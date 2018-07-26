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Vital
За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили вознаграждение в размере 500 000 тенге
Trueman4400: Дай бог. Такие @#$%^ не должны ходить и жить среди нас. Еще надеюсь от нашей полиции что б (оно )в суде как минимум сидел инвалидом. [Исправлено: Vital, 26.07.2018 - 13:43]
26.07.18 14:42
Trueman4400
Причины массового отравления рабочих Красногорского рудника будут известны не ранее пятницы
Жара, продукты быстро портятся, а общепит гонится за дешевыми продуктами.
26.07.18 14:30
Trueman4400
За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили вознаграждение в размере 500 000 тенге
Найдут, по-другому быть не может. Знаю от знакомых, что работают днем и ночью. Вроде, как есть уже зацепки.
26.07.18 14:28
Vital
За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили вознаграждение в размере 500 000 тенге
Медный: Да. Чет я лишнее начал болтать. Просто до глубины души меня это тронуло. Девченку на ровном месте , на людном месте убили. К тому же я узнал от хороших знакомых что там не просто убили....
26.07.18 14:20
bgb
У государства должна быть идеология
самому молодому на этой встрече больше 60, наверно. ни одного молодого. и что-то пытаются сказать умное об идеологии нынешнего поколения. и бесконечно мусолят советское прошлое... занавес... :-x
26.07.18 13:48
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Горняки массово отравились в Костанайской области

26 июля 2018, 09:41 |  Происшествия

Сотрудники Красногорского бокситового рудника Краснооктябрьского бокситового рудоуправления - компании "Алюминий Казахстана" отравились в Лисаковске, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщается на странице группы компаний ERG в Facebook.

Фото из архива Tengrinews.kz 

25 сотрудников были доставлены в больницу Лисаковска с подозрением на пищевое отравление. На рудник были отправлены специалисты управления охраны общественного здоровья, которые отобрали соответствующие пробы.

"Во всех столовых рудоуправления из меню исключены мясо птицы, куриные яйца. Запрещено употребление сырой воды. Сотрудники рудника полностью обеспечены бутилированной и кипяченой водой", - говорится в сообщении.
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