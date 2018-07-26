На 33% уменьшилась продажа долларов в обменных пунктах Костанайской области во 2-м квартале 2018 года
Евгений ШИБАРШИН
Об этом сегодня, 26 июля, на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил директор Костанайского филиала Национального банка РК Жомарт КАЖРАХИМОВ.
Фото Региональной службы коммуникаций
По его оценке, такой спад продажи американского доллара относительно первого квартала 2018 года вызван не только увеличением курса доллара относительно тенге, но и сезонностью.
Вместе с этим, отметил Кожрахимов, уровень долларизации вкладов населения продолжает снижаться. На сегодня при их общем объеме в 388 млрд тенге, доля сбережений в иностранной валюте составляет 100 млрд тенге.
Положительная динамика наблюдается в кредитовании экономики - рост составил 8%. В первом полугодии финансовые организации Костанайской области выдали новые кредиты на сумму 115 млрд тенге, что на 20% больше аналогичного периода 2017 года. Около половины этих денег получил малый бизнес, увеличение кредитования в этом секторе предпринимательства составило 9,3%. Объем новых кредитов на потребительские цели за 6 месяцев составил 41 млрд тенге - на 23% больше прошлогоднего.
Продолжается работа по рефинансированию займов в иностранной валюте, полученных до обвальной девальвации тенге. В Костанайской области поступило 624 заявки, из них 608 удовлетворены. Этим заемщикам для компенсации финансовых потерь из-за снижения курса национальной валюты государство выдало 1,3 млрд тенге. Директор филиала Нацбанка предупредил, что действие данной программы заканчивается 1 декабря 2018 года.
Также Жомарт Кажрахимов напомнил, что с 16 июля заработала программа ипотечного кредитования «7-20-25».
- Созданная для этих целей специальная ипотечная компания уже заключила договор с семью банками Казахстана, шесть из которых имеют филиалы в Костанайской области, - сказал директор филиала Нацбанка. – Три из них - БанкЦентрКредит, АТФ-банк и Жилстройбанк = уже начали принимать заявки. На сегодня поступило 25 заявок. Отобраны из них 11 и выданы 9 займов на сумму 74 млн тенге.
Оформление займов по этой программе будет проводиться без взимания комиссионного сбора.
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