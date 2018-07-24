Семь человек эвакуировали из горящей пятиэтажки в Костанае
Жертв и пострадавших в пожаре, произошедшем вчера, 23 июля, по адресу Алтынсарина 105, нет. Из горящего дома эвакуировали 7 человек, детей среди них не было. Об этом сегодня, 24 июля, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайкой области.
Кадр из видео
Видео пожара на WhatsApp "НГ" вчера вечером прислал пользователь под ником НОЧНОЙ ДОЗОР.
- Пожар начался с балкона на первом этаже и перекинулся на второй этаж, - пояснил он.
Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ДЧС. Возгорание началось на первом этаже, в квартире № 71, позже огонь распространился на балконы второго и третьего этажей. Общая площадь пожара составила 25 кв. м.
Локализовать огонь удалось в 18.44,а в 18.55 пожар полностью ликвидировали. Предварительная причина возгорания еще устанавливается.
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