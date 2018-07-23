Еще один участок улицы Гагарина перекроют в Костанае

Ремонт улицы Гагарина в границах улиц Бородина и Дзержинского пройдет с 25 июля по 25 августа. Как сообщают в пресс-службе акима города, эти строительно-монтажные работы являются частью большой реконструкции улицы.

Иллюстративное фото Ng.kz

На этот период маршрут автобуса №10 изменит свою стандартную схему движения.

Схема пресс-службы акима города