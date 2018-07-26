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Vital
За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили вознаграждение в размере 500 000 тенге
Trueman4400: Дай бог. Такие @#$%^ не должны ходить и жить среди нас. Еще надеюсь от нашей полиции что б (оно )в суде как минимум сидел инвалидом. [Исправлено: Vital, 26.07.2018 - 13:43]
26.07.18 14:42
Trueman4400
Причины массового отравления рабочих Красногорского рудника будут известны не ранее пятницы
Жара, продукты быстро портятся, а общепит гонится за дешевыми продуктами.
26.07.18 14:30
Trueman4400
За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили вознаграждение в размере 500 000 тенге
Найдут, по-другому быть не может. Знаю от знакомых, что работают днем и ночью. Вроде, как есть уже зацепки.
26.07.18 14:28
Vital
За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили вознаграждение в размере 500 000 тенге
Медный: Да. Чет я лишнее начал болтать. Просто до глубины души меня это тронуло. Девченку на ровном месте , на людном месте убили. К тому же я узнал от хороших знакомых что там не просто убили....
26.07.18 14:20
bgb
У государства должна быть идеология
самому молодому на этой встрече больше 60, наверно. ни одного молодого. и что-то пытаются сказать умное об идеологии нынешнего поколения. и бесконечно мусолят советское прошлое... занавес... :-x
26.07.18 13:48
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Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое

«Как выкорчевать моральный принцип «Остальное - украдем?»
26 июля 2018, 10:28 |  Мнения

Странным образом устроены люди: убийства в нашей стране случаются чуть ли не каждый день, но для того, чтобы все общество всерьез озаботилось глубинными причинами этих преступлений, нужно лишить жизни человека, которого все знали и любили.

По поводу обстоятельств гибели известного спортсмена Дениса Тена кто только уже не высказался. Понятные возмущения типа «доколе все это можно терпеть» перемешались с попытками найти причинно-следственную связь трагического события с накопившимися социально-экономическими проблемами.

Члены Общественного совета Алматы выход увидели в повышении эффективности полицейской работы. Для чего, по их мнению, нужно увеличить зарплату сотрудникам правопорядка, а начальника местного ДВД и министра МВД с должности снять. Некоторые аналитики копнули глубже. Подозреваемые в убийстве молодые люди оказались безработными, приехавшими на промысел в южную столицу из проблемной провинции. Воровство зеркал с дорогих автомобилей для них оказалось наиболее подходящим «бизнесом». Отсюда вывод: государственная программа трудовой занятости нужного эффекта не дает.

Но почему одним полицейским отсутствие социального пакета не мешает добросовестно исполнять свой служебный долг, а другим для повышения профессионализма обязательно нужно добавить зарплату? И еще – почему одни безработные, не имея профессии, ходят на бесплатные курсы профобучения и потом находят работу, а другие предпочитают снимать зеркала с автомашин, не останавливаясь даже перед убийством ее хозяина?

Кто-то скажет, что ответ на эти вопросы лежит в потаенных уголках человеческой натуры. Согласен. Но вот интернет-портал ia-centr.ru сообщил о том, что журналисты сайта Holanews изучили страницу одного из подозреваемых в убийстве прославленного фигуриста и обнаружили там такую запись: «Главное, чтобы было здоровье, остальное - украдем».

Многим эти фразы наверняка знакомы. Они родились не в воровской среде. Их часто слышишь в кругу добропорядочных граждан в качестве шутливого тоста. Но если кто-то «остальное украдем» говорит ради «шутки юмора», то для этих молодых людей тут все серьезнее, что называется – «по-взрослому». Это уже их моральный принцип. Причем усвоенный так глубоко, что ради следования ему они готовы ударить ножом по жизненно важным органам своей жертвы.

Найти в казне деньги для повышения довольствия людям в погонах и обучения профессиям еще нескольких тысяч безработных, наверное, не сложно. Но как искоренить моральный принцип, который в 90-е годы стал негласной основной рыночных реформ? Когда под убаюкивание непонятным словом «приватизация» фактически разворовывалась государственная собственность. Когда за счет обмана партнеров и укрытия от государства обязательных налогов шло так называемое первоначальное накопление капитала. Когда было важно не «как», а «сколько» наскирдовали баксов доморощенные капиталисты. Как у молодых людей, взрослевших в этой обстановке, выкорчевать принцип «Остальное - украдем»?

Об этом стыдливо умалчивается. Наверное, потому, что любой рассуждающий на моральные темы неминуемо наткнется на вопрос: а ты сам – как? Честно отвечать на него не просто. Через эту трагедию мы посмотрели на себя, как в зеркало, но оно оказалось кривое.
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Комментарии к новости
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* 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3279
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот хочется профессионально и по теме..
Что хотел сказать тов. Шибаршин, говоря о 90х, как о следствии, но интересно забыв упомянуть о самой причине лихих 90х?
Они же как то просто так вот взяли и не пришли?
Второе..
Тов. Шибаршин делает наконец то открытие что бедность генетически заложена в бедных людей, лишь бы было здоровье, и ничего с этим не поделать..
Не помогут ни зарплаты, ни трудоустройство, ни соцпакеты..
С богатыми так же..
Опять же что хотел сказать тов. Шибаршин, всех бедных расстрелять?
Весьма странная в него статья получилась..
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* 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3279
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И насчет зп полицейским..
Знакомый, а он хороший мент, если можно так сказать, ушел после 10ти лет служения государству..
Зарплата в 80 тысяч его перестала устраивать и действительно она немного смешная..
По вахте сейчас гоняет в Россию..
То есть государство своими несчастными зарплатами сотрудникам полиции выбивает с них со всех весь их патриотизм, благодаря которому они пошли, многие из них служить Родине..
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* 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3279
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже раньше воровал..
Я лично..
И хлебушек и консервы и печеньки в Колосе..
На консерве в КЖБИ попался кстати..
И тов. Шибаршин с таким умным видом говорит, что если бы у меня были деньги, все равно бы воровал в магазинах эти печеньки и ничто бы мне не помогло?
Нет, как только стало немного лучше, я перестал воровать, сейчас не ворую совсем..
А ведь если бы было хуже, мог ли я в минуту своей слабости и отчаяния ударить кого ножом?
Каждый может, доведи его до такого состояния..
И потому проблему нужно решать еще за долго до того, как ребенку стукнет три года, например то же пособие мамашкам , которые родили..
Не несчастные 50 или 120 тысяч за третьего уже ребенка, а допустим два миллиона..
За первого миллион..
Ребенок уже в своей так сказать кабине, пока он не родился, чувствует всю боль мамашки, все ее отчаяние, у которой нет денег или большие трудности с приемом тех же не сентетических витаминов, которые есть только в дорогих продуктах..
И еще это пособие..
На него разве что взять сейчас пару памперсов и рулон туалетной бумаги, и плакать то ли от счастья, то ли от еще чего либо..
Так что проблема гораздо глубже на данный момент и она точно уж не с 90х..
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§ Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2414
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.07.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ему они готовы ударить ножа по жизненно важным
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§ alex_60
Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 883
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.07.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
плагиат стопроцентный.
(не у автора статьи ).

//////Когда я был мальчишкой
Носил я брюки-клёш,
Соломенную шляпу,
В кармане — финский нож.

Мамашу я зарезал,
Папашу я прибил,
Сестрёнку-гимназистку
В колодце утопил......///

продолжение на просторах.... кто хочет всю историю до конца.
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§ bgb
Re: Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3890
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.07.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
//Когда я был мальчишкой
Носил я брюки-клёш,
Соломенную шляпу,
В кармане — финский нож.

Мамашу я зарезал,
Папашу я прибил,
Сестрёнку-гимназистку
В колодце утопил......///

ооооо!
думал, что никто ее не помнит. песни нашего детства... :-)
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§ Сергей_я
Re: Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2518
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 26.07.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
То есть государство своими несчастными зарплатами сотрудникам полиции выбивает с них со всех весь их патриотизм

как патриотизм Вам самому не смешно то? Туда идут за властью и за бабками. Патриотизм вы это слово забудьте, нету его сейчас ни у полицаев ни у военных. Только на цветных билбордах в городе, которые вешали так же за откаты, как и те, кто идет во власть
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§ drakon
Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14177
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
как патриотизм Вам самому не смешно то?

Патриотизм был тогда,когда уборщице -
в милиции платили 60 рублей.
А постовому,сержанту милиции -
70 рублей... :lol:
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§ bgb
Re: Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3890
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.07.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но вот интернет-портал ia-centr.ru сообщил о том, что журналисты сайта Holanews изучили страницу одного из подозреваемых в убийстве прославленного фигуриста и обнаружили там такую запись: «Главное, чтобы было здоровье, остальное - украдем» Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31784#773297

и что? это всего лишь фраза из интернета, которая ничего не отражает!!!
Цитата:
bgb:
песни нашего детства...

но я не стал убийцей или вором... идет вразрез со статьей?
другое дело, что при таком количестве и оснащении полиции происходит что-то противозаконное!
мало им платят, перерабатывают?
это вопрос к их руководству! выделяют им столько, что каждый из полицаев, включая рядовых, может озолотиться! а вот организацию работы полиции никто не может организовать!
я бы предложил на пост министра мвд посадить любого сисадмина и уверен, что толку будет больше! уже наступило время, когда глубокие знания криминалистики для управления этим госорганом не нужны. нужны обычные менеджеры-управленцы....
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