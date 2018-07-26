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211
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
Голубая луна всему виной Все в тырнете говорили.. Этой странной любви С нашей чудной Земли Мы ее боготворили... Кстати, завтра наверно подготовлю зеркалку.. Жаль комп где то валяется, с зеркалки не...
26.07.18 21:04
elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
Да кстати? как гости, не спарились? по Гамбургу в такую жару гулять? :lol:
26.07.18 20:58
elektron
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Да и целая (почти может, а может больше) ветка пропала. После стишка Алекса :-x
26.07.18 20:46
elektron
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Ваш земляк: всех обвинять, называя сусликами Так это ещё по детски. кого только уже тут не было? И воробьёв с орлами, и гиен... Теперь вот: 211: пытаясь даже на языке "падонкаф"...
26.07.18 20:43
elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Датчик висит - на улице,в тени. Ну тогды ладно, ;-) Хотя замеры показания тоже могут иметь погрешность. Рекорд был в 2015-ом 40,3 град вроде.www.wetterdienst.de 8-) [Исправлено:...
26.07.18 20:34
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Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

26 июля 2018, 16:47 |  Общество

Ночь с 27-го на 28 июля будет одной из самых интересных в астрономическом отношении. Все любители наблюдательной астрономии уже начищают линзы своих оптических приборов и выбирают удобное местечко для ночной вахты.

Фото triplem.com.au

В 23.13 начнется самое длительное за сто лет полное лунное затмение. Но в это время ничего особо впечатляющего интересующиеся яркими небесными явлениями не увидят - начальные фазы затмения не очень зрелищны. А вот ближе к половине первого часа ночи можно обратить взор на небо, чтобы понаблюдать, как Луна входит в тень Земли.

На некоторое время наш спутник приобретет красноватый оттенок, из-за чего это явление люди с богатым воображением назвали «кровавой луной». Никакого намека на кровь на небосклоне, конечно, быть не может. Просто поверхности Луны будет достигать минимальное количество солнечного света, преимущественно - красного спектра. Полная фаза продлится 1 час 43 минуты. Начнется она в 19.30 по Всемирному времени (UT), максимума достигнет в 20.22 UT, а закончится полная фаза в 21.13 UT. Само затмение на этом еще не завершится, но будет уже неинтересно большинству людей. Если прибавить к Всемирному времени 6 часов, получится наше. Вычисления совсем несложные.

Уникальность этой ночи заключается еще и в том, что Марс будет в ближней к Земле точке своей орбиты, такое его положение называется Великим противостоянием и случается оно раз в 15-17 лет. То есть, каждый человек со средней продолжительностью жизни переживает максимум 4-5 великих противостояний Марса. А уж соединение двух таких астрономических событий и вовсе удается наблюдать не каждому.

В этот раз Марс будет виден прямо под Луной, то есть, наблюдателю не придется вертеть головой, чтобы увидеть два великолепных объекта на небе. Расстояние между Луной и Марсом составит 6°. Для сравнения вспомним, что угловой размер диска Луны - полградуса.

Фото habr.com

В сети очень популярен ролик про грядущую двойную астрономическую радость, но там в пояснениях допущена досадная ошибка. Дословно: «Марс будет виден невооруженным глазом». Это неверно. Так мог сказать только человек, никогда прежде не искавший Марс на ночном небе. Конечно, Марс виден и в другое время, просто он выглядит обычно куда скромнее - как рядовая звезда 1-2 звездной величины. А вот в годы Великого противостояния, по мере сокращения расстояния между Марсом и Землей, его звездная величина начинает приближаться к величине самых ярких объектов ночного неба - Сириусу (звезда альфа Большого пса) и Юпитера.

Марс уже достиг звездной величины -2,56. Тут такая тонкость - чем меньше числовое выражение звездной величины, тем ярче объект, то есть «минус» перед числом указывает на то, что такую «звездочку» трудно не заметить. Завтра его звездная величина будет -2,57, то есть Марс станет ярче Юпитера. Вспомним, именно в год Великого противостояния Джованни Скиапарелли так хорошо разглядел поверхность Марса, что даже увидел там «марсианские каналы». Телескоп, конечно, есть не у каждого, но если у вас имеется бинокль или монокуляр, попробуйте с помощью этих приборов понаблюдать феерическую картину, которая развернется на завтрашнем ночном небе. Или просто не проспите такую редкую красоту.

Следующее Великое противостояние Марса состоится только в сентябре 2035 года, спешите увидеть нынешнее!
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§ 211
Re: Два ярких астрономических события можно будет наблюдать...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3295
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Голубая луна всему виной
Все в тырнете говорили..
Этой странной любви
С нашей чудной Земли
Мы ее боготворили...

Кстати, завтра наверно подготовлю зеркалку..
Жаль комп где то валяется, с зеркалки не отправить фото сразу на сайт..
Интересно, с крыши дома ближе будет или так же..
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