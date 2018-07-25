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Vital
Оправданный по делу о наркотиках костанаец отсудил миллион тенге у Минфина
Мало. 17 месяцев × на среднию зп 160 000 = 2 720 000. Это только потери за это время. Теперь плюс моральный 1 000 000. Итого должно быть так:3 720 000.
25.07.18 12:12
Обликоморале
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Victor Yang: Ну, это не самое необходимое. Но востребованное. 8-) Где то читал, что в Казахстане 90% населения в кредитах.
25.07.18 12:01
Медный
Семь начальников поездов понизили до проводников из-за безбилетников в вагонах
сайлау курманов: в электричках такое есть, у нас не ездил, но в России точно есть :-) А тема безбилетников распространена у нас на южных направлениях... сидят в проходе как в маршрутке :lol: ...
25.07.18 12:00
Victor Yang
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Обликоморале: Авто, кредиты Ну, это не самое необходимое.
25.07.18 11:56
Обликоморале
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
pro100tak: Ужасно противный Поэтому и полезный. В диалоге рождается истина. ...не всегда, однако. :lol:
25.07.18 11:56
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Оправданный по делу о наркотиках костанаец отсудил миллион тенге у Минфина

25 июля 2018, 10:03 |  Криминал

Костанайский городской суд присудил мужчине, который провел 17 месяцев и 7 суток под стражей и в местах лишения свободы, миллион тенге в счет возмещения морального вреда, передает Tengrinews.kz.

Фото cossmo.ler.ue

Он подал иск к Министерству финансов РК и ДВД Костанайской области.

Согласно материалам дела, 08 мая 2016 года по рапорту следователя СО Аулиекольского РОВД зарегистрировано уголовное правонарушение по признакам части 1 статьи 297 УК РК по факту сбыта истцом наркотического средства. Было проведено досудебное расследование и в последующем дело направлено в суд. Свою вину истец не признавал.

Приговором Костанайского районного суда от 06 октября 2016 года истец признан виновным, назначено наказание - 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Осужденным подано ходатайство Генеральному прокурору РК о внесении протеста на состоявшиеся судебные акты на предмет их отмены и о его оправдании. Постановлением судебной коллегии Верховного суда РК от 06 марта 2018 года приговоры первой и апелляционной инстанций изменены: осуждение истца отменено с прекращением производства по делу в этой части за отсутствием состава уголовного правонарушения. Признано за гражданином Х. право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс", - сообщили в ведомстве.

"В результате незаконного привлечения к уголовной ответственности и последующего незаконного осуждения истец находился под стражей и в местах лишения свободы 17 месяцев и 7 суток, и этим самым ему причинен моральный вред, который он оценивает в денежном выражении в размере 2 000 000 тенге, подлежащий возмещению в полном объеме", - добавили в суде.

Суд, исследовав материалы дела, взыскал с ответчика - Министерства финансов РК в пользу истца компенсацию в счет возмещения морального вреда в размере 1 000 000 тенге. Решение не вступило в законную силу.
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§ Vital
Re: Оправданный по делу о наркотиках костанаец отсудил миллион...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5897
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.07.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мало. 17 месяцев × на среднию зп 160 000 = 2 720 000. Это только потери за это время. Теперь плюс моральный 1 000 000.
Итого должно быть так:3 720 000.
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