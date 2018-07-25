В Костанайскую область возвращается жара
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, ближайшие дни будут отмечены постепенным повышением температуры воздуха.
- В четверг, 26 июля, ночью будет 9-14, местами 17 градусов, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - День будет ясным, без осадков, температура ожидается в пределах 25-30 градусов, но местами будет жарче - до 34 градусов. В пятницу и субботу, 27-28 июля, ночью термометры покажут 12-17, местами 20 градусов. Дневные температуры достигнут отметки 27-32, местами 35 градусов. В отличие от четверга, в пятницу и субботу возможны кратковременные дожди и грозы.
Ветер 26 июля будет северо-восточным, 9-14 м/с. 27-28 он сменит направление на северо-западное и при грозах его скорость будет усиливаться до 15-20 м/с.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 2
Всего: 119
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
В Костанайскую область возвращается жара
cdn1.worldpng.ru
Полиция просит не распространять слухи о подозреваемых в убийстве Дарьи Махортовой
Сказал же Генерал, волну - не гоните... :-o
Моя Деревенька и её окрестности.
Вот сейчас в обед была - температура. d.radikal.ru Что будет к выходным... :lol:
Флуд и оффтопик (часть 3)
На вид сладкие, но с фаршем внутри.. Вообще то я не сторонник слоеного теста с фаршем..
Фоторобот подозреваемого в убийстве Дарьи Махортовой распространила полиция
Медный: Совершенно другой фоторобот гуляет по ватсапу Не стоит верить социальным сетям - это же любому человеку вот так можно жизнь сломать: не понравился ты соседу - пустили такую вот...