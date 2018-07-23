Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная

19 июля жительница Костаная, пожелавшая сохранить инкогнито, прогуливалась по Центральному скверу вместе с дочерью, приехавшей на каникулы из России. Отчаянный птичий крик заставил их поднять головы вверх.

На самой верхушке столба билась темного цвета птица. Поначалу женщинам показалось, что это черная ворона, но, приглядевшись, они поняли, что в незавидной ситуации оказался грач. Трепыхаясь в панике, он так плотно застрял в самом центре металлической «ромашки», что выбраться самостоятельно шансов у него не было. Сотни людей прошли бы мимо и забыли о несчастной птице. Десятки, видимо, так и сделали. Но эта женщина мимо пройти не смогла.

На следующий день она позвонила в отдел ЖКХ акимата Костаная и уже через полчаса на место приехала автовышка. Работник ЖКХ Аскар Сарсенов практически вырвал грача из железных лап смерти. Спасенный был бережно завернут в пеленку и передан неравнодушной горожанке.

- Грач молодой, просидел на столбе достаточно долго, - рассказывает спасительница. - Сейчас у него обезвоживание и еще он лишился части перьев, когда бился в попытках высвободиться. Ведет себя спокойно, людей не боится. Ест и пьет самостоятельно. Как только восстановится перьевой покров, мы выпустим его на свободу. Большое спасибо работникам ЖКХ, которые помогли сделать доброе дело: Руслану Рамильевичу, Валентину и Аскару.

Спасительница грачика, кстати, выяснила, что в таких опорах освещения часто застревают и гибнут птицы. Что-то не продумано в этих конструкциях.

Грач уже несколько дней находится на передержке и не только окреп, но и стал несколько переборчив в еде. Видимо, совершенно ясно понимает, что здесь его не обидят.