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Vital
За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили вознаграждение в размере 500 000 тенге
Trueman4400: Дай бог. Такие @#$%^ не должны ходить и жить среди нас. Еще надеюсь от нашей полиции что б (оно )в суде как минимум сидел инвалидом. [Исправлено: Vital, 26.07.2018 - 13:43]
26.07.18 14:42
Trueman4400
Причины массового отравления рабочих Красногорского рудника будут известны не ранее пятницы
Жара, продукты быстро портятся, а общепит гонится за дешевыми продуктами.
26.07.18 14:30
Trueman4400
За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили вознаграждение в размере 500 000 тенге
Найдут, по-другому быть не может. Знаю от знакомых, что работают днем и ночью. Вроде, как есть уже зацепки.
26.07.18 14:28
Vital
За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили вознаграждение в размере 500 000 тенге
Медный: Да. Чет я лишнее начал болтать. Просто до глубины души меня это тронуло. Девченку на ровном месте , на людном месте убили. К тому же я узнал от хороших знакомых что там не просто убили....
26.07.18 14:20
bgb
У государства должна быть идеология
самому молодому на этой встрече больше 60, наверно. ни одного молодого. и что-то пытаются сказать умное об идеологии нынешнего поколения. и бесконечно мусолят советское прошлое... занавес... :-x
26.07.18 13:48
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Причины массового отравления рабочих Красногорского рудника будут известны не ранее пятницы

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

26 июля 2018, 13:05 |  Происшествия

О расследовании причины массового обращения рабочих Красногорского бокситового рудника Краснооктябрьского бокситового рудоуправления рассказали сегодня, 26 июля, на пресс-конференции в департаменте охраны общественного здоровья Костанайской области.

В медпункт рудника  за сутки 24-25 июля обратились 39 человек, сообщил заместитель руководителя ДООЗ Юрий СЕВОСТЬЯНОВ. Все они жаловались на головную боль, тошноту, рвоту, боли в эпигастральной области, частый стул (до 5-10 раз в сутки).

В больницу Лисаковска были госпитализированы 24 человека, 14 человек поступили в Костанайскую областную больницу. Позже в областную больницу из Лисаковска перевели еще 10 больных. Сейчас в Лисаковской больнице на стационарном лечении находятся 14 заболевших, 24 человека лежат в областной больнице.

- Перевод больных из Лисаковска в Костанай не связан с тяжестью их состояния, - пояснила заместитель руководителя управления здравоохранения Екатерина СЛОБОДЕНЮК. - Это сделано исключительно для того, чтобы разгрузить койкоместа в Лисаковской больнице. Состояние больных - легкой и средней степени тяжести, тяжелых среди них нет. Проводится их лечение и устанавливается диагноз.

Что именно вызвало ухудшение здоровья такого количества людей, пока не ясно.

- Поскольку такая симптоматика может свидетельствовать как о пищевом отравлении, так и об инфекционном заболевании, делать выводы рано, - отметил Юрий Севостьянов. - Проводятся исследования, по результатам которых станет ясно, что именно стало причиной этого инцидента. Для выяснения источников и путей заражения взяты суточные пробы блюд, смывы в помещении столовой и пищеблока, с рук сотрудников столовой. А также взяты анализы у заболевших. Предварительные данные мы получим не ранее второй половины дня пятницы, а более достоверные результаты исследований будут известны в начале следующей недели.

Как сообщили на пресс-конференции, в столовой и пищеблоке предприятия провели генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, даны рекомендации по исключению из рациона рабочих яиц и куриного мяса. Все сотрудники столовой, работавшие в день инцидента, отстранены и замещены бригадой поваров из другой смены. Приостановить работу пищеблока не представляется возможным в связи с тем, что каждую вахту сюда приезжают около 250-300 сотрудников, оставить их без питания нельзя.
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§ Trueman4400
Re: Причины массового отравления рабочих Красногорского рудника...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 105
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 26.07.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жара, продукты быстро портятся, а общепит гонится за дешевыми продуктами.
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