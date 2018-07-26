Горняки массово отравились в Костанайской области

Сотрудники Красногорского бокситового рудника Краснооктябрьского бокситового рудоуправления - компании "Алюминий Казахстана" отравились в Лисаковске, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщается на странице группы компаний ERG в Facebook.

Фото из архива Tengrinews.kz

25 сотрудников были доставлены в больницу Лисаковска с подозрением на пищевое отравление. На рудник были отправлены специалисты управления охраны общественного здоровья, которые отобрали соответствующие пробы.

"Во всех столовых рудоуправления из меню исключены мясо птицы, куриные яйца. Запрещено употребление сырой воды. Сотрудники рудника полностью обеспечены бутилированной и кипяченой водой", - говорится в сообщении.