Семь начальников поездов понизили до проводников из-за безбилетников в вагонах

В АО "Пассажирские перевозки" рассказали, как борются с безбилетниками. Антикоррупционщиков эти меры не устроили, передает Informburo.kz.

Сотрудники АО "Пассажирские перевозки" в 2018 году провели 5000 проверок, охвативших каждый четвёртый поезд в стране, и выявили 335 фактов безбилетного провоза пассажиров.

"С 10 апреля мы ужесточили контроль. Расторгли 29 трудовых договоров, из которых два с начальниками поездов и 27 – с проводниками. Строгий выговор получили 44 сотрудника. Выговоры получили 40 сотрудников. Сменились директора филиалов "Экспресс", "Западный", "Северный". Семь начальников поездов перевели на должности проводников. Два проводника переведены в экипировщики", – сказал заместитель генерального директора АО "Пассажирские перевозки" Данияр Нурмагамбетов на совещании в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Однако зампред АДГСПК Олжас Бектенов посчитал эти меры неэффективными.

"При всём уважении к работе, которую проводит компания, результат – налицо. Да, проверки – это всё правильно. Но результат говорит сам за себя. Получается, все эти меры неэффективны. Давайте принимать эффективные, вы же специалист, вы же лучше нас знаете, что можно сделать, чтобы всю эту вакханалию прекратить, которая из года в год творится? Предложите конкретные вещи", – обратился Олжас Бектенов к замгендиректора АО "Пассажирские перевозки".

Данияр Нурмагамбетов ответил, что проблему с безбилетниками и перекупщиками можно решить, если бы госорганы сократили количество бронируемых мест в поездах. С этим предложением руководство "Пассажирских перевозок" неоднократно обращалось в Министерство по инвестициям и развитию, так как количество забронированных билетов в день достигает 1500-1700 штук по всей стране. 80% из них остаются неиспользованными и освобождаются за несколько часов до отправки. И АО с этим сделать сейчас ничего не может.

"Они слышат нас, но когда доходишь до конкретного министерства и говоришь "уберите бронь", никто не соглашается", – уточнил Данияр Нурмагамбетов.

Вторая проблема, по его словам, – это несовершенство системы бронирования билетов АСУ "Экспресс". Её используют по всему СНГ, однако она недостаточно гибка.

Бывает так, что при большом ажиотаже в "Пассажирских перевозках" принимают решение добавить вагоны за несколько часов до отправки. Однако сейчас с подвижным составом компания испытывает большие проблемы.

"Более того, в ближайшие два-три года проблема будет только усугубляться. Это факт. Мы сейчас работаем с Правительством над программой по покупке новых вагонов. "Тальго" есть, но их недостаточно. Мобильность населения быстро растёт в Казахстане", – сказал Данияр Нурмагамбетов.

Выслушав доводы замгендиректора АО "Пассажирские перевозки", Олжас Бектенов предложил лично испытать на себе дорожную романтику и обсудить все проблемы, подключив к диалогу самих проводников.

"Не ради красного словца. Помните, когда Каирбек Шошанович Сулейменов был министром (бывший глава МВД РК. – Авт.), ездил с арбузами на фуре. Может, мы проедемся? Оденемся по-простому. И там в купе все эти проблемы обсудим. Сейчас понятно: шум подняли, может, затишье будет. Но волна уляжется. Я предлагаю поехать и прям посмотреть. Там совещание провести сразу. Проводников спросим, какие у них проблемы, почему они этих "зайцев" сажают", – предложил Олжас Бектенов.

Участники совещания поддержали его идею.

Выяснилось, что на казахстанских поездах без проблем можно уехать "зайцем". В то время как на российских поездах такой номер не проходит: проводники непоколебимы и пускают в вагон строго по билетам.