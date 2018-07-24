Чтобы сделать постановку на очередь в детсад автоматической, Костанай получил из областного бюджета 24,5 млн тенге

Как полностью электронная, эта государственная услуга должна оказываться жителям областного центра уже с 1 сентября 2018 года. К этому же времени должны автоматизировать очереди в Лисаковске и Рудном, но денег на это в местных бюджетах предусмотрено не было.

Фото из архива "НГ"

Об этом 23 июля на аппаратном совещании в областном акимате сообщила руководитель управления образования Батима ДАУМОВА. До конца года во всех городах и районах области постановка на очередь в детские сады должна перейти в электронный режим. Поручение об этом аким Костанайской области давал в апреле, на расширенной коллегии управления образования.

- По отчетным данным отделов образования акиматов городов и районов, запланированных в бюджетах и выделяемых средств на автоматизацию очередности не имеется, - доложила Даумова.

Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ заявил, что деньги в бюджетах необходимо найти в ближайшее время.

- Вопросы цифровизации сейчас приоритетны. Пусть во время ближайших уточнений бюджетов акимы вносят туда изменения и предусматривают деньги на организацию электронной очереди, - сказал он. - Каждый из них пусть отчитается письменно.

Такие очереди - одно из важных условий для создания новой версии Национальной образовательной базы данных, которая будет запущена с 2019 года.