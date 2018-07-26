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10 килограммов наркотиков изъяли полицейские у костанайца
Всего за 53 дня проведения операции полицейские изъяли более 18 кг наркотиков. Источник:www.ng.kz при таких темпах, если операцию растянуть на год или 2, они полностью избавят город от наркотиков? ...
26.07.18 01:37
211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Хех.. Спрашиваешь о ком создали тему, если не обо мне, но имеете право с начала третьего комментария обсуждать меня, никто не знает о ком.. Но это не мешает обсуждать в теме только меня с третьего...
26.07.18 00:03
211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Ваш земляк: Да по-любому не о тебе. Хех.. Тогда о ком? Анонимно и туго?
25.07.18 23:58
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10 килограммов наркотиков изъяли полицейские у костанайца

25 июля 2018, 21:05 |  Криминал

Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом обнаружили и изъяли гашиш у 35-летнего костанайца в рамках проведения операции «Кокнар-2018». Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, мужчина хранил наркотики своем гараже.

Иллюстративное фото novilist.hr

"При осмотре гаража, у него был обнаружен пакет, в котором находилось наркотическое вещество – гашиш весом 10 кг 50 гр. Он хранил их с целью сбыта", - говорится в сообщении пресс-службы.

Проводится досудебное расследование по ст. 297 УК РК (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере).

Всего за 53 дня проведения операции полицейские изъяли более 18 кг наркотиков.
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§ bgb
Re: 10 килограммов наркотиков изъяли полицейские у костанайца
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3887
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.07.18 - 01:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Всего за 53 дня проведения операции полицейские изъяли более 18 кг наркотиков. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31798?1532547306

при таких темпах, если операцию растянуть на год или 2, они полностью избавят город от наркотиков? 8-)
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