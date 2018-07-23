Рудничане стали призёрами международного турнира по боксу памяти братьев Айтеновых, который прошел в Костанае

19-й международный турнир памяти вице-президентов областной федерации бокса Урала и Коргана Айтеновых проходил во Дворце спорта Костаная 18-22 июля. В нем приняли участие более 100 боксеров, представлявшие 16 регионов Казахстана, Узбекистан, Россию, Кыргызстан и Туркменистан.

Сайд-степ в стиле Мухаммеда Али в исполнении рудничанина Нурбола Бердимуратова (в синем), занявшего 3 место в весе 69 кг / Фото Николая СОЛОВЬЕВА



- Турнир является мастерским, за первое место присуждается звание мастер спорта РК, - сообщил "НГ" главный секретарь соревнований, судья национальной категории, мастер спорта РК по боксу Канат НУРПЕИСОВ. - Также в Костанай приехали более 40 судей со всего Казахстана, у нас проходил семинар по обучению судей высшей и национальной категорий.

В этом году костанайская школа бокса осталась без медалей турнира памяти братьев Айтеновых. Спасли положение рудничане.

- Мне 17 лет, 3 года занимаюсь боксом, живу в Рудном, - рассказал "НГ" победитель турнира в весовой категории +91 кг Ояз МАУЛЕНОВ. - В прошлом году на этом турнире я занял 2 место. А сейчас одержал победу нокаутом - ударом по печени. В полуфинале выиграл у боксёра из Узбекистана, я с ним до этого встречался в Туркестане, на турнире памяти Бекзата Саттарханова, там тоже выиграл. В финале тоже знаю, с кем встречусь, боксёр из Шымкента, с ним мы боксировали в Туркестане и Актобе, его тоже выигрывал. Я тренируюсь под руководством заслуженного тренера РК, мастера спорта РК Юрия Анатольевича Янова.

Победитель турнира в весе +91 кг рудничанин Ояз Мауленов со своим тренером Юрием Яновым / Фото Юрия ЯНОВА



В итоге Ояз Мауленов занял 1 место и выполнил норматив мастера спорта. Еще один воспитанник Юрия Янова - Нурбол Бердимуратов - занял 3 место. Причём команду Рудного представляли только 3 боксёра и двое из них показали результат.

Некоторые тренеры выражали несогласие с итогами турнира, громогласно осуждая судейские решения. Но во многих таких «спорных» встречах декласс их воспитанников был очевиден, а решение судей было справедливым. В целом бои прошли зрелищно, у каждого боксёра наблюдался свой стиль, в зависимости от школы бокса, которую он представлял.

Лучшим боксером турнира признан Султан Мусинов из Акмолинской области, занявший 1 место в весе 60 кг. Приз за волю к победе вручили Шукуру Овезову (Туркменистан). Приз зрительских симпатий получил Азат Жанбырбай (Карагандинская область). Лучшим судьей турнира стал Дулат Букебаев из Актау.

Призеры турнира

1 место 2 место 3 место 49 кг Санжар Куренбаев (Павлодарская обл.) Туарабек Калиев (ЗКО) Даулет Молдашев (ВКО) Бекзат Амангельдинов (Павлодарская обл.) 52 кг Нурсултан Нуриденов (ЗКО) Пименов Данил (Карагандинская обл.) Бейбут Култаев (Акмолинская обл.) Акжигит Белгибай (Жамбылская обл.) 56 кг Нурсултан Исахан (Астана) Нурболат Сапарбай (Карагандинская обл.) Нуртшлеу Серик (Жамбылская обл.) Хайрулла Алемтаев (Узбекистан) 60 кг Султан Мусинов (Акмолинская обл.) Азат Жанбырбай (Карагандинская обл.) Бекнур Абдирашев (Актюбинская обл.) Жақсылық Данияр (Шымкент) 64 кг Арман Сайлау (Шамкент) Мурат Турманбетов

(СКО) Шукур Овезов (Туркмения) Павел Деменский

(СКО) 69 кг Акжол Абдихан (Мангыстауская обл.) Абылай Битимов (Атырауская обл.) Нурбол Бердимуратов (Костанайская обл.) Нуркен Нурымов (Атырауская обл.) 75 кг Джозеф Окаро (СКО) Омурбек Бекжигитулы (Кыргызстан) Батыржан Турсынов (Алматинская обл.) Алинур Абдиев (Жамбылская обл.) 81 кг Куаныш Кеулимжаев (Актюбинская обл.) Аят Маржикпаев (Астана) Нариман Узақпай (Жамбылская обл.) Дарын Серкебай (Атырауская обл.) 91 кг Тимур Мухамедзянов (Россия) Алихан Батыргалиев (ЗКО) Нурмагамед Юсупов (Карагандинская обл.) Роберт Эдуардулы (Атырауская обл.) +91 кг Ояз Мауленов (Костанайская обл.) Азад Ирисметов (Шымкент) Шерали Кушбаев (Узбекистан)

Фото Николая СОЛОВЬЕВА