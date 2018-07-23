Рудничане стали призёрами международного турнира по боксу памяти братьев Айтеновых, который прошел в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
19-й международный турнир памяти вице-президентов областной федерации бокса Урала и Коргана Айтеновых проходил во Дворце спорта Костаная 18-22 июля. В нем приняли участие более 100 боксеров, представлявшие 16 регионов Казахстана, Узбекистан, Россию, Кыргызстан и Туркменистан.
Сайд-степ в стиле Мухаммеда Али в исполнении рудничанина Нурбола Бердимуратова (в синем), занявшего 3 место в весе 69 кг / Фото Николая СОЛОВЬЕВА
- Турнир является мастерским, за первое место присуждается звание мастер спорта РК, - сообщил "НГ" главный секретарь соревнований, судья национальной категории, мастер спорта РК по боксу Канат НУРПЕИСОВ. - Также в Костанай приехали более 40 судей со всего Казахстана, у нас проходил семинар по обучению судей высшей и национальной категорий.
В этом году костанайская школа бокса осталась без медалей турнира памяти братьев Айтеновых. Спасли положение рудничане.
- Мне 17 лет, 3 года занимаюсь боксом, живу в Рудном, - рассказал "НГ" победитель турнира в весовой категории +91 кг Ояз МАУЛЕНОВ. - В прошлом году на этом турнире я занял 2 место. А сейчас одержал победу нокаутом - ударом по печени. В полуфинале выиграл у боксёра из Узбекистана, я с ним до этого встречался в Туркестане, на турнире памяти Бекзата Саттарханова, там тоже выиграл. В финале тоже знаю, с кем встречусь, боксёр из Шымкента, с ним мы боксировали в Туркестане и Актобе, его тоже выигрывал. Я тренируюсь под руководством заслуженного тренера РК, мастера спорта РК Юрия Анатольевича Янова.
Победитель турнира в весе +91 кг рудничанин Ояз Мауленов со своим тренером Юрием Яновым / Фото Юрия ЯНОВА
В итоге Ояз Мауленов занял 1 место и выполнил норматив мастера спорта. Еще один воспитанник Юрия Янова - Нурбол Бердимуратов - занял 3 место. Причём команду Рудного представляли только 3 боксёра и двое из них показали результат.
Некоторые тренеры выражали несогласие с итогами турнира, громогласно осуждая судейские решения. Но во многих таких «спорных» встречах декласс их воспитанников был очевиден, а решение судей было справедливым. В целом бои прошли зрелищно, у каждого боксёра наблюдался свой стиль, в зависимости от школы бокса, которую он представлял.
Лучшим боксером турнира признан Султан Мусинов из Акмолинской области, занявший 1 место в весе 60 кг. Приз за волю к победе вручили Шукуру Овезову (Туркменистан). Приз зрительских симпатий получил Азат Жанбырбай (Карагандинская область). Лучшим судьей турнира стал Дулат Букебаев из Актау.
Призеры турнира
|
1 место
|
2 место
|
3 место
|
49 кг
|
Санжар Куренбаев (Павлодарская обл.)
|
Туарабек Калиев (ЗКО)
|
Даулет Молдашев (ВКО)
Бекзат Амангельдинов (Павлодарская обл.)
|
52 кг
|
Нурсултан Нуриденов (ЗКО)
|
Пименов Данил (Карагандинская обл.)
|
Бейбут Култаев (Акмолинская обл.)
Акжигит Белгибай (Жамбылская обл.)
|
56 кг
|
Нурсултан Исахан (Астана)
|
Нурболат Сапарбай (Карагандинская обл.)
|
Нуртшлеу Серик (Жамбылская обл.)
Хайрулла Алемтаев (Узбекистан)
|
60 кг
|
Султан Мусинов (Акмолинская обл.)
|
Азат Жанбырбай (Карагандинская обл.)
|
Бекнур Абдирашев (Актюбинская обл.)
Жақсылық Данияр (Шымкент)
|
64 кг
|
Арман Сайлау (Шамкент)
|
Мурат Турманбетов
|
Шукур Овезов (Туркмения)
Павел Деменский
|
69 кг
|
Акжол Абдихан (Мангыстауская обл.)
|
Абылай Битимов (Атырауская обл.)
|
Нурбол Бердимуратов (Костанайская обл.)
Нуркен Нурымов (Атырауская обл.)
|
75 кг
|
Джозеф Окаро (СКО)
|
Омурбек Бекжигитулы (Кыргызстан)
|
Батыржан Турсынов (Алматинская обл.)
Алинур Абдиев (Жамбылская обл.)
|
81 кг
|
Куаныш Кеулимжаев (Актюбинская обл.)
|
Аят Маржикпаев (Астана)
|
Нариман Узақпай (Жамбылская обл.)
Дарын Серкебай (Атырауская обл.)
|
91 кг
|
Тимур Мухамедзянов (Россия)
|
Алихан Батыргалиев (ЗКО)
|
Нурмагамед Юсупов (Карагандинская обл.)
Роберт Эдуардулы (Атырауская обл.)
|
+91 кг
|
Ояз Мауленов (Костанайская обл.)
|
Азад Ирисметов (Шымкент)
|
Шерали Кушбаев (Узбекистан)
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 201
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
Елена Пикельная: Я не гуляю по скверу. С Виталей - можно. Скромник он - тоже... :lol:
Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
Vital: Скромница Елена. Честно, это не я спасла грачика. Я не гуляю по скверу.
Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место кафе или магазину
yudjin: Он сообщил, что место будет определено осенью. До осени всё - забудется... :-o
Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место кафе или магазину
Земельный участок с целевым назначением для застройки здания кафе, магазина был предоставлен на основании постановления акимата города Костаная от 20 декабря 2005 года Интересно сколько еще таких...
Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
Скромница Елена. :lol: