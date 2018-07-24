Определились соперники "Тобола" и "Кайрата" в случае выхода в третий отборочный раунд Лиги Европы
23 июля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото из архива "НГ"
Третий раунд разбит на Путь чемпионов и Основной путь. Матчи этой стадии пройдут 9 и 16 августа.
Во второй отборочный раунд Лиги Европы пробились два казахстанских клуба - "Тобол" и "Кайрат", которые сыграют с армянским "Пюником" и голландским "АЗ Алкмааром"соответственно.
Так, костанайский клуб попал в число "несеяных" и в случае успеха в третьем раунде сыграет с победителем противостояния "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Раднички" (Сербия).
А алматинский клуб, попавший в число "сеяных", сыграет с чешской "Сигмой".
Отметим, что "Астана", в случае вылета из розыгрыша Лиги чемпионов продолжит борьбу в Лиге Европы, где встретится с победителем пары "Нью Сейнтс" (Уэльс) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар).
Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов столичный клуб сыграет с датским "Мидтьюлландом".
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 3
Всего: 192
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Змея Подколодная: Думаете в срочном порядке заставят переделывать приказы?))) И штатное расписание? Не, всё гораздо проще. Многие из получающих такую зарплату думают, что они налог платят 10% от...
Пытавшегося отстоять свои права чиновника акимата Костаная уволили с должности руководителя отдела
уволили с должности руководителя отдела ;-) Верное решение!
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Сержант Рипли: Люди работающие живут платят и не жалуются Trueman4400: Заработок есть всегда, нужно только не лениться, а пахать, смотрю тут одни "пахари " с утра до вечера,...
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Ох, чувствую, много бухгалтеров в феврале 2019 года услышат проклятия в свой адрес. Думаете в срочном порядке заставят переделывать приказы?))) И штатное расписание? Вряд ли. Кто действительно...
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Змея Подколодная: как к буху Почему-то вспомнил разрекламированную акцию "1% налогов людям с зарплатой 60000 тенге". Ох, чувствую, много бухгалтеров в феврале 2019 года услышат...