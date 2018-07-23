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drakon
Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
Елена Пикельная: Я не гуляю по скверу. С Виталей - можно. Скромник он - тоже... :lol:
23.07.18 17:10
Елена Пикельная
Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
Vital: Скромница Елена. Честно, это не я спасла грачика. Я не гуляю по скверу.
23.07.18 17:01
drakon
Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место кафе или магазину
yudjin: Он сообщил, что место будет определено осенью. До осени всё - забудется... :-o
23.07.18 17:00
yudjin
Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место кафе или магазину
Земельный участок с целевым назначением для застройки здания кафе, магазина был предоставлен на основании постановления акимата города Костаная от 20 декабря 2005 года Интересно сколько еще таких...
23.07.18 16:50
Vital
Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
Скромница Елена. :lol:
23.07.18 16:41
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Резервные площади для увеличения количества детсадовских мест будут искать в Костанайской области

Галина КАТКОВА

23 июля 2018, 14:43 |  Государство

Такое направление работы задал сегодня, 23 июля, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. На аппаратном совещании в облакимате обсуждали проблемы дошкольного образования.

Фото из архива "НГ"

В области действуют 188 детских садов и 435 мини-центров, часть из которых переводится на график работы с полным днем пребывания детей. Это, как правило, решает проблему с дошкольным образованием для села. Но города продолжают ощущать дефицит мест в детских садах. При охвате дошкольным образованием 99,7% детей в области существует очередь в детские сады из 5 000 человек.

- В прошлом году по государственной программе развития образования и науки РК за счет размещения государственного заказа в дошкольных организациях введено 330 мест, - указала в докладе руководитель управления образования Батима ДАУМОВА. - Открыт детский сад «Балбобек» на 75 мест в Федоровке, в рамках государственно-частного партнерства введен в эксплуатацию детский сад на 150 мест в Аркалыке, открыт частный детский сад «Бобек» на 280 мест в Костанае. 1 сентября планируется ввести в эксплуатацию построенный в рамках ГЧП детский сад на 120 мест в Житикаре. С начала года за счет привлеченных средств, в рамках государственно-частного партнерства, уже создано 505 новых мест.

- Но дальше мы активно набирать проекты ГЧП не можем - начнутся проблемы у местных бюджетов, - обозначил проблему глава региона. - Республиканский бюджет строительство детских садов не финансирует. Реконструкцию пустующих зданий, где когда-то были детсады, мы практически везде произвели. Сейчас необходимо еще раз проанализировать использование площадей в действующих детских садах. Где-то есть чересчур большие холлы, множество подсобных помещений. Надо пытаться уплотнять, но так, чтобы не страдал образовательный процесс. Я не предлагаю все буквально отдать под спальни и игровые. Кроме того, надо посмотреть, где есть пустующие здания, которые никогда детсадами не были, и изучить, можно ли их приспособить под нужды дошкольного образования.

Аким области по этому поводу дал поручения своему заместителю Марату Жундубаеву и руководителю управления образования Батиме Даумовой.
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Комментарии к новости
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§ Trueman4400
Re: Резервные площади для увеличения количества детсадовских...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 23.07.18 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кроме того, надо посмотреть, где есть пустующие здания, которые никогда детсадами не были, и изучить, можно ли их приспособить под нужды дошкольного образования.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31766

Если изучить эту проблему таки можно ее и снять
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