заключить с гособвинителем процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

Заседание отложили для составления документации. Судя по словам потерпевшего, возражать он не будет и тоже подпишет соглашение. Это позволит Шудегову избежать реального наказания.
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