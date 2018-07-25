Артефакты, найденные в старейшем городе Казахстана, привезли в Костанай

Передвижные выставки – традиционная форма работы музеев. Костанайцы уже не раз имели возможность ознакомиться с экспонатурой учреждений культуры других городов Казахстана. Год назад в областном историко-краеведческом музее выставлялись археологические находки, сделанные на территории городища Отрар. С 24-го по 28 июля посетители нашего музея могут прикоснуться к истории древнего Тараза.

В домусульманский период украшения из золота часто выполнялись в зооморфном стиле

Сотрудники Государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» привезли в Костанай артефакты, найденные при раскопках центра города. Буквально под асфальтом были вскрыты культурные слои разных веков и обнаружены артефакты, много говорящие о быте жителей Тараза. Среди них фрагменты керамических водопроводных труб - свидетельство развитой системы подачи воды в город; редкой красоты керамические плитки, украшавшие стены исторических зданий, например мавзолея Айша-биби.

По керамическим трубам в средневековый Тараз подавалась питьевая вода

Это один из самых известных памятников древней архитектуры Тараза. С ним связана легенда о любви красавицы Айши и молодого правителя Тараза Карахана. Айша ехала к своему возлюбленному, чтобы вступить с ним в брак, но по дороге ее укусила змея и Айша умерла, но перед самой смертью имам успел обручить ее с Караханом. В честь Айши был построен мавзолей, являющийся жемчужиной архитектуры Средней Азии.

Весь мавзолей Айша-биби украшен орнаментированной плиткой

- На самом деле никто не знает, за какие именно заслуги Айша-биби удостоилась чести, быть похороненной в такой усыпальнице, - рассказывает главный хранитель фондов заповедника-музея Анна КРОКОШЕВА. - Подобной уникальной постройки нет больше нигде. Каждый кирпич, украшенный резным орнаментом, делался вручную. Их изготовление требовало большого труда и таланта. К сожалению, до наших дней мавзолей дошел со значительными разрушениями и только это не позволило включить его в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас усыпальница Айши полностью восстановлена и стала местом своеобразного паломничества: бесплодные женщины едут к мавзолею, чтобы прикоснуться к его стенам и попросить Айшу ниспослать материнское счастье. Многие утверждают, что им это помогло.

Богатые дома средневекового Тараза освещали большие бронзовые чираги

На выставке представлены не только плитки из мавзолея Айши, но и фото этого сооружения, сделанные в разные годы.

Ремесленники Тараза искусно работали с бронзой

Большая часть экспонатов - предметы быта, то есть вещи, которыми жители Тараза пользовались ежедневно. Очень интересна коллекция светильников. Окна в зданиях древнего города были небольшими, располагались высоко от пола, почти под потолком, поэтому солнечный свет проникал в жилища по минимуму и освещение требовалось даже днем. Для этого пользовались масляными лампами - чирагами. Простолюдины применяли керамические чираги, они были подешевле. Но даже эти простые светильники мастера украшали орнаментом и покрывали глазурью. Каждая чирага, разумеется, делалась вручную, и двух абсолютно одинаковых не найти. Богачи и знать покупали большие, богато орнаментированные светильники из бронзы. Из бронзы сделаны и другие интересные экспонаты: резная чернильница; крышки курильниц в виде голов кошки и птицы; кувшин, отмеченный тамгой мастера, изготовившего его.

Светильники для простого люда делались из керамики

Женщин, посещающих выставку, традиционно привлекает стенд с украшениями, которые носили таразские красавицы; браслеты, серьги, поясные накладки, и прочие женские радости. Особенно широко представлены бусы, для изготовления которых использовался широкий спектр материалов: стекло, керамика, поделочные камни, металл и даже специально привозившиеся издалека кораллы. В этой же витрине можно увидеть уникальный артефакт - небольшую голову человека, вырезанную из горного хрусталя. Этот минерал очень труден в обработке и современные мастера не представляют, как можно было сделать эту вещь без использования лазерного инструмента. Видимо, ремесленники Тараза обладали некой технологией, секрет которой утерян.

Таразские женщины любили носить бусы





Богатые жительницы могли позволить себе украшения из золота

Одна из самых интересных находок таразских археологов - так называемый «клад ювелира». В небольшом кувшинчике хранились монеты, витые серебряные браслеты, фрагменты серебряного лома с арабской вязью. Это и натолкнуло ученых на мысль, что клад спрятал ювелир, собиравшийся в дальнейшем переплавить серебряный лом и пустить его на новые изделия. Но что-то помешало ему воспользоваться припрятанным.

Этот серебряный лом ювелир не успел пустить в дело

Люди, населявшие Тараз в давние времена знали толк в красоте и старались привнести ее даже в свой повседневный быт. На выставке экспонируются различные виды посуды из керамики, как поливной (глазурованной), так и неполивной. Даже уже в мусульманский период истории города, когда действовал запрет на изображения людей, животных и растений, посуду старались украсить орнаментом. С этой точки зрения интересен небольшой кувшин, выполненный в поливной технике. На кувшине реалистично изображена кожаная оплетка, это отсыл художника к тем временам, когда предки кочевали и для большей сохранности в пути керамическую посуду оплетали кожаными жгутами.

Тамга мастера на этом кувшине говорит о том, что ремесленника звали Ахмад

Коллекция так называемых сфероконусов свидетельствует о том, что в древнем Таразе были развиты алхимия и лекарское искусство. В этих керамических сосудах, напоминающих укороченные греческие амфоры, только маленького размера, хранили ртуть и различные масла, применяемые для изготовления снадобий.

В сфероконусах алхимики хранили ртуть

На этой интересной выставке каждый, увлекающийся историей, да и просто любознательный человек непременно найдет для себя что-то интересное и запоминающееся. В субботу, 28 июля, последний день, когда выставка «Сокровища древнего Тараза» будет гостить в Костанае.





Такие фляжки, мустахары, наполнялись водой и привязывались к поясу

Фото Николая СОЛОВЬЕВА