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drakon
Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
Елена Пикельная: Я не гуляю по скверу. С Виталей - можно. Скромник он - тоже... :lol:
23.07.18 17:10
Елена Пикельная
Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
Vital: Скромница Елена. Честно, это не я спасла грачика. Я не гуляю по скверу.
23.07.18 17:01
drakon
Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место кафе или магазину
yudjin: Он сообщил, что место будет определено осенью. До осени всё - забудется... :-o
23.07.18 17:00
yudjin
Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место кафе или магазину
Земельный участок с целевым назначением для застройки здания кафе, магазина был предоставлен на основании постановления акимата города Костаная от 20 декабря 2005 года Интересно сколько еще таких...
23.07.18 16:50
Vital
Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
Скромница Елена. :lol:
23.07.18 16:41
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Участнице "Нужных денег" Ясмине Назаровой скоро установят слуховые аппараты

23 июля 2018, 14:09 |  Общество

В 70-м туре благотворительного проекта «Нужные деньги» принимала участие трехлетняя Ясмина НАЗАРОВА из поселка Камысты. Девочке, страдающей двухсторонней тугоухостью, требуется установка пары цифровых слуховых аппаратов, каждый из которых стоит 240 000 тенге.

Фото из архива "НГ"

Ясмину воспитывает тетя, Динара АХМЕТОВА, которая не в состоянии самостоятельно собрать такую сумму. Поэтому она обратилась за помощью в проекты «Нужные деньги» и «Жизнь на ладони». Читателям "НГ" удалось собрать необходимую сумму еще в марте, а половину, собираемую коллегами из газеты «Костанайские новости», пришлось подождать. Но теперь есть деньги и на второй слуховой аппарат. Сегодня Ясмина приехала в Костанай, на прием в Центр слуха.

- Сейчас аппараты установить не могут, потому что вкладыши надо делать по индивидуальному заказу, - говорит Динара Ахметова. - Сегодня сделают слепок со слуховых проходов Ясмины и через полторы недели вкладыши будут готовы. Тогда и аппараты поставят. Спасибо за помощь, скоро моя девочка будет слышать.

Мы будем присутствовать при установке аппаратов Ясмине и непременно сообщим об этом долгожданном событии читателям. 
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