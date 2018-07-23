Резервные площади для увеличения количества детсадовских мест будут искать в Костанайской области
Галина КАТКОВА
Такое направление работы задал сегодня, 23 июля, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. На аппаратном совещании в облакимате обсуждали проблемы дошкольного образования.
Фото из архива "НГ"
В области действуют 188 детских садов и 435 мини-центров, часть из которых переводится на график работы с полным днем пребывания детей. Это, как правило, решает проблему с дошкольным образованием для села. Но города продолжают ощущать дефицит мест в детских садах. При охвате дошкольным образованием 99,7% детей в области существует очередь в детские сады из 5 000 человек.
- В прошлом году по государственной программе развития образования и науки РК за счет размещения государственного заказа в дошкольных организациях введено 330 мест, - указала в докладе руководитель управления образования Батима ДАУМОВА. - Открыт детский сад «Балбобек» на 75 мест в Федоровке, в рамках государственно-частного партнерства введен в эксплуатацию детский сад на 150 мест в Аркалыке, открыт частный детский сад «Бобек» на 280 мест в Костанае. 1 сентября планируется ввести в эксплуатацию построенный в рамках ГЧП детский сад на 120 мест в Житикаре. С начала года за счет привлеченных средств, в рамках государственно-частного партнерства, уже создано 505 новых мест.
- Но дальше мы активно набирать проекты ГЧП не можем - начнутся проблемы у местных бюджетов, - обозначил проблему глава региона. - Республиканский бюджет строительство детских садов не финансирует. Реконструкцию пустующих зданий, где когда-то были детсады, мы практически везде произвели. Сейчас необходимо еще раз проанализировать использование площадей в действующих детских садах. Где-то есть чересчур большие холлы, множество подсобных помещений. Надо пытаться уплотнять, но так, чтобы не страдал образовательный процесс. Я не предлагаю все буквально отдать под спальни и игровые. Кроме того, надо посмотреть, где есть пустующие здания, которые никогда детсадами не были, и изучить, можно ли их приспособить под нужды дошкольного образования.
Аким области по этому поводу дал поручения своему заместителю Марату Жундубаеву и руководителю управления образования Батиме Даумовой.
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