Определились соперники "Тобола" и "Кайрата" в случае выхода в третий отборочный раунд Лиги Европы

23 июля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото из архива "НГ"

Третий раунд разбит на Путь чемпионов и Основной путь. Матчи этой стадии пройдут 9 и 16 августа.

Во второй отборочный раунд Лиги Европы пробились два казахстанских клуба - "Тобол" и "Кайрат", которые сыграют с армянским "Пюником" и голландским "АЗ Алкмааром"соответственно.

Так, костанайский клуб попал в число "несеяных" и в случае успеха в третьем раунде сыграет с победителем противостояния "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Раднички" (Сербия).

А алматинский клуб, попавший в число "сеяных", сыграет с чешской "Сигмой".

Отметим, что "Астана", в случае вылета из розыгрыша Лиги чемпионов продолжит борьбу в Лиге Европы, где встретится с победителем пары "Нью Сейнтс" (Уэльс) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар).

Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов столичный клуб сыграет с датским "Мидтьюлландом".