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alex_60
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Меня они ни в чем не убедили. Особенно сентенция о том, что большая разница в уровне жизни в Казахстане - явление естественное, всегда были и будут люди успешные и менее успешные. Источник:www.ng.kz...
27.07.18 12:39
таноми52
Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
Точно, потратьте лучше 52 млрд тенге на улучшение нашего "бытия", и тогда действительно " само собой, без натужных усилий со стороны пропагандистов, изменится наше сознание и...
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Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить

"Ничего не изменится в сознании, пока действует принцип Саке-Баке-Маке"
27 июля 2018, 11:39 |  Мнения

Проект модернизации общественного сознания, озвученный главой государства больше года назад, пока, на мой взгляд, еще не стал руководством к действию. Нет, цветные крылья (символ проекта) густо присутствуют в наружной рекламе и заставках СМИ, но многими гражданами воспринимаются как элемент декора. Глубинный смысл задумки известен единицам - это в основном ученые, политологи, некоторые преподаватели вузов. Сам термин «модернизация сознания» больше применим к технологическим процессам и с трудом проецируется на повседневную жизнь. Это осознают и люди во власти, организуя пропагандистские группы, но они проблему доступности идеи тоже не решают, поскольку тупо жонглируют цитатами из Послания, не особенно стараясь привязывать их к действительности.

Попытку организовать диалоговую площадку в Костанае недавно предприняло управление внутренней политики. В Доме Дружбы собралась весьма пестрая по составу и предпочтениями публика, подтянулась молодежь. Три спикера озвучили свое видение проекта, из зала их сообщения комментировали не всегда удобными вопросами, но делали это нечасто. Преподаватель КГУ Индира Беишева и гендиректор птицефабрики «Жас-Канат» Кайрат Маишев входят в список «100 новых лиц Казахстана». Первая занимается научной работой давно, здесь не усматривается прямая связь ее деятельности с проектом «Рухани жангыру». Тем более что к науке в Казахстане есть большие вопросы. У нас расплодилось несметное число докторов наук, диссертации которых ничего не добавили в науку и практическую деятельность. Достаточно всмотреться в ряды депутатов Парламента, где моветоном считается не иметь докторскую степень. Кто бы еще догадался проверить КПД для страны от их научных трудов. В выступлении директора птицефабрики часто звучало слово «открытость», хотя так и осталось неясным, о какой открытости речь. Это не оборонный проект, здесь изначально скрывать нечего. А вот цены на продукцию фабрики - самые высокие в регионе, и их вряд ли можно объяснить внедрением особых технологий.

Наиболее пространную речь произнес ветеран госслужбы Жандильда Маканов, прерывая спич цитатами классиков и сравнениями со странами зарубежья. Меня они ни в чем не убедили. Особенно сентенция о том, что большая разница в уровне жизни в Казахстане - явление естественное, всегда были и будут люди успешные и менее успешные. Правда, не уточнялось, каким путем у нас можно стать успешным и сколько таких «лидеров» в последнее время загремело за решетку с постов премьер-министра, министров, руководителей нацкомпаний, акимов всех уровней.

Вернемся к началу темы. Как ни жонглируй терминами, истина стара как мир: бытие определяет сознание. А наше бытие определяет национальная элита, состоящая из богатых людей со средневековым мышлением. Ничего не изменится в сознании, пока действует принцип Саке-Баке-Маке, когда не все равны перед законом, когда Максат Усенов совершает 6 (!) ДТП, в том числе со смертельным исходом, и преспокойно гуляет на свободе, когда в происшествиях с участием крупных фигур из власти, силовиков и бизнесменов «вдруг» перестают работать камеры видеонаблюдения, когда процветает многоженство, официально запрещенное законом, когда нормой является калым за невесту и воровство невесты. О какой модернизации сознания может идти речь?

Хотя этот проект с удовольствием подхватили чиновники, ведь под него уже выделены 52 млрд тенге, более того, предполагаю, что они уже расписаны и где-то даже «освоены» (не перевариваю этот термин, ничего не говорящий об использовании средств по прямому назначению). Птички с разноцветными крыльями полетели, никак не влияя на нашу жизнь с ее многочисленными проблемами. Во время недавнего визита Елбасы в Павлодарскую область вдруг обнаружилось, что около 400 поселков не имеют магистральных водопроводов. И это только в одной области! Интересно, какие цифры по этой теме отражены в годовом отчете акима области? На моей памяти есть случаи, когда именно глава государства обнаруживал проблемы с дефицитом детских садов в стране и студенческих общежитий, и лишь потом происходили какие-то подвижки, чаще всего носящие показательный характер.

Сегодня в народе не верят большинству цифр статистики: ни средней зарплате по стране, ни уровню инфляции, ни проценту овладения госязыком, ни количеству населения в той же Астане, где миллионный житель рождается строго к 6 июля, ни количеству безработных. По-моему, сегодня главный признак профессионализма госчиновников - умение состряпать и подать наверх цифры, свидетельствующие о неуклонном движении вперед. Незаметно, чтобы цифры эти кто-то наверху тщательно сверял.

Менять все перечисленное и оставшееся за рамками размышлений, безусловно, надо. Тогда, само собой, без натужных усилий со стороны пропагандистов, изменится наше сознание и произойдет та самая модернизация, о которой напомнил обществу Лидер нации. И говорить на эту тему надо, в том числе и с критических позиций, что как-то не принято в нашей стране всеобщего «одобрямса». В этом плане инициативу управления внутренней политики можно только приветствовать, хотя это сложнее, чем рисовать на каждом углу разноцветных птичек.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 889
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////А наше бытие определяет национальная элита, состоящая из богатых людей со средневековым мышлением. Ничего не изменится в сознании, пока действует принцип Саке-Баке-Маке, когда не все равны перед законом///

к глубокому сожалению это так и есть.
и это похоже навсегда.
те кто хотят жить по другому, к рулю допущены никогда уже не будут.
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3303
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
говорить на эту тему надо, в том числе и с критических позиций, что как-то не принято в нашей стране всеобщего «одобрямса»

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31789?1532671131


На эту тему вообще непозволительно говорить, пока наши зарплаты меньше в 10 раз того же европейского чабана..
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* таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.07.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно, потратьте лучше 52 млрд тенге на улучшение нашего "бытия", и тогда действительно " само собой, без натужных усилий со стороны пропагандистов, изменится наше сознание и произойдет та самая модернизация, о которой напомнил обществу Лидер нации."

Ибо существуют понятия "базис" и "надстройка" - первичная и вторичная структуры общественной формации. Базис определяет надстройку, а надстройка не только отражает и закрепляет базис, но и создает (или тормозит) его развитие. Но это понятия марксистского учения об обществе, а марксизм у нас отвергнут. Поэтому можно "модернизировать" сознание, да ещё за миллиарды тенге, совершенно не заботясь о "базисе"
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* таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.07.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня они ни в чем не убедили. Особенно сентенция о том, что большая разница в уровне жизни в Казахстане - явление естественное, всегда были и будут люди успешные и менее успешные.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31789#773385

Ну, а для тех, кто не согласен, существует ст. 130 УК РК "Разжигание СОЦИАЛЬНОЙ, национальной, родовой, расовой, СОСЛОВНОЙ или религиозной розни ... ".
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§ alex_60
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Об этом надо говорить
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 889
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Меня они ни в чем не убедили.


я вообще не понял что это такое.
коррупцию на каждом углу вижу,
саке-маке - вижу,
обрубки деревьев - вижу,
как садят чиновников, начиная с самой верхушки,
почти каждый день -вижу,
(я так понимаю они и есть те "врачи", которые меняют сознание).
как вывозят грузовиками деньги на личные нужды(воруют) -вижу.
изменение сознания- в упор не вижу .
рс. очки не ношу , зрение сто процентов. ну может 98.
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