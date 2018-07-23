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drakon
Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
Елена Пикельная: Я не гуляю по скверу. С Виталей - можно. Скромник он - тоже... :lol:
23.07.18 17:10
Елена Пикельная
Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
Vital: Скромница Елена. Честно, это не я спасла грачика. Я не гуляю по скверу.
23.07.18 17:01
drakon
Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место кафе или магазину
yudjin: Он сообщил, что место будет определено осенью. До осени всё - забудется... :-o
23.07.18 17:00
yudjin
Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место кафе или магазину
Земельный участок с целевым назначением для застройки здания кафе, магазина был предоставлен на основании постановления акимата города Костаная от 20 декабря 2005 года Интересно сколько еще таких...
23.07.18 16:50
Vital
Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
Скромница Елена. :lol:
23.07.18 16:41
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Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

23 июля 2018, 16:12 |  Общество

19 июля жительница Костаная, пожелавшая сохранить инкогнито, прогуливалась по Центральному скверу вместе с дочерью, приехавшей на каникулы из России. Отчаянный птичий крик заставил их поднять головы вверх.

На самой верхушке столба билась темного цвета птица. Поначалу женщинам показалось, что это черная ворона, но, приглядевшись, они поняли, что в незавидной ситуации оказался грач. Трепыхаясь в панике, он так плотно застрял в самом центре металлической «ромашки», что выбраться самостоятельно шансов у него не было. Сотни людей прошли бы мимо и забыли о несчастной птице. Десятки, видимо, так и сделали. Но эта женщина мимо пройти не смогла.

На следующий день она позвонила в отдел ЖКХ акимата Костаная и уже через полчаса на место приехала автовышка. Работник ЖКХ Аскар Сарсенов практически вырвал грача из железных лап смерти. Спасенный был бережно завернут в пеленку и передан неравнодушной горожанке.

- Грач молодой, просидел на столбе достаточно долго, - рассказывает спасительница. - Сейчас у него обезвоживание и еще он лишился части перьев, когда бился в попытках высвободиться. Ведет себя спокойно, людей не боится. Ест и пьет самостоятельно. Как только восстановится перьевой покров, мы выпустим его на свободу. Большое спасибо работникам ЖКХ, которые помогли сделать доброе дело: Руслану Рамильевичу, Валентину и Аскару.

Спасительница грачика, кстати, выяснила, что в таких опорах освещения часто застревают и гибнут птицы. Что-то не продумано в этих конструкциях.

Грач уже несколько дней находится на передержке и не только окреп, но и стал несколько переборчив в еде. Видимо, совершенно ясно понимает, что здесь его не обидят.
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§ Vital
Re: Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5887
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.07.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скромница Елена. :lol:
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§ Елена Пикельная
Re: Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 244
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 23.07.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Скромница Елена.

Честно, это не я спасла грачика. Я не гуляю по скверу.
Профайл

§ drakon
Re: Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14161
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.07.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Я не гуляю по скверу.

С Виталей - можно. Скромник он - тоже... :lol:
Профайл




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