По делу о гибели рабочего под грунтовым завалом судят директора строительной фирмы в Костанае

Во время строительства одного из объектов на территории нового микрорайона «Юбилейный» 17 мая 2018 года грунтом насмерть засыпало рабочего - жителя Затобольска Ельшебая Сесембаева. 21-летний парень работал слесарем-монтажником в строительной фирме ТОО «Достар-09», которая проводила работы в новом микрорайоне.

По материалам дела, около 16.06 в глубокой траншее для газопровода, около которой стоял рабочий, обвалился грунт. Сесембаева полностью засыпало землей. Когда парня достали, он был уже мертв.

Директор ТОО Дмитрий ШУДЕГОВ, который по закону обязан обеспечить для своих работников безопасные условия труда, предстал перед судом сегодня, 26 июля. Дело рассматривается в суде № 2 Костаная.

Шудегову предъявлены обвинения по ст. 156 ч. 3 УК РК (нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Кроме того, он нарушил ст. 24 ч. 2 Конституции РК, согласно которой каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены.

В качестве потерпевшего в этом процессе выступает отец погибшего, его тезка - Ельшебай СЕСЕМБАЕВ. Мужчина защищает свои интересы в суде самостоятельно, без адвоката. Судье Сатыбалды ОРАЗБАЮ он рассказал, что воспитывает двух детей, женат, работает электромонтером.

При всей тяжести утраты гражданский иск на возмещение материального вреда Сесембаев к Шудегову не подавал. С прессой потерпевший общаться не хотел. Только коротко сказал, что претензий к директору ТОО, где работал его сын, не имеет.

- Мы пошли с ним на перемирие, - прокомментировал он «НГ». - Похороны он нам оплатил.

Адвокат Дмитрия Шудегова Аманжол БУХМЕТОВ сразу же заявил о желании заключить с гособвинителем процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

Заседание отложили для составления документации. Судя по словам потерпевшего, возражать он не будет и тоже подпишет соглашение. Это позволит Шудегову избежать реального наказания.