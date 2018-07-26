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10 килограммов наркотиков изъяли полицейские у костанайца
25 июля 2018, 21:05 | Криминал
Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом обнаружили и изъяли гашиш у 35-летнего костанайца в рамках проведения операции «Кокнар-2018». Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, мужчина хранил наркотики своем гараже.
Иллюстративное фото novilist.hr
"При осмотре гаража, у него был обнаружен пакет, в котором находилось наркотическое вещество – гашиш весом 10 кг 50 гр. Он хранил их с целью сбыта", - говорится в сообщении пресс-службы.
Проводится досудебное расследование по ст. 297 УК РК (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере).
Всего за 53 дня проведения операции полицейские изъяли более 18 кг наркотиков.
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10 килограммов наркотиков изъяли полицейские у костанайца
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