Охоту на косулю на следующей неделе откроют в Костанайской области

С 1 августа до 31 декабря 2018 года охотники смогут производить отстрел самцов сибирской косули. Об этом сегодня, 25 июля, сообщили в отделе животного мира и охотничьего хозяйства РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира».

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Любительская (спортивная) охота на косулю будет разрешена только в закрепленных угодьях и только в сопровождении егеря. Организацию охоты и выдачу разрешений (путевок) обеспечивают охотпользователи с обязательным указанием охотничьего хозяйства, на территории которого будет производиться охота.

- В соответствии с законодательством, граждане, незаконно добывшие диких животных, а также животных и птиц, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, несут административную либо уголовную ответственность и возмещают государству ущерб за каждую добытую особь, - напоминает главный специалист отдела Сункаржан БАЙДАУЛЕТОВ.

К примеру, ущерб за одну незаконно добытую сибирскую косулю оценивается в 901 875 тенге.