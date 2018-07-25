В Костанайскую область возвращается жара

По прогнозам синоптиков, ближайшие дни будут отмечены постепенным повышением температуры воздуха.

- В четверг, 26 июля, ночью будет 9-14, местами 17 градусов, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - День будет ясным, без осадков, температура ожидается в пределах 25-30 градусов, но местами будет жарче - до 34 градусов. В пятницу и субботу, 27-28 июля, ночью термометры покажут 12-17, местами 20 градусов. Дневные температуры достигнут отметки 27-32, местами 35 градусов. В отличие от четверга, в пятницу и субботу возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер 26 июля будет северо-восточным, 9-14 м/с. 27-28 он сменит направление на северо-западное и при грозах его скорость будет усиливаться до 15-20 м/с.