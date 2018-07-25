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Три призовых места заняли воспитанники костанайской школы гольфа на двух турнирах в Татарстане

25 июля 2018, 15:15 |  Спорт

Сразу два турнира по гольфу прошло в г. Казань в Республике Татарстан с 20-го по 22 июля: VII открытый чемпионат Татарстана среди любителей и первенство Республики Татарстан среди юношей. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из России и Казахстана.

Костанайскую область на них представляли Марат Багтжанов и Темирлан Кайдар - воспитанники «Спортивной школы гольфа». Об этом сегодня, 25 июля, сообщили в пресс-службе школы.

Марат - кандидат в мастера спорта РК и член основной сборной Республики Казахстан. На обоих турнирах, прошедших в Казани, он стал чемпионом.

Темирлан Кайдар занял 3 место в открытом чемпионате по гольфу среди любителей. Он также кандидат в мастера спорта.

Марат (в центре) стал чепионом обоих турниров, а Темирлан (слева) взял бронзу на чемпионате среди любителей

Победителей соревнований наградили кубками и медалями.

Фото предоставлено «Спортивной школой гольфа»
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