10 килограммов наркотиков изъяли полицейские у костанайца

Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом обнаружили и изъяли гашиш у 35-летнего костанайца в рамках проведения операции «Кокнар-2018». Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, мужчина хранил наркотики своем гараже.

Иллюстративное фото novilist.hr

"При осмотре гаража, у него был обнаружен пакет, в котором находилось наркотическое вещество – гашиш весом 10 кг 50 гр. Он хранил их с целью сбыта", - говорится в сообщении пресс-службы.

Проводится досудебное расследование по ст. 297 УК РК (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере).

Всего за 53 дня проведения операции полицейские изъяли более 18 кг наркотиков.