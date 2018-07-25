Форум
Перейти в форум »
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

В Костанайскую область возвращается жара

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

25 июля 2018, 16:28 |  Общество

По прогнозам синоптиков, ближайшие дни будут отмечены постепенным повышением температуры воздуха.

- В четверг, 26 июля, ночью будет 9-14, местами 17 градусов, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - День будет ясным, без осадков, температура ожидается в пределах 25-30 градусов, но местами будет жарче - до 34 градусов. В пятницу и субботу, 27-28 июля, ночью термометры покажут 12-17, местами 20 градусов. Дневные температуры достигнут отметки 27-32, местами 35 градусов. В отличие от четверга, в пятницу и субботу возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер 26 июля будет северо-восточным, 9-14 м/с. 27-28 он сменит направление на северо-западное и при грозах его скорость будет усиливаться до 15-20 м/с.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
25.07.18 19:55 Сообщившего о бомбе 9 мая жителя Затобольска осудили в Костанае
25.07.18 18:01 За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили вознаграждение в размере 500 000 тенге
25.07.18 17:32 На две недели закроют часть улицы Урицкого в Костанае
25.07.18 17:14 Охоту на косулю на следующей неделе откроют в Костанайской области
25.07.18 16:47 Полиция просит не распространять слухи о подозреваемых в убийстве Дарьи Махортовой
25.07.18 15:15 Три призовых места заняли воспитанники костанайской школы гольфа на двух турнирах в Татарстане
25.07.18 12:06 Артефакты, найденные в старейшем городе Казахстана, привезли в Костанай
25.07.18 11:05 «Мы привыкли зарабатывать, а не воровать!» - подсудимый по делу о драке возле ночного клуба West сказал последнее слово
25.07.18 10:03 Оправданный по делу о наркотиках костанаец отсудил миллион тенге у Минфина
24.07.18 17:21 Преступную халатность в действиях полицейских, выехавших на место нападения на Дарью Махортову, усматривает УСБ

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Козлов я
Re: В Костанайскую область возвращается жара
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 200
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.07.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
8460c812683daefbbbb6532723136b98-full.jpg
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 117
Пользователей: 2
Всего: 119

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх