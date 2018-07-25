Оправданный по делу о наркотиках костанаец отсудил миллион тенге у Минфина

Костанайский городской суд присудил мужчине, который провел 17 месяцев и 7 суток под стражей и в местах лишения свободы, миллион тенге в счет возмещения морального вреда, передает Tengrinews.kz.

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Он подал иск к Министерству финансов РК и ДВД Костанайской области.

Согласно материалам дела, 08 мая 2016 года по рапорту следователя СО Аулиекольского РОВД зарегистрировано уголовное правонарушение по признакам части 1 статьи 297 УК РК по факту сбыта истцом наркотического средства. Было проведено досудебное расследование и в последующем дело направлено в суд. Свою вину истец не признавал.

Приговором Костанайского районного суда от 06 октября 2016 года истец признан виновным, назначено наказание - 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Осужденным подано ходатайство Генеральному прокурору РК о внесении протеста на состоявшиеся судебные акты на предмет их отмены и о его оправдании. Постановлением судебной коллегии Верховного суда РК от 06 марта 2018 года приговоры первой и апелляционной инстанций изменены: осуждение истца отменено с прекращением производства по делу в этой части за отсутствием состава уголовного правонарушения. Признано за гражданином Х. право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс", - сообщили в ведомстве.

"В результате незаконного привлечения к уголовной ответственности и последующего незаконного осуждения истец находился под стражей и в местах лишения свободы 17 месяцев и 7 суток, и этим самым ему причинен моральный вред, который он оценивает в денежном выражении в размере 2 000 000 тенге, подлежащий возмещению в полном объеме", - добавили в суде.

Суд, исследовав материалы дела, взыскал с ответчика - Министерства финансов РК в пользу истца компенсацию в счет возмещения морального вреда в размере 1 000 000 тенге. Решение не вступило в законную силу.