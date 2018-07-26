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211
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26.07.18 21:04
elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
Да кстати? как гости, не спарились? по Гамбургу в такую жару гулять? :lol:
26.07.18 20:58
elektron
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Да и целая (почти может, а может больше) ветка пропала. После стишка Алекса :-x
26.07.18 20:46
elektron
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Ваш земляк: всех обвинять, называя сусликами Так это ещё по детски. кого только уже тут не было? И воробьёв с орлами, и гиен... Теперь вот: 211: пытаясь даже на языке "падонкаф"...
26.07.18 20:43
elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Датчик висит - на улице,в тени. Ну тогды ладно, ;-) Хотя замеры показания тоже могут иметь погрешность. Рекорд был в 2015-ом 40,3 град вроде.www.wetterdienst.de 8-) [Исправлено:...
26.07.18 20:34
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На 33% уменьшилась продажа долларов в обменных пунктах Костанайской области во 2-м квартале 2018 года

Евгений ШИБАРШИН

26 июля 2018, 15:34 |  Общество

Об этом сегодня, 26 июля, на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил директор Костанайского филиала Национального банка РК Жомарт КАЖРАХИМОВ.

Фото Региональной службы коммуникаций

По его оценке, такой спад продажи американского доллара относительно первого квартала 2018 года вызван не только увеличением курса доллара относительно тенге, но и сезонностью.

Вместе с этим, отметил Кожрахимов, уровень долларизации вкладов населения продолжает снижаться. На сегодня при их общем объеме в 388 млрд тенге, доля сбережений в иностранной валюте составляет 100 млрд тенге.

Положительная динамика наблюдается в кредитовании экономики - рост составил 8%. В первом полугодии финансовые организации Костанайской области выдали новые кредиты на сумму 115 млрд тенге, что на 20% больше аналогичного периода 2017 года. Около половины этих денег получил малый бизнес, увеличение кредитования в этом секторе предпринимательства составило 9,3%. Объем новых кредитов на потребительские цели за 6 месяцев составил 41 млрд тенге - на 23% больше прошлогоднего.

Продолжается работа по рефинансированию займов в иностранной валюте, полученных до обвальной девальвации тенге. В Костанайской области поступило 624 заявки, из них 608 удовлетворены. Этим заемщикам для компенсации финансовых потерь из-за снижения курса национальной валюты государство выдало 1,3 млрд тенге. Директор филиала Нацбанка предупредил, что действие данной программы заканчивается 1 декабря 2018 года.

Также Жомарт Кажрахимов напомнил, что с 16 июля заработала программа ипотечного кредитования «7-20-25».

- Созданная для этих целей специальная ипотечная компания уже заключила договор с семью банками Казахстана, шесть из которых имеют филиалы в Костанайской области, - сказал директор филиала Нацбанка. – Три из них - БанкЦентрКредит, АТФ-банк и Жилстройбанк = уже начали принимать заявки. На сегодня поступило 25 заявок. Отобраны из них 11 и выданы 9 займов на сумму 74 млн тенге.

Оформление займов по этой программе будет проводиться без взимания комиссионного сбора.
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§ 211
На 33% уменьшилась продажа долларов в обменных пунктах Костанайской области во 2-м квартале 2018 года
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3295
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всего 9 займов по программе 7-20-25?
Не густо..
Туда не попадаю, пока подожду когда молить начнут, возьми да возьми..
Профайл

§ Сыкымы
Re: На 33% уменьшилась продажа долларов в обменных пунктах...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.07.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
пока подожду когда молить начнут

Раскатал губищу. Не дождёшься.
Цитата:
Кто сможет получить ипотеку?
Для потенциальных заёмщиков Нацбанк установил несколько чётких требований:
1)Наличие дохода от трудовой и/или предпринимательской деятельности, который нужно будет подтвердить. Для этого подойдут: выписка из пенсионного фонда, справка о доходах с места работы, налоговая декларация по индивидуальному подоходному налогу или другой документ, который отражает возможность заёмщика исполнять свои обязательства по договору ипотеки.
2)Отсутствие непогашенных ипотечных займов.
3)Отсутствие жилья на территории Казахстана. Однако это ограничение не распространяется на комнаты в общежитиях площадью менее 15 квадратных метров в расчёте на каждого члена семьи либо аварийное жильё, которому грозит обрушение. Последнее нужно подтвердить справкой из местного акимата.
Источник: https://informburo.kz/cards/programma-7-20-25-utverdzhena-kto-smozhet-poluchit-kredit-na-kvartiru.html

Ты ж доходы скрываешь. Покажешь настоящие доходы - налоговая тут же прибежит. Ну и квартирки свои надо на кого-то переписать.
Профайл

§ 211
На 33% уменьшилась продажа долларов в обменных пунктах Костанайской области во 2-м квартале 2018 года
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3295
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ты ж доходы скрываешь. Покажешь настоящие доходы - налоговая тут же прибеж

Не знаю..
Как ИП у меня 2.5 миллиона в год.
Как работник, 180 тысяч в месяц.
По моему моих доходов хватает за глаза..
А вот квартиры написать это основное, думал об этом, да ну его, и так хватает.
Потом все равно что то там будет, какую то дырку найдут..
Туда то и зайду.
Ну откуда у того, у кого нет квартиры, хорошей работы и тд и тп деньги на новое жилье за 10 лимонов?
А потому подожду пока они загонят нищету в кабалу, и через пяток лет с деньгами, кэшем, можно уже будет диктовать свои условия..
Когда эта нищета перестанет платить по счетам..
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