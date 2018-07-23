Участнице "Нужных денег" Ясмине Назаровой скоро установят слуховые аппараты

В 70-м туре благотворительного проекта «Нужные деньги» принимала участие трехлетняя Ясмина НАЗАРОВА из поселка Камысты. Девочке, страдающей двухсторонней тугоухостью, требуется установка пары цифровых слуховых аппаратов, каждый из которых стоит 240 000 тенге.

Фото из архива "НГ"

Ясмину воспитывает тетя, Динара АХМЕТОВА, которая не в состоянии самостоятельно собрать такую сумму. Поэтому она обратилась за помощью в проекты «Нужные деньги» и «Жизнь на ладони». Читателям "НГ" удалось собрать необходимую сумму еще в марте, а половину, собираемую коллегами из газеты «Костанайские новости», пришлось подождать. Но теперь есть деньги и на второй слуховой аппарат. Сегодня Ясмина приехала в Костанай, на прием в Центр слуха.

- Сейчас аппараты установить не могут, потому что вкладыши надо делать по индивидуальному заказу, - говорит Динара Ахметова. - Сегодня сделают слепок со слуховых проходов Ясмины и через полторы недели вкладыши будут готовы. Тогда и аппараты поставят. Спасибо за помощь, скоро моя девочка будет слышать.

Мы будем присутствовать при установке аппаратов Ясмине и непременно сообщим об этом долгожданном событии читателям.